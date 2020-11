Nokia-näytelmä kertoo kännykkäfirman nousun ja tuhon – uskomattomassa yritystarinassa Jorma Ollilaa esittää Taneli Mäkelä

Taneli Mäkelä esittää Nokia-näytelmässä Jorma Ollilaa.

Nerokkaasti kehitetty, mutta epäuskottava draaman kaari. Yritys nousee maailman markkinajohtajaksi ja sitä seuraa ennen näkemättömän nopea romahdus.

Paitsi, että tämä tarina on tosi. Ensi viikolla Turun kaupunginteatterissa ensi-iltansa saava näytelmä Nokia kertoo kännykkäfirman nousun ja tuhon.

Keskiössä on Nokian entinen pääjohtaja Jorma Ollila, jota näyttelee Taneli Mäkelä. Paljon vaikutusvaltaisempaa yhä elossa olevaa roolihahmoa ei juuri voi Suomen oloissa esitettäväkseen saada.

Mäkelä lähestyy asiaa enemmän teatterin kuin tosielämän näkökulmasta.

– Olen valmistautunut tähän kuin mihin tahansa rooliin. Kuvittelin, että luen kaiken olemassa olevan tiedon, mutta sitten oivalsin, että se mihin minun pitää keskittyä, on näytelmän käsikirjoitus, Mäkelä sanoo.

– Käsikirjoittaja Sami Keski-Vähälä on siihen tehnyt valinnat mistä kerrotaan ja miten asiat kiteytetään. Minä vain valmistaudun rooliin, jonka nimi on Jorma Ollila.

Huolimatta siitä, että näytelmä pohjautuu faktoihin ja siinä on elävästä elämästä tuttuja hahmoja, kyse on kuitenkin kertomuksesta. Dokumentit ovat erikseen.

Ollilalle tuttua elekieltä saattaa Mäkelän roolihahmosta kuitenkin löytyä.

– Kun esikuva hahmolle on olemassa, ei siltä voi välttyä, vaikkei yritä tehdä näköishahmoa. On tähän silti tietoisestikin haettu joitain eleitä ja olemukseen liittyviä asioita.

– Se on pieni osa roolityötä. Enemmän hienosäätöä. Liikaa ei voi lähteä sellaisilla kikkailemaan.

Mäkelä on elänyt Nokian nousun ja tuhon sekä nähnyt Ollilan lukemattomia kertoja julkisuudessa. Näytelmän Ollilan esikuva on hänelle samalla tavalla tuttu kuin kaikille suomalaisille.

Kyse on Mäkelän mukaan enemmän Nokian kuin Ollilan tarinasta.

– Ollilan kautta tietysti kuvataan aika paljon. Eniten näytelmä henkilöityy Ollilaan ja Risto Siilasmaahan, mutta kyllä tämä ennen kaikkea kertomus Nokiasta.

Näytelmän on käsikirjoittanut Sami Kaski-Vähälä.­

Nokian suuruutta on vaikea hahmottaa. Luvut kertovat jotain. Parhaimmillaan Nokia maksoi kymmenessä vuodessa 14 miljardia yhteisöveroja.

– Minulla on repliikki, jota oikein pysähdyin miettimään. Siinä todetaan, että Nokialla on 60 000 työntekijää. Mietin kuinka monta kaupunkia Suomessa on, joissa olisi yhtä paljon asukkaita. Mittakaava on ollut tolkuton.

– Eihän Nokialta voinut aikoinaan välttyä. Nokia vaikutti suomalaisten itsetuntoon saman tyyppisesti kuin Leijonien ensimmäinen MM-kulta.

Mäkelän uralle mahtuu monenlaisia rooleja. Hän ei halua laittaa niitä tärkeysjärjestykseen.

– Työmäärältään tämä on valtavan iso rooli. Yksi isoimmista, jonka olen tehnyt. Harjoitusvaihe on työläs, mutta on äärimmäisen palkitsevaa, kun pääsee näytelmää esittämään.

Taneli Mäkelä näyttelee Jorma Ollilaa.­

Tuotteenakin Nokia on Mäkelälle tuttu. Hänellä on ollut useampia Nokian puhelimia.

– Luotin nokialaiseen.

Nokia-näytelmän kantaesitys Turun kaupungin-teatterissa 25. marraskuuta.