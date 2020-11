Suomessa pian alkava tv-sarja kohahdutti taas: Leanne, 54, lipoi banaania ja esitti alastomille miehille pyynnön, joka pöyristytti katsojat

Suomeenkin rantautuvassa formaatissa kumppania etsitään ilman vaatteita.

Naked Attraction -realityohjelmaa on esitetty maailmalla useissa maissa, joissa se on lähes poikkeuksetta aiheuttanut kohua. Formaatissa tavalliset ihmiset etsivät rakkautta ilman vaatteita. Osallistujat tapaavat aluksi ilman vaatteita ja menevät vasta sen jälkeen pukeutuneina ensitreffeille. Tavoitteena on etsiä kumppania ilman päälle puettuja rooleja eli alasti ja omana itsenä.

Naked Attractionin alkuperäinen brittiversio on niittänyt Britanniassa menestystä sekä kuohuntaa. Vaikka brittien televisiossa on totuttu näkemään melkoisia ruokottomuuksia ja alastomuutta, on Channel 4 -kanavalla pyörinyt Naked attraction onnistunut naurattamaan ja tyrmistyttämään brittikatsojia toistuvasti.

Parhaillaan käynnissä on jo brittiversion seitsemäs tuotantokausi. Tuoreimmalla kaudella nähtiin jälleen tilanne, joka sai tv-katsojat pöyristymään.

Ohjelmassa miehet seisoivat kopeissa, joista näkyi ainoastaan heidän alaston alavartalonsa. 54-vuotias Leanne asteli juontajan eteen ja sai tehtäväkseen valita yhden miehistä treffeille. Leanne päätti kuitenkin aluksi esitellä itsensä rohkeasti. Hän repäisi ja ryhtyi imeskelemään banaania juontajan edessä.

Ohjelman juontaja Anna Richardson hämmentyi, eikä tiennyt minne päin katsoa.

– Näkisittepä tämän pojat! juontaja huudahti kopeissa seisoville miehille.

Nainen myös pyysi alastomia miehiä laittamaan kermavaahtoa intiimialueilleen. Miehet tekivät työtä käskettyä.

– Tykkään miehestä kermaisena, hiljattain aviomiehestään eronnut Leanne kommentoi ohjelmassa.

Brittiohjelmaa juontaa Anna Richardson.­

Twitterissä tv-katsojat jakoivat hämmästeleviä reaktioitaan.

– Miksi minä oikein katson tätä sarjaa, eräs heitti Twitterissä.

– Voi hyvä luoja, vaihdoin kirjaimellisesti vain kanavaa ja ruutuun ilmestyi keski-ikäinen nainen imemässä banaania. Luulen, että tässä oli tarpeeksi tv:tä tälle päivälle.

– Vau, tämä ohjelma onnistuu aina järkyttämään minua.

– Leanne todellakin tietää mitä tekee, sitä ei voi kiistää.

Suomi-versio alkaa

Ohjelma rantautuu pian myös Suomeen, kun Naked Attraction Suomi alkaa Dplayssa joulukuussa. Uudenlaiseen deittikokemukseen antautuu joukko rohkeita 20–50-vuotiaita miehiä ja naisia eri puolilta Suomea. Mukana on muun muassa eronneita ja henkilöitä, joilla ei ole takanaan pitkiä parisuhteita. Yhteistä heille on se, että kukin on halukas etsimään kumppania täysin uudella tavalla.

Ohjelman tuottavan Moskito Televisionin sisältö- ja myyntijohtaja Jussi Lipponen kertoi aiemmin IS:lle, että hakemusten määrä yllätti positiivisesti. Lipposen arvion mukaan hakemusten suuri määrä selittyy ainakin osittain sillä, etteivät suomalaiset pelkää alastomuutta.

– Olemme saaneet hakemuksia mahtavilta rohkeilta, ihan tavallisilta, suomalaisilta sinkuilta, jotka etsivät rakkautta. Ohjelma vaatii oikeanlaista heittäytymistä ja sitä tuntuu meistä todellakin löytyvän. Ja ovathan suomalaiset saunakansaa, joten alastomuus ei ole meille yhtään iso tabu kuin esimerkiksi muissa maissa, Lipponen totesi haun ollessa vielä käynnissä.

Lipposen mukaan monimuotoisuuteen pyrkivälle ohjelmalle on juuri nyt oikea hetki Suomessa.

– Se on positiivinen, rohkea ja mielestämme hyvin merkittävä etenkin vallitsevassa kiillotettujen somekuvien ja ihannekehojen maailmassamme.

Seksuaaliterapeutti Marja Kihlström on ollut jo rekryprosessissa tiiviisti mukana.­

Ohjelmaa luotsaa seksuaaliterapeutti Marja Kihlström, joka nähtiin aiemmin Sex Tape Suomi -sarjassa, jossa suomalaiset pariskunnat kuvasivat arkeaan ja intiimielämäänsä parantaakseen parisuhdettaan.

Naked Attraction Suomi Dplay+ -palvelussa 4. joulukuuta alkaen

Myös Naked Attractionin alkuperäistä brittiversiota esitetään Dplayssä 20. marraskuuta alkaen.