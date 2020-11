George Clooney vahvisti uskomattoman tarinan todeksi – antoi 14 ystävälleen miljoona dollaria matkalaukkuihin sullottuna

George Clooney hankki ”kukkakauppiaan” pakettiauton, haki sillä valtavan määrän käteistä rahaa ja yllätti pian ystävänsä uskomattomalla tavalla.

Näyttelijä George Clooney on antelias mies.­

Hollywood-tähti George Clooney kertoo elämästään GQ-lehden pitkässä artikkelissa. Yksi häkellyttävimmistä näyttelijän lehden haastattelussa paljastamista asioista on vahvistus tarinalle, joka on vellonut ilmassa jo kolmen vuoden ajan.

Clooneyn ystävä Rande Gerber kertoi vuonna 2017 MSNBC:lle, että näyttelijä antoi 14 ystävälleen jokaiselle miljoona dollaria eli noin 850 000 euroa. Kaiken lisäksi Clooney antoi Gerberin mukaan rahat käteisenä matkalaukkuihin sullottuna.

Clooney itse ei ole aiemmin kommentoinut uskomattomalta kuulostavaa tarinaa, mutta myöntää nyt GQ:n haastattelussa sen olevan totta. Näyttelijän mukaan hän todella antoi 14 ystävälleen kullekin miljoona dollaria vuonna 2013.

Tuolloin Clooney oli juuri tähdittänyt avaruuteen sijoittuvaa Gravity-elokuvaa. Elokuvasta povattiin floppia, joten näyttelijöiden kanssa sovittiin, että palkan sijaan he saisivat tietyn prosenttiosuuden elokuvan tuotoista. Vastoin odotuksia Gravitysta tulikin maailmanlaajuinen hitti ja Clooneyn tilipussiin kilahti mukava summa rahaa. Niinpä hän sai idean.

Clooney oli vuonna 2013 lapseton sinkku. Hän oli tavannut nykyisen vaimonsa Amal Clooneyn, mutta parin välillä ei ollut vielä mitään vakavaa. Näyttelijätähdellä ei ollut perhettä, ei puolisoa, ei lapsia. Sen sijaan hänellä oli joukko läheisiä ystäviä, joiden kanssa hän oli jakanut ilot ja surut vuosien ajan.

– Ja minä ajattelin, että se mitä minulla on, ovat nämä kaverit, jotka ovat auttaneet minua jo yli 35 vuotta tavalla tai toisella. Olen nukkunut heidän sohvillaan, kun minulla ei ole ollut rahaa. He ovat lainanneet minulle rahaa, kun olen ollut vararikossa. He auttoivat minua vuosien varrella aina kun tarvitsin apua, Clooney kertoo GQ:lle.

– Ja niin minä ajattelin, että tiedättekö, ilman heitä minulla ei olisi mitään tästä. Me olemme todella läheisiä, ja minä ajattelin, että jos jään bussin alle, ovat he kaikki testamentissani. Joten miksi vitussa odottaisin bussin alle jäämistä? hän jatkaa.

Niinpä Clooney päätti lahjoittaa jokaiselle läheiselle ystävälleen miljoonan. Ongelmana oli, mistä hän saisi 14 miljoonaa dollaria käteisenä. Näyttelijä selvitteli asiaa jonkin aikaa ja löysi löysi Los Angelesin keskustasta paikan, jossa ”on valtavia kuormalavoja käteistä”.

Seuraavaksi Clooney hankki GQ:n mukaan rähjäisen vanhan pakettiauton, jolla hän voisi noutaa seteliläjänsä. Auton kyljessä komeili sana ”kukkakauppias” ja sillä Clooney körötteli paikalle rahavarastolle.

Varastolla Clooney ajoi kulahtaneen pakettiautonsa hissiin, laskeutui sillä alas holviin ja lastasi kyytiin valtavat määrät käteistä rahaa. Hän piti suunnitelmansa salassa kaikilta muilta paitsi assistentiltaan ja muutamalta turvamieheltä.

GQ:n mukaan rahanhakureissunsa jälkeen Clooney hankki 14 matkalaukkua, joihin hän pakkasi kuhunkin miljoona dollaria käteistä. Sitten hän kutsui ystävänsä kylään ja esitteli heille kartalta kaikkia upeita paikkoja, joissa hän oli päässyt käymään heidän ansiostaan. Lopuksi Clooney kysyi ystäviltään ”miten tällaisen voi maksaa takaisin ihmisille?” ja läväytti sitten esiin mestarillisen suunnitelmansa.

Amal ja George Clooney ovat olleet naimisissa vuodesta 2014.­

Anteliaasta lahjoituksestaan huolimatta Clooney on nykyäänkin miljonääri. Hän myi menestyneen Casamigos-tequilayrityksensä aiemmin lähes miljardilla dollarilla.

Nykyään Clooney on myös isä. Hänellä on Amal-vaimonsa kanssa 3-vuotiaat kaksoset Ella ja Alexander.

Näyttelijä on kehunut vuolaasti ihmisoikeusjuristina työskentelevää puolisoaan.

– Hän on uskomattomin kumppani ja ihminen, jota voisin koskaan ajatella. Emme ole koskaan riidelleet ja olen niin onnellinen, että löysimme toisemme, Clooney sanoi vieraillessaan Suomessa viime vuonna.

– Hänellä voi olla vauva kummassakin kainalossa, ja samaan aikaan hän saa journalistin vapautettua Egyptistä ja jonkun ulos filippiiniläisestä vankilasta, hän jatkoi.