Martina Aitolehti hehkuttaa: ”Tältä näyttää rakastunut nainen” – yhdistettiin aiemmin ruotsalaismiljonääriin

Martina Aitolehti kertoo olevansa nykyään rakastunut nainen. Hänet yhdistettiin aiemmin julkisuudessa ruotsalaismieheen.

Martina Aitolehti ilahdutti tuhansia seuraajiaan keskiviikkona, kun hän julkaisi omalla Instagram-tilillään uuden videon. Auringonpaisteessa kuvatulla videolla Aitolehti poseeraa Helsingin Tuomiokirkon rappusilla yllään musta mekko ja hopeiset saapikkaat.

Videon yhteyteen Aitolehti on liittänyt pätkän Beyoncén Crazy In Love -kappaleesta, jonka tosin Aitolehden videolla laulaa Nicole Anderson. Myös kuvatekstissään Aitolehti kertoo olevansa tällä hetkellä rakastunut nainen.

– Tältä näyttää rakastunut, inspiroitunut, motivoitunut, tasapainoinen, terve ja hyvinvoiva nainen, Aitolehti kirjoittaa kuvatekstissään.

Aitolehden päivitys on kerännyt lähes 4000 tykkäystä ja lukuisia kommentteja. Monet Aitolehden seuraajista toteavat kommenteissaan Aitolehden ansainneen onnensa ja naisen todella näyttävän tuoreella videolla onnelliselta ja rakastuneelta.

– Olet upea ja niin onnellisen näköinen, hehkutti eräs.

– Hyvältä näyttää. Olet onnesi ansainnut, totesi toinen.

– Ihana Martina. Olet ansainnut onnesi, komppasi kolmas.

– Ihanaa olla rakastunut, kommentoi neljäs.

Aitolehti on ollut julkisuudessa vaitonainen rakkauselämästään sen jälkeen, kun hän huhtikuussa ilmoitti eronneensa liikemies Stefan Thermanista liki kymmenen vuoden seurustelun jälkeen.

Aitolehti kertoi tuolloin Instagram-tilillään julkaisemassaan eroilmoituksessa, että hän oli ollut onneton jo pitkään ja koki, ettei hänellä ollut enää muuta mahdollisuutta kuin päästä irti. Hänen mukaansa kyse oli sekä hänen että hänen tyttäriensä edusta. Ex-parilla on seitsemänvuotias tytär Isabella, lisäksi Martinalla on kymmenvuotias tytär Victoria aiemmasta liitostaan Esko Eerikäisen kanssa.

Marraskuussa Helsingin Sanomille antamassaan haastattelussa Aitolehti kertoi kuulleensa suhteensa alussa paljon väitteitä, joiden mukaan hän olisi ollut Thermanin kanssa ainoastaan tämän rahojen takia. Monet myös ihmettelivät, miksi Aitolehti pysytteli niin pitkään myrskyisessä suhteessa.

– Ihmiset miettivät, miksi en jätä Stefania, jos olen onneton. Vasta eron jälkeen tajusin, miltä se näytti ulospäin, mutta en ole ollut kenenkään kanssa rahan vuoksi. Pärjään omillani aivan hyvin, Aitolehti selitti HS:lle.

Syksyllä Aitolehti yhdistettiin julkisuudessa ruotsalaiseen miljonääriin. Hän kommentoi suhdehuhuja myös HS:lle antamassaan haastattelussa ja totesi suhteen olevan vasta alussa.

– Tämä niin on epäreilua toista osapuolta kohtaan. Suhde on alussa, ja lehdet kirjoittavat, että uusi rakas on miljonääri. Kun ihmiset näkevät kannen, he ajattelevat, että minulle olisi jotain väliä sillä, että kyseessä on miljonääri. Siinä vääristetään arvomaailmaani. Että kävipä Martinalla flaksi. Menetti rikkaan miehen, mutta nyt on uusi rikas mies, Aitolehti tilitti HS:n haastattelussa.

Aitolehdellä on takanaan raskas vuosi. Aitolehti kertoi IS:lle toukokuussa, että ero Thermanista oli kytenyt pinnan alla jo pitkään, sillä hän oli ollut vuosia onneton. Pari oli eronnut aiemmin useita kertoja, mutta tällä kertaa Aitolehti päätti, että ero oli lopullinen.

Aitolehti myönsi, että ero otti aluksi todella koville. Hän oli lopen uupunut, itki ja haahuili ympäri Hangossa sijaitsevaa huvilaa pelkkä kylpytakki yllään.

– Heti eron jälkeen olin todella väsynyt, surullinen ja uupunut. Laihduin paljon ja olin aivan nääntynyt, sillä ruoka ei maistunut. Tuntui, että minun oli vaikea jopa kävellä, Aitolehti kertoi.

Eroon liitettiin pian Katiska-huumevyyhdissä syytetystä Niko Ranta-ahosta eronnut Sofia Belórf, joka viihtyi tiiviisti Thermanin seurassa. Sittemmin Therman ja Belórf ovat kertoneet suhteensa päättyneen,