R&B-tähti Bobby Brown on menettänyt jo toisen lapsensa.

R&B-tähti Bobby Brownin ja Kim Wardin poika Bobby Brown Jr. on kuollut 28-vuotiaana. Yhdysvaltalaismediat kertovat, että Los Angelesin poliisi löysi miehen kuolleena kotoaan keskiviikkona.

Bobby Brown Jr.:n kuolinsyy ei ole NBC:n mukaan vielä selvinnyt. Poliisin tiedottajan mukaan viranomaiset hälytettiin Los Angelesissa sijaitsevaan taloon noin kahdelta iltapäivällä.

Muusikko Bobby Brown on aiemmin menettänyt tyttärensä. Hänen ja edesmenneen Whitney Houstonin tytär Bobbi Kristina Brown kuoli vain 22-vuotiaana.

Bobbi Kristina oli useita kuukausia koomassa sen jälkeen, kun hänet löydettiin elottomana kylpyammeesta tammikuussa 2015. Bobbi Kristina oli silti vielä hengissä. Hän ei kuitenkaan tullut kertaakaan tajuihinsa ja hänen elintoimintojaan pidetään yllä laitteiden avulla sairaalassa. Murtunut isä joutui lopulta puolen vuoden jälkeen suostumaan irrottamaan tyttärensä laitteista ja päästämään irti.

Bobby Brown on ollut yksi kirkkaimmista R&B-tähdistä. Hänen parhaiten menestynyt albuminsa on Don't Be Cruel, joka on myynyt Yhdysvalloissa yli kymmenen miljoonaa kappaletta.