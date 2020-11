Puoli seitsemän -ohjelman jättäneeltä Susanna Laineelta yllätysveto – nappasi roolin suosikkisarjasta

Susanna Laine liittyy mukaan Salatut elämät -sarjan näyttelijäkaartiin.

Susanna Laine yllätti monet television katsojat tänä syksynä, kun hän kertoi jättävänsä Puoli seitsemän -ohjelman kuuden vuoden jälkeen. Sittemmin Laine on pysytellyt vaitonaisena tulevaisuuden suunnitelmistaan ja siitä, millaisia töitä hän aikoo jatkossa tehdä.

Nyt MTV kuitenkin tiedottaa, että Laine tulee liittymään Salatut elämät -suosikkisarjan näyttelijäkaartiin. Laineen roolihahmoa ei vielä paljasteta, mutta MTV:n mukaan Laine tullaan näkemään ruudussa ensimmäistä kertaa ensi keväänä.

– Minusta on mielenkiintoista tulla mukaan ja nähdä miten sarjaa tehdään. On ihanaa päästä kameranäyttelemään, koska enimmäkseen minulla on kokemusta teatterista. Salkkareissa kohtauksia on paljon, joten odotan innolla että pääsee tekemään töitä isolla vaihteella. Salkkareissa on tunnetusti hyvä henki, mikä on tosi tärkeä juttu, Laine hehkuttaa kanavan tiedotteessa.

Rooli yhdessä Suomen katsotuimmista televisiosarjoista on Laineelle uusi aluevaltaus. Vuosien varrella Laine on kuitenkin kerryttänyt kokemusta näyttelijäntyöstä muun muassa kesäteattereista ja kesällä 2019 hänet nähtiin Danny-musikaalin pääroolissa Valkeakosken kesäteatterissa.

Miss Suomi kilpailun perintöprinsessana julkisuuteen noussut Laine juonsi viimeisen Puoli seitsemän -lähetyksensä Mikko Kekäläisen rinnalla 30. lokakuuta. Laine kertoi lopettamispäätöksensä syyksi sen, että on ollut viime aikoina kovin väsynyt työkiireiden takia.

Puoli seitsemän -ohjelman ohella Susanna paahtoi viikonloput työkeikoilla, eikä hän ollut pitänyt kunnolla vapaata vuosiin.

– Tähän päätökseen ei liity mitään mystisempää. Olen miettinyt tätä jo pari vuotta, koska työ on todella intensiivistä, ja olen ollut melko väsynyt, Laine kertoi IS:lle taannoin.

– Huomasin viime joululomalla hokevani koko ajan itselleni, että lepää, lepää, lepää. Koko kahden viikon lomani meni siihen, että yritin vain rentoutua, jotta jaksan taas rutistaa koko kevään. Silloin päätin, että irtisanon itseni. Toki se oli ihan oma vikani, ettei minulla ollut ikinä vapaapäiviä, Laine totesi.

Susanna Laine ponnahti julkisuuteen vuonna 2005, kun hän sijoittui osallistui Miss Suomi -kilpailuun. Laine kruunattiin tuolloin toiseksi perintöprinsessaksi. Sittemmin Laine on tullut tutuksi Puoli seitsemän -ohjelman ohella muun muassa Tuttu Juttu Show’sta, jota hän luotsaa yhdessä Timo Koivusalon kanssa.