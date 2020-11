Saksalaisyhtye Milli Vanilli ponnahti kertaheitolla supertähteyteen – sitten kaikkien aikojen suurin musiikkihuijaus alkoi valjeta koko maailmalle

Saksalaisyhtye Milli Vanilli joutui 30 vuotta sitten luopumaan Grammy-palkinnostaan, kun bändin menestyksen taustalla kytenyt suuri huijaus paljastui maailmalle.

Yli 30 vuotta sitten räjähdysmäiseen suosioon noussut saksalaisyhtye Milli Vanilli palkittiin Grammy-gaalassa parhaan uuden artistin palkinnolla.

Kunnianosoituksen vastaanottivat yhtyeen jäsenet Fabrice Morvan ja Rob Pilatus. Vuotta aiemmin julkaistu esikoisalbumi Girl You Know It’s True oli myynyt kuusinkertaista platinaa ja noussut Yhdysvaltain Billboard-listan kärkeen. Himoittu Grammy-patsas sinetöi tuolloin Milli Vanillin paikan musiikkitaivaan kirkkaimpien tähtien joukossa.

Muutamaa kuukautta myöhemmin, marraskuussa 1990 Milli Vanillia käskettiin kuitenkin palauttamaan heille jo myönnetty palkinto. Taustalla oli huijaus, jonka juuret ulottuivat aina siihen päivään, kun Milli Vanilli perustettiin vuonna 1988.

Milli Vanillin perusti useiden menestysyhtyeiden taustalla vaikuttanut Frank Farian. 80-luvun loppupuolella alkunsa saanut yhtye nousi nopeasti maailmanlaajuiseen suosioon. Menestystä siivittivät hitit Blame It On the Rain, Girl I’m Gonna Miss You, All Or Nothing sekä Baby Don’t Forget My Number. Yhtye myi miljoonia albumeja ympäri maailman ja oli yksi aikansa suosituimpia yhtyeitä.

Salaisuuksien verho alkoi kuitenkin rakoilla ensimmäistä kertaa jo vuonna 1989 – vain vuosi Milli Vanillin perustamisen jälkeen. Morvan ja Pilatus olivat esiintymässä Bristolissa, kun kesken kappaleen heidän laulunsa katkesi samanaikaisesti taustamusiikin kanssa.

Toki ihmetystä oli herättänyt jo aiemmin se tosiasia, että siinä missä saksalaismiehet lauloivat levyillään lähes täydellistä englantia, eivät he vieraskielisissä haastattelutilanteissa saaneet usein sanaa suustaan.

Lopulta paljastui, ettei kaksikko laulanut kappaleillaan lainkaan itse, vaan todellisuudessa heille olivat lainanneet ääntään Charles Shaw ja Johnny Davis.

Shaw sai Milli Vanillin temppuilusta tarpeekseen. Lukuisilla yhtyeen hittikappaleilla laulanut Shaw tiesi totuuden ja uhkasi jakaa tietonsa myös julkisuuteen. Milli Vanillin perustaneen Farianin on kerrottu yrittäneen lahjoa Shaw’ta hiljaiseksi ja tarjonneen tälle 150 000 dollaria vastineeksi vaikenemisesta.

Farian ei kuitenkaan yrityksistään huolimatta onnistunut sammuttamaan skandaalia, joka oli jo ehtinyt roihahtaa. Hänen ainoaksi vaihtoehdokseen jäi tunnustaa huijaus, jonka varjolla oli myyty miljoonia levyjä ja pokattu yksi Grammy-patsas, joka pian vietiin yhtyeeltä pois. Milli Vanillia vastaan nostettiin myös useita oikeuskanteita.

Skandaalista huolimatta Morvan ja Pilatus yrittivät käynnistää musiikkiuraansa uudestaan useampaan otteeseen. Vuonna 1998 he levyttivät Back and In Attack -nimisen albumin, jonka oli määrä olla Milli Vanillin comeback.

Päivää ennen albumin ilmestymistä päihteisiin ja rikollisuuteen sekaantunut ja myös useita kuukausia vieroitushoidossa viettänyt Pilatus kuitenkin löydettiin kuolleena Frankfurtissa sijaitsevasta hotellista. Näin ollen levyä ei koskaan julkaistu. Pilatus oli kuollessaan vain 33-vuotias.

Fabrice Morvan ja John Davis vuonna 2015.­

Morvan on jatkanut uraansa musiikin parissa ja nykyään mies elättää itsensä dj:nä.

Farian puolestaan yritti päästä uudelleen kiinni menestykseen perustamalla The Real Milli Vanilli -nimisen yhtyeen, jonka jäseniä olivat aikanaan Morvanin ja Pilatuksen tilalla laulaneet artistit, mutta projekti ei ottanut tuulta alleen.

Lähteet: Ilta-Sanomien arkisto, Biography.com, CBC