Golf-tähti Paige Spiranacilla on miljoonia seuraajia – puolustaa seksikkäitä kuviaan: ”Jos joku haluaa katsoa rintojani, niin siitä vaan”

Paige Spiranac on yhdysvaltalainen sosiaalisen median vaikuttaja. Ennen some-uraansa Spiranac pelasi golfia ammatikseen.

Paige Spiranac, 27, pelasi golfia sekä Arizonan, että San Diegon yliopistoissa ja johdatti The San Diego State Aztecs -joukkueen Mountain West Conferencen mestaruuteen vuonna 2015.

Seinä ammattilaisena nousi kuitenkin pystyyn vuotta myöhemmin, kun Spiranac ei onnistunut pääsemään LPGA-tourille.

Golf-uran jälkeen hän on noussut raketin lailla yhdeksi some-taivaan tähdistä. Spiranacilla on lähes kolme miljoonaa seuraajaa Instagramissa. Muun muassa Teemu Selänne, innokas golfari hänkin, kuuluu Spiranacin seuraajiin.

Suosiolla sosiaalisessa mediassa oli positiivisia vaikutuksia myös golfiin. Vuonna 2015 Spiranac kutsuttiin pelaamaan Omega Dubai Ladies Classic -turnaukseen. Peli ei kulkenut toivotulla tavalla, mutta näkyvyyden ansiosta hän solmi useita yhteistyösopimuksia sponsoreiden kanssa.

Paige Spiranac on kohdannut myös paljon arvostelua. Kaikki eivät ole pitäneet hänen somessa julkaisemistaan kuvista. Golfpiireissä on mietitty, mitä annettavaa hänellä on lajille.

Spiranacia on arvosteltu myös naisten golfin yliseksualisoimisesta.

Viime aikoina Spiranac on käsitellyt tätä varsin herkkää aihetta. Hän on kertonut, kuinka kauneus on vaikuttanut hänen suosioonsa ja millaista palautetta hän saa julkaisuistaan.

– Olen nuori, itsevarma ja minusta on kiva näyttää seksikkäältä. Mielestäni minulla on mukavat rinnat. Eikä siinä ole mitään pahaa, Spiranac täräyttää Game 7 -sivuston mukaan.

– Jos haluat näyttää jonkin puolen itsestäsi, niin anna palaa. Minusta julkaisuissani ei ole mitään ihmeellistä. Ymmärrän kyllä, että minulta kysytään usein, miksi rintojeni väli vilkkuu kuvissani. Eihän se ole paha juttu? hän kysyy.

– En koskaan suutu, jos minulle esitetään asiallisia kysymyksiä, koska tiedän kyllä vilauttelevani. Jos joku haluaa katsoa vain rintojani, niin siitä vaan. Siinähän ne joka tapauksessa ovat.

Spiranac kertoo, ettei häntä haittaa, vaikka joku tulisi hänen Instagram-sivulleen vain ulkonäön takia.

– Kiitos tuesta. Teen kovasti töitä kroppani eteen. Vietän tunteja salilla ja katson tarkasti, mitä syön. Olen ylpeä kropastani ja siitä, miltä näytän.

– Halusin selventää tämän asian, koska olen saanut tietynlaisen maineen. Tai minulle sanotaan, etten tiedä mitä teen. Tiedän erittäin hyvin, mitä olen tekemässä. En ole tyhmä.

Instagram-postauksien lisäksi Spiranac tekee omaa podcastiaan Playing A Round. Häntä pidetään yhtenä isoimmista golf-vaikuttajista sosiaalisessa mediassa.

Spiranac on työskennellyt myös mallina. Hänen kuviaan on nähty Sports Illustratedin uimapukunumerossa ja Golf Digestissa. Hän aloitti Golf Magazinen kolumnistina vuonna 2018.

Vuonna 2017 Spiranacista tuli voittotavoittelemattoman Cybersmilen lähettiläs. Kyseessä on ohjelma, jolla pyritään puuttumaan nettikiusaamiseen.