Ivanka Trumpin ystävä paljastaa, millainen presidentin tytär todellisuudessa on – Donald-isän suorasukainen kysymys jäi elävästi mieleen

Lysandra Ohstrom on tuntenut Ivanka Trumpin lapsesta asti. Vaikka välit ovat nyt katkenneet, on Ohstromilla paljon muistoja yhdestä viime aikojen puhutuimmasta naisesta.

Ivanka Trump, 39, on ollut enemmän tai vähemmän parrasvaloissa koko elämänsä ajan. Ivanka on isänsä, Yhdysvaltain toistaiseksi istuvan presidentin ja liikemies Donald Trumpin ja hänen ensimmäisen vaimonsa Ivanan tytär. Ivankaa on usein kutsuttu vanhempiensa silmäteräksi ja hän onkin edustanut usein isänsä rinnalla.

Nyt Ivanka Trumpin lapsuudenystävä Lysandra Ohstrom on avannut sanaisen arkkunsa siitä, millainen Ivanka Trump todellisuudessa on hillityn julkisuuskuvansa ulkopuolella. Toimittajana työskentelevä Ohstron, 38, tuntee Ivankan jo kouluajoilta, sillä kaksikko kävi yhdessä tytöille suunnattua yksityiskoulua Manhattan Upper East Sidella.

Muotinäytöksen huumaa vuonna 1999.­

Pitkässä Vanity Fairille kirjoittamassaan artikkelissa Ohstrom muistelee Ivankan kanssa viettämäänsä nuoruutta. Ohstromin mukaan Ivanka osasi jo tuolloin olla hurmaava ja hyväkäytöksinen ja hänen onnistui näin ollen voittamaan monet puolelleen. Todellisuudessa hän kuitenkin suhtautui jo tuolloin kuuluisan isänsä tavoin pakkomielteisesti rahaan eikä osannut peitellä sitä.

18-vuotias Ivanka Trump.­

Vanity Fairin kirjoituksessaan Ohstrom muun muassa kertoo Ivankan eräässä tilanteessa ihmetelleen, miksi ihmeessä hänen pitäisi lukea köyhistä ihmisistä kertovia kirjoja. Hän myös kertoo Ivankan kysyneen ääneen, miten hänen opettajallaan saattoi olla varaa BMW-merkkiseen autoon.

Ohstromin mukaan Ivanka myös kiusasi herkästi muita samaisessa yksityiskoulussa opiskelleita tyttöjä takertumalla muun muassa heidän ulkoisiin piirteisiinsä.

Ivanka pikkusiskonsa Tiffanyn kanssa vuonna 1996.­

Hän myös usein saattoi luokkatoverinsa huonoon valoon opettajien silmissä.

– Ivanka oli ryhmän johtaja, mutta hän väitti rehtorille aina olevansa viaton. Meidät muut erotettiin määräajaksi, Ohstrom kirjoittaa.

Donald-isä ja Ivanka vuonna 1996.­

Ohstrom myös väittää Ivankan isän Donald Trumpin kysyneen häneltä kerran, oliko Ivanka hänen mielestään koulun kaunein tyttö ja miehen tyrmistyneen Ohstromin vastattua kysymykseen kieltävästi.

Ohstrom korostaa, että kaikesta kertomastaan huolimatta Ivanka on hänen mielestään antelias ihminen. Ivanka alkoi tapailla miestään Jared Kushneria vuonna 2005. Ohstrom kertoo, että rakastunut pari yritti hyvää hyvyyttään etsiä myös hänelle sopivaa kumppania lähipiiristään.

Ystävykset Lysandra Ohrstrom ja Ivanka Trump vuonna 2007.­

Ystävyys päättyi Ohstromin mukaan Ivankan ja Jaredin häiden jälkeen. Häät juhlittiin vuonna 2009, ja seuraavana päivänä ystävykset ajautuivat välienselvittelyyn. Ivanka ei ollut kiinnostunut Ohstromin uudesta työpaikasta, mikä loukkasi häntä syvästi.

Ohstromin mukaan Ivanka taputtelikin ystävyyden päättyneeksi siihen paikkaan sanoessaan, että hän on aivan liian kiireinen ”tällaiselle p*skalle”.

Vanity Farin artikkelista uutisoinut Daily Mail ei tavoittanut Ivankan edustajaa kommentoimaan entisen ystävän väitteitä.

Ivanka Trumpin elämä muuttuu radikaalisti 20. tammikuuta 2021. Tuolloin vaalivoiton napannut Joe Biden vannoo virkavalansa ja presidentti Donald Trumpin valtakausi päättyy. Samalla päättyy Ivankan työpesti isänsä hallinnossa.

Sekä Ivanka että hänen aviopuolisonsa ovat toimineet neljän vuoden ajan presidentti Trumpin läheisinä neuvonantajina ja asuneet lastensa Arabellan, 9, Josephin, 7, ja Theodoren, 4, kanssa Washingtonissa. Tammikuussa perheellä on edessään muutto ja uusi elämä, joka on vielä toistaiseksi täynnä kysymysmerkkejä.