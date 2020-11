Suosittu suomalaisbloggaaja taltioi synnytyksensä ja läväytti kaunistelemattoman videon internettiin – seuraajilta yksiselitteinen reaktio

Suomen suosituimpiin bloggaajiin lukeutuva Alexa Dagmar, 28, sai hiljattain esikoisensa. Hän päätti jakaa koko synnytyskokemuksensa tuhansille seuraajilleen videon muodossa.

Suomen seuratuimpiin bloggaajiin lukeutuva Alexa MacDonald Thomé, tutummin Alexa Dagmar sai hiljattain esikoisensa. Dagmarin ja hänen puolisonsa poikavauva syntyi Jorvin sairaalassa 31. lokakuuta.

Läpi raskautensa Dagmar on jakanut avoimesti kokemuksiaan tuhansille seuraajilleen niin Instagramin, Youtuben kuin Nonsense-podcastinsa välityksellä. Muutama päivä sitten Dagmar julkaisi omalla Youtube-kanavallaan myös synnytysvideon.

Lähes 20 minuuttia kestävällä videolla Dagmar kertoo tuntemuksistaan juuri ennen poikansa syntymää. Kaunistelemattomalla videolla nähdään niin ensimmäiset supistukset, matka sairaalaan, viimeiset hetket ennen synnytyksen käynnistymistä kuin myös Dagmarin esikoisen syntymä. Video päättyy siihen, kun Dagmar ja hänen poikansa pääsevät vihdoin lähtemään kotiin sairaalasta.

Dagmar kertoo videolla muun muassa, että joutui odottelemaan monta päivää, ennen kuin synnytys varsinaisesti käynnistyi. Tuona aikana Dagmaria kiusasivat pitkät ja kivuliaat supistukset. Dagmar myös kertoi puolisonsa olleen koko ajan mukana sairaalassa, vaikka häntä ei videolla näkynytkään. Hän myös kertoi rehellisesti lääkityksistään, kivuistaan sekä synnytyksensä etenemisestä.

Voit katsoa Dagmarin synnytysvideon yllä olevasta ikkunasta.

Videolla nähdään myös Dagmarin viimeiset ponnistukset ja esikoisen saapuminen maailmaan. Intiimi ja rehellinen video on kerännyt tähän mennessä yli 55 000 katselukertaa ja satoja kommentteja. Dagmarin seuraajat ovat yksimielisesti kiitelleet bloggaajaa siitä, että hän uskalsi näyttää kokemuksensa tuhansille silmäpareille.

– Mua sattui kun sua sattui, mä itkin kun sinäkin itkit. Onnea todella paljon pienokaisesta! Kiitos kun jaoit tämän videon ja näytit kaiken rehellisesti ja aidosti, eräs kommentoi.

– Siis en oo koskaan voinu olla missään videossa näin läsnä. Kiitos Alexa sun rohkeudesta jakaa tämä. Todella kaunis video, kommentoi toinen.

– Niin kaunis video, kiitos kun jaoit tän! Tässä pääsi todella elämään teidän mukana tätä hetkeä, aivan uskomatonta tunteiden heittelyä, komppasi kolmas.

– Onnea tuhannesti! Itsellä esikoisen synnytys käsille hetkenä minä hyvänsä ja tästä sain kyllä hurjasti luottamusta ja uskoa, että selviän siitä, eräs puolestaan kiitteli.

Dagmar ja hänen puolisonsa menivät naimisiin kesällä 2018, mutta pariskunta on ollut yhdessä jo yli kymmenen vuoden ajan. Dagmar on aiemmin kertonut sosiaalisessa mediassa raskauden olleen yllätys, mutta äärimmäisen iloinen sellainen.

Alexa Dagmar on suosittu bloggaaja ja somepersoona. Hän on pitänyt jo vuosia suosittua muotiin ja lifestyle-sisältöön keskittyvää blogiaan ja hänellä on kuvapalvelu Instagramissa yli 55 000 seuraajaa. Nykyään hänet tunnetaan myös Nonsense-podcastistaan, jota hän luotsaa yhdessä ystävänsä ja kollegansa Linda Juholan kanssa.