Kuolleet julkkikset tienasivat huikeita summia – poikkeuksellinen tilanne romahdutti Elvikset tulot

Talouslehti Forbes listaa artikkelissaan parhaiten vuonna 2020 tienanneita kuolleita yhdysvaltalaisia julkisuuden henkilöitä. Listalta löytyy muun muassa tammikuussa helikopterionnettomuudessa kuollut Kobe Bryant.

Talouslehti Forbes on listannut artikkelissaan vuonna 2020 parhaiten tienanneet yhdysvaltalaiset kuolleet julkisuuden henkilöt. 13 henkilön listalta löytyy monia tuttuja nimiä, jotka sijoittuvat tämänkaltaisille listoille vuosi toisensa jälkeen.

Vuoden sisällä kuolleista julkisuuden henkilöistä listalle ovat päätyneet koripalloilija Kobe Bryant ( sija 6.) ja räppäri Juice WRLD ( sija 7.)

Forbesin mukaan Bryant tienasi vuonna 2020 lähes 17 miljoonaa dollaria.

Kobe Bryant kuoli traagisessa helikopterionnettomuudessa Kalifornian Calabasasissa tammikuussa. Hän oli kuollessaan 41-vuotias. Onnettomuudessa menehtyi myös Bryantin tytär Gianna, joka oli vain 13-vuotias. Onnettomuudessa kuoli yhteensä yhdeksän henkilöä.

Kobe Bryant kuvattuna maaliskuussa 2016.­

Los Angeles Lakersin tähtipelaajana tunnetuksi tullut Bryant oli lopettanut ammattilaisuransa koripalloilijana vuonna 2016.

Forbesin mukaan Juice Wrld tienasi tänä vuonna 12,6 miljoonaa euroa.

Räppäri Juice WRLD, oikealta nimeltään Jarad Higgins, kuoli 8. joulukuuta 2019 yliannostukseen ollessaan vasta 21-vuotias. Vain yhdeksän kuukautta ennen räppärin kuolemaa hänen toinen albuminsa Death Race for Love julkaistiin. Juice WRLD:n kuoleman jälkeen julkaistiin räppärin kolmas albumi nimeltään Legends Never Die.

Lehtitietojen mukaan Higgins oli aloittanut lääkkeiden väärinkäytön lukioikäisenä.

Juice WRLD oli etenkin nuorten keskuudessa suosittu rap-artisti. Räppäri oli täyttänyt 21 vuotta vain kuusi päivää ennen kuolemaansa.­

Forbesin viiden eniten kuolemansa jälkeen vuonna 2020 tienanneen julkisuuden henkilön lista näyttää tältä:

5. Elvis Presley 19,3 miljoonaa euroa

Elvis Presley kuvattuna vuonna 1972.­

Elokuussa 1977 kuolleen rock-kukkojen kuninkaan Elvis Presleyn uutisoidaan tienanneen vuonna 2020 19,3 miljoonaa euroa. Forbesin mukaan koronaviruksen vaikutukset purivat merkittävästi Gracelandin kävijämääriin. Graceland ( Elviksen entinen koti, joka toimii nykyään museona) oli pandemian vuoksi suljettuna kahden kuukauden ajan. Tällä hetkellä Graceland on auki, mutta kävijämääriä on rajoitettu koronaviruksen vuoksi.

Kotinsa kylpyhuoneesta kuolleena löydetyn Elviksen kuolinsyynä oli sydämen rytmihäiriöt. Elviksen, kuten monen muunkin yllättäen kuolleen julkisuuden henkilön, kuolemaan liittyy useita salaliittoteorioita.

4. Arnold Palmer 21 miljoonaa euroa

Arnold Palmer kuvattuna British Open -golfkisassa vuonna 1995.­

Golfaaja Arnold Palmer kuoli neljä vuotta sitten 87-vuotiaana sydänsairauteen. Golf-tähden omaisuus on karttunut kuolemasta huolimatta, siitä on huolen on pitänyt Forbesin mukaan Palmerin solmima sopimus Arizona Beverages -yhtiön kanssa. Yhtiö myy Palmerin mukaan nimettyä jääteetä, jonka myynnin kerrotaan olevan mittavaa. Lisäksi Arnold Palmer -nimisiä tuotteita myydään laajalti ympäri maailmaa, Forbesin mukaan erityisesti Aasiassa.

3. Charles Schulz 27,3 miljoonaa euroa

Tenavat-sarjakuvan luojana parhaiten tunnettu sarjakuvapiirtäjä Charles Schulz kuoli vuonna 2000 syöpään. Hän oli kuollessaan 77-vuotias. Forbesin mukaan osa Schulzin tuloista on peräisin Apple TV+:n esittämästä sarjasta Snoopy in Space, mutta myös klassikko-ohjelmat, kuten vuonna 1965 julkaistu Jaska Jokusen joulu kerryttävät tuloja.

2. Dr. Seuss 27,7 miljoonaa euroa

Dr. Seuss tunnetaan parhaiten kirjoittamistaan lastenkirjoista. Kuva vuodelta 1957.­

Kirjailija ja kuvittaja Dr. Seuss , oikealta nimeltään Theodor Seuss Geisel, kuoli 87-vuotiaana vuonna 1991 syöpään. Forbesin mukaan osa Dr. Seussin omaisuudesta kertyy tv- ja elokuvasopimuksista, mutta edelleen suurin osa rahoista tulee hänen kirjoistaan, joita on myyty lähes 6 miljoonaa kappaletta Yhdysvalloissa tänä vuonna.

Dr. Seuss tuli parhaiten tunnetuksi kirjoittamistaan lastenkirjoista. Dr. Seussin kirjoista on tehty myös elokuvia, joista tunnetummat lienee The Grinch -elokuvat. Elokuvista ensimmäinen ilmestyi vuonna 2000 ja sen pääosassa vihreänä peikkona ilmeili Jim Carrey. The Crinchistä tehtiin myös animaatioelokuva vuonna 2018.

1. Michael Jackson 40,3 miljoonaa euroa

Michael Jackson esiintyi pitkän uransa aikana Suomessa vain kerran. Jackson esiintyi Suomessa Helsingin Olympiastadionilla vuonna 1997. Kuvassa Jackson esiintymässä Tokiossa joulukuussa 2008.­

Ykkössijalla on popin kuningas Michael Jackson, joka kuoli yllättäen kesäkuussa 2009. 50-vuotiaana kuolleen supertähden kuolinsyyksi paljastui sydämenpysähdys ja ennen kuolemaansa hän oli syönyt vahvoja lääkkeitä. Kuolinsyytutkimuksessa selvisi, että Jackson oli kuollut propofolin yliannostukseen. Jacksonin henkilökohtainen lääkäri Conrad Murray tuomittiin vuonna 2011 kuolemantuottamuksesta neljän vuoden vankeusrangaistukseen, hän istui tuomiostaan kaksi vuotta.

Forbes huomauttaa, ettei vuonna 2019 julkaistulla kohudokumentilla Leaving Neverland näytä olleen vaikutusta Michael Jacksonin tuloihin. Dokumentissa Jacksonia syytettiin lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Lehden mukaan Jacksonin tuloista iso osa koostuu Jacksonin Mijac Music -yrityksestä, joka omistaa Jacksonin kappaleet ja myös muiden artistien, kuten Elvis Presleyn ja Aretha Franklinin tuotantoa.

Ainoana naisena Forbesin listalle on päätynyt sijalle 13. sijoittuva elokuvatähti Marilyn Monroe, joka kuoli yllättäen elokuussa 1962 vain 36-vuotiaana. Marilyn Monroen uutisoidaan tienanneen tänä vuonna 6,7 miljoonaa euroa.

Ympäri maailmaa tunnettu Hollywood-kaunotar ja ikoni kuoli yliannostukseen.

Marilyn Monroe vuonna 1953 elokuvassa Kuinka miljonääri naidaan.­

Palvotun tähden nimeä ja kuvaa käyttää Forbesin mukaan lähes 100 brändiä maailmanlaajuisesti. Niiden joukkoon kuuluu muun muassa sellaisia jättiläisiä kuin Dolce & Gabbana ja Lego Group.