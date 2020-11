Menestyssarja jätti Jason Momoan tyhjän päälle: avautuu nyt karusta tilanteesta

Näyttelijätähti Jason Momoa myöntää tuoreessa haastattelussa, että hänellä on ollut vaikeuksia elättää perhettään vielä läpimurtoroolien jälkeenkin.

Näyttelijä Jason Momoa, 41, on tuttu kaikille Game of Thrones -menestyssarjan ja Aquaman-elokuvan faneille. Tyyliniekkana tunnettu Momoa kertoo nyt muotimieltymyksistään ja urastaan In Style -lehden haastattelussa.

Momoa paljastaa lehden haastattelussa myös varsin yllättävän yksityiskohdan, jota moni tuskin on tullut ajatelleeksi. Momoa nimittäin myöntää, että hän ja hänen perheensä joutuivat kiristämään kukkaronnyörejään toden teolla usean vuoden ajan menestystöistä huolimatta.

– Me kituutimme oikeasti Game of Thronesin jälkeen, Momoa paljastaa.

Aquaman oli Momoalle myös taloudellinen menestys.­

Momoa tähditti sarjaa sen ensimmäisillä kausilla vuosina 2011–2012. Momoan roolihahmo Khal Drogo käsikirjoitettiin kuitenkin pian pois sarjasta. Momoa kertoo, että hän jäi sarjan jälkeen tyhjän päälle.

– En saanut töitä. Se on aika haastava tilanne, kun sinulla on lapsia ja olet täysin veloissa, Momoa sanoo.

Momoan mukaan tilanne parani vasta vuonna 2016, jolloin hän alkoi kuvata Aquamanin eli Vesimiehen roolia Justice League-elokuvassa. Todellinen lottovoitto tuli pari vuotta myöhemmin, kun Momoa sai pääroolin supersankarista kertovasta Aquaman-elokuvasta.

Nyt elokuvasta puuhataan jo jatko-osaa. Näillä näkymin se ilmestyy valkokankaille loppuvuodesta 2022.

Lisa Bonet ja Jason Momoa ovat olleet pitkään yhdessä.­

Momoan perheeseen kuuluvat näyttelijävaimo Lisa Bonet ja heidän kaksi lastaan.

Momoa ja Bonet ovat pitäneet yhtä vuodesta 2007 asti. Ensimmäinen lapsi, Lola Iolani, syntyi kesäkuussa 2007. Joulukuussa 2008 perhe kasvoi pienellä pojalla, joka sai nimekseen Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha. Pojan nimi juontaa juurensa osittain Momoan nimeen, sillä hänen oikea nimensä on Joseph Jason Namakaeha. Momoa on kotoisin Havaijilta, Honolulusta.

Jason Momoa paljastaa, ettei hänen taloudellinen tilanteensa ole ollut aina hyvä tunnetuista tv-töistä huolimatta.­

Momoa on näytellyt Game of Thronesin, Aquamanin ja Justice Leaguen lisäksi sarjoissa Baywatch (1999–2001) ja Stargate Atlantis (2005–2009). Hän on myös tähdittänyt muun muassa elokuvaa Conan the Barbarian (2011).