Instagram-malli näyttää aivan Kim Kardashianin kaksoisolennolta: sanoo käyttäneensä yli miljoona euroa ulkonäköönsä – fanit häkeltyvät kadulla yhdennäköisyydestä

Lontoolaisnainen kiistää yrittävänsä tarkoituksellisesti näyttää realitytähdeltä.

Lontoossa asuva sosiaalisen median vaikuttaja muistuttaa hämmästyttävän paljon Kim Kardashiania. Maailmankuulua realitytähteä ihannoiva Chaly D.N. sanoo käyttäneensä yhteensä peräti yli miljoona euroa ulkonäköönsä.

Nainen kiistää yrittävänsä tarkoituksellisesti näyttää Kim Kardashinilta ja väittää omaavansa luonnostaan samanlaiset piirteet. Chalyn mukaan hänen tekemänsä kauneustoimenpiteet ovat vain vahvistaneet yhdennäköisyyttä entisestään.

– Kuulen joka minuutti näyttäväni aivan Kim Kardashianilta, Chaly kertoi Truly-Youtube-kanavan videolla

– Kaduilla, juhlissa ja kaikkialla minut pysäytetään yhteiskuvaa varten. Rakastan huomiota, sitä kun minun sanotaan näyttävän aivan Kimiltä, hän kommentoi.

Chaly kertoi Youtube-videolla käyneensä ottamassa toistuvasti täyteaineita. Lontoolaisnainen myönsi, että jopa lääkärikin on suositellut häntä hidastamaan tahtia.

– Tajusin näyttäväni aivan Kim Kardashianilta vasta, kun näin hänen kuvansa, Chaly sanoi videoilla.

– Aloin seurata häntä Instagramissa ja mietin, että herran jestas onko tuo minä! Meillä on todella samanlainen tyyli, ja haluan itselleni kaiken, mitä näen hänen päällään.

Chaly on muun muassa käyttänyt yli 4 000 euroa samaan mekkoon, jollaista Kim Kardashian on käyttänyt. Lisäksi hän maksoi realitytähden suosimasta takista lähes 8 000 euroa ja punaisista korkokengistä yli tuhat euroa. Pelkästään yhteen asukokonaisuuteen on siis kulunut melkoinen summa.

Nainen on kerännyt myös hintavan käsilaukkukokoelman.

– Olen käyttänyt omaisuuden käsilaukkuihin, sometähti myönsi.

Chaly on varsin suosittu sosiaalisessa mediassa: hänellä on Instagramissa yli 730 000 seuraajaa. Sometähden mukaan hänelle on välttämätöntä uusia vaatekerrastonsa useaan kertaan vuodessa.

– Olen vaikuttaja, joten minun on seurattava trendejä. Aina kun uusi vuodenaika koittaa, minun on hankittava uusia vaatteita, vaikka vanhoihin olen olen käyttänyt omaisuuden, hän selvitti.

Chalyn mukaan hänen ystävänsä ja perheensä ovat olleet huolissaan hänen rahankäytöstään. Mallintöitä tekevän Chalyn mielestä tuhlaaminen on kuitenkin sen arvoista.

Kim Kardashian täytti hiljattain 40 vuotta.­

Chaly ei kuulemma kyllästy kuulemaan yhdennäköisyydestä, päin vastoin.

– Rakastan Kim Kardashiania ja hänen ulkonäköään, hän on kaunein nainen maailmassa. Hän on ikoni, Chaly ylisti.

Nainen sanoi jatkavansa kosmeettisten toimenpiteiden tekoa, mutta kiisti yrittävänsä tarkoituksellisesti kopioida tosi-tv-kuningattaren ulkonäköä.

– En yritä näyttää häneltä, vaan muistutan häntä luonnostaan. En ole käynyt yhdessäkään leikkauksessa näyttääkseni Kimiltä, mutta olen ottanut botoxia ja muita täyteaineita – kaikki tekevät niin.