Henkensä riistäneen Caroline Flackin omaisuuden kohtalo selvisi – yksi asia mutkisti tilannetta

Love Islandin juontajana tunnetun Caroline Flackin omaisuuden kohtalon on ratkennut. Flackilta jäi kuolemansa jälkeen liki miljoona euroa.

Britanniaa järkytti helmikuussa maan suosituimpiin televisiokasvoihin lukeutuneen Caroline Flackin kuolema. Flack, 40, riisti oman henkensä, ja hänet löydettiin pian sen jälkeen kuolleena Lontoon-asunnostaan. Häntä jäivät kaipaamaan suuri joukko läheisiä ja faneja.

Nyt, kun kuolemasta on kulunut jo jonkin aikaa, on Flackin omaisuuden kohtalo ollut tapetilla. Jos ihmisellä on testamentti, ei omaisuuden kohtalosta ole epäselvyyttä. Flackin tapauksessa tilannetta mutkisti kuitenkin se, että Mirrorin mukaan hänellä ei ollut ollenkaan testamenttia. Lehden mukaan Flackin perhe joutuikin tekemään surutyön ohessa päätöksen tyttärensä omaisuuden jakamisesta.

Flack oli intohimoinen hyväntekeväisyyteen lahjoittaja, joten perheen päätöksellä hänen omaisuutensa lahjoitetaan erilaisiin hyväntekeväisyyskohteisiin. Tv:ssä uransa tehneen Flackin omaisuus oli parhaimmillaan jopa kaksi miljoonaa puntaa, mutta hänelle oli ehtinyt kertyä myös velkaa. Hänen omaisuutensa oli kuolinhetkellä kuitenkin hulppeat 827 000 puntaa eli noin 922 000 euroa.

Perhe kertoo, että he aikovat lahjoittaa varat tarkkaan harkittuihin kohteisiin. Carolinen asunto puolestaan siirtyy hänen vanhempiensa omistukseen.

– Käytämme rahat viisaasti ja autamme niillä sellaisia kohteita, jotka olivat tärkeitä Carolinelle, äiti Christine kommentoi lehdelle.

Flack joutui ennen kuolemaansa kohun keskelle, kun hänen miesystävänsä Lewis Burton syytti häntä pahoinpitelystä. Tapausta oli tarkoitus käsitellä oikeudessa pian.

Flack kiisti jyrkästi väitteet siitä, että kyseessä olisi ollut pahoinpitely. Lehtitietojen mukaan välikohtaus sai alkunsa mustasukkaisuusdraamasta. Flack epäili miehellään olevan salasuhde toiseen naiseen ja hurjistunut juontaja oli hyökännyt nukkuvan Lewisin kimppuun.

Lewis Burton ja Caroline Flack marraskuussa 2019.­

Perhe julkaisi myöhemmin Flackin jälkeensä jättämän kirjoituksen, jossa hän kertoo tilanteen olleen puhdas vahinko.

– Olen aina kantanut vastuun siitä, mitä sinä iltana tapahtui. Mutta totuus on se, että se oli vahinko. En ole pahoinpitelijä. Meillä oli riita ja sattui vahinko. Veri, jonka joku myi sanomalehdille, oli omaa vertani. Puhun tästä siksi, että perheeni ei kestä tätä enää. Olen menettänyt työni, kotini ja kykyni puhua. Totuus on otettu pois käsistäni ja siitä on tehty viihdettä, Flack latasi kirjoituksessaan.

– En voi elää elämääni piileskellen, puhumatta kenellekään. Pyydän anteeksi perheeltäni, että tämä kaikki on kaatunut heidän niskaansa sekä ystäviltäni kaikesta, mitä he ovat joutuneet kestämään. En enää mieti, miten voisin saada työni takaisin vaan mietin, miten minä ja perheeni saisimme elämämme takaisin. En voi sanoa tämän enempää, Flack päätti kirjoituksensa.

Flackilla oli sosiaalisessa mediassa 2,4 miljoonaa seuraajaa. Hän päivitti Instagram-tiliään vain päivä ennen kuolemaansa, ystävänpäivänä. Tuolloin juontaja julkaisi kuvakollaasin koiransa kanssa, jonka kuvatekstiin hän kirjoitti vain sydämen. Brittilehtien Mirrorin ja Daily Mailin mukaan Flackin viimeiset viikot ja päivät olivat vaikeita. Flackin kerrotaan taistelleen mielenterveysongelmien kanssa erityisesti viimeisen kahden viikon ajan.

Flack nousi supersuosioon Love Island UK -ohjelmasta, joka on erityisen suosittu Britanniassa. Flack juonsi ohjelmaa sen ensimmäisestä tuotantokaudesta alkaen, kunnes siirtyi syrjään tehtävästään pahoinpitelykohun seurauksena. Hän on juontanut myös X Factoria ja Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaa.