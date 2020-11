Ylen urheilukasvo Petra Manner hiihtää kisareitit ennakkoon jokaisella työreissullaan

Petra Mannerin ja Riku Salmisen juontama Urheilustudio starttaa jännittävissä merkeissä. Tuleeko talviurheilukaudesta normaali?

Penkkiurheilijoiden iloksi talviurheilu palaa pandemiasta huolimatta televisioon lähes normaalisti. Kaikki suositut talviurheilulajit starttaavat lähiaikoina – tosin useimmat ilman liveyleisöä.

Maailmancup-kausi alkaa vahvalla Suomi-painotuksella, sillä ensimmäisinä viikonloppuina kisataan Levillä alppihiihdossa, Kontiolahdella ampumahiihdossa ja Rukalla pohjoismaisissa lajeissa sekä freestylessä.

Myös viikonloppuna starttaava Ylen Urheilustudio panostaa talviurheiluun vahvasti. Marraskuun loppupuolelta maaliskuun lopulle on tarjolla noin 300 maailmancupin kilpailua seitsemässä lumilajissa.

Mukana on suomalaisittain paljon kiinnostavia lajeja: maastohiihto, ampumahiihto, yhdistetty, lumilautailu, freestyle-lajit ja mäkihyppy.

Avausviikonloppuna Urheilustudiota isännöi Riku Salminen ja asiantuntijana studiossa on Sami Jauhojärvi. Luvassa on heti talviurheilun täyteinen viikonloppu: seurannassa on etenkin Leviltä starttaava pujottelun naisten maailmancup sekä hiihdon Suomen cupin toinen osakilpailu Taivalkoskella.

– Tuntuu mahtavalta, kun kisakausi pääsee starttaamaan suht normaalisti, ja se on nyt alkamassa. Olen kaivannut tätä – ja niin tuntuvat kaipaavan katsojatkin. On hyvä saada vähän viihdettä elämään, Jauhojärvi sanoo.

Alppihiihdon asiantuntijan roolissa Levillä on Kalle Palander ja maastohiihdossa Kalle Lassila.

Urheilustudion asiantuntijoina nähdään kauden aikana myös mäkilegenda Janne Ahonen ja tällä kaudella ampumahiihdon asiantuntijana debytoiva Kaisa Mäkäräinen.

Mäkäräinen haluaa avata katsojille itse lajia eikä kommentoida kilpailijoita.

– Roolitusta mietimme Ylen kanssa paljon, ja minulla oli siihen paljon toiveita ja ehkä vähän ehtojakin. En halunnut missään nimessä lähteä kommentoimaan kisoja – on liian aikaista siihen. Enkä myöskään ehkä jaksa ja ehdi seurata kisoja niin tiiviisti enkä siitä näkökulmasta, mitä kommentaattorin tarvitsisi, Kaisa sanoo.

– Ampumahiihto on täynnä pieniä yksityiskohtia ja mielenkiintoisia juttuja, sellaisia, mitä katsojat ihan varmasti miettivät. Minullekin on tullut uran aikana paljon kysymyksiä, että miten se ja se vaikuttaa siihen. Katsojia askarruttaa moni asia.

Studiojuontajana nähtävä Petra Manner suitsuttaa ohjelman asiantuntijoita.

– Kaikki ovat todellisia ammattilaisia, ja kaikki kestävät hienosti myös viime hetken muutokset – niitä saattaa tulla tänä vuonna entistä enemmän.

Ylen urheilutoimittajien osalta tilanne on se, että toistaiseksi vain Suomessa järjestettäviin kisoihin mennään paikan päälle. Manner on mukana marraskuun viimeisenä viikonloppuna Rukan maailmancupissa.

– Teen sieltä käsin studiota ja mäkihyppääjien haastatteluja, ja Laura Arffman haastattelee hiihtäjiä, Manner sanoo.

Itsekin vapaa-ajallaan juoksun ja uinnin lisäksi aktiivisesti hiihtoa harrastava Manner ottaa omat sukset mukaan Rukalle. Hän pyrkii hiihtämään työreissuilla kulloisenkin kisareitin läpi ennakkoon. Tosin tällä kaudella kisaladuille ei välttämättä ole koronan vuoksi asiaa muilla kuin kilpailijoilla.

– Rukalla on mielestäni kaikkein pahimmat maailmancupin mäet. Ne eivät todellakaan ole mitään peltolenkkejä, ja kyllä sydäntä kylmää, kun ne alamäet pitää laskea, Manner nauraa.

Ruka jäänee tämän vuoden puolella suomalaistoimittajien ainoaksi työkeikaksi maailmancupin osalta, sillä alkutalven muut maailmancup-kisat – jotka pidetään ulkomailla – hoidetaan etähaastatteluin.

Pandemia on pakottanut Urheilustudio-tiimin miettimään uusia työtapoja, koska toimittajat eivät voi mennä ulkomaisille kisapaikoille.

– Onneksi sekä toimittajat että urheilijat ovat tottuneet jo etähaastatteluihin. Lisäksi olemme tehneet jo pitkään yhteistyötä Ruotsin ja Norjan yleisradioyhtiöiden kanssa materiaalivaihdossa, joten saamme Ruotsista ja Norjasta omia haastatteluja heidän kauttaan, Manner selventää.

– Olen itsekin tehnyt monesti ruotsalaisille haastatteluja ruotsalaisista urheilijoista. Ruotsalaiset tosin eivät pysty tekemään haastatteluja suomeksi, mutta urheilija saa kuitenkin vastata omalla kielellään.

Manner uskoo, että katsojien silmiin kisat näyttävät kuitenkin edelleen suhteellisen samanlaisilta kuin aina ennenkin.

– Kisat tuppaavat aina olemaan hienoja – kaikki tämä muu on vain hienosäätöä. Suurin toiveeni on se, että kunhan kisakausi saataisiin hiihdettyä loppuun asti, eikä tulisi mitään joukkoaltistumisia.

Keväällä viimeiset yleisön kera järjestetyt hiihdon maailmancup-kisat pidettiin Lahden Salpausselällä helmi–maaliskuun vaihteessa. Holmenkollenin kisat Norjassa maaliskuun ensimmäisenä viikonloppuna olivat jo ilman yleisöä, ja lopulta Kanadan ja Yhdysvaltain kisat peruttiin kokonaan.

Entä millaisia suorituksia suomalaisurheilijoilta on lupa odottaa?

– On kiinnostavaa nähdä, missä Iivo Niskasen ja Krista Pärmäkosken vauhti menee maailman kovimpien kisaajien seurassa. Ja Kerttu Niskasen paluu pitäisi nyt tapahtua siten, että hän alkaa nostaa mitaleja. Kiinnostavaa on myös Perttu Hyvärisen kehitys, Jauhojärvi luettelee.

Maajoukkueen treenikausi on ollut aiempiin vuosiin nähden poikkeuksellinen. Moni on treenannut itsenäisesti oman valmentajansa johdolla.

– Normaalisti maajoukkuetoiminta käynnistyy toukokuun alussa, nyt se alkoi vasta heinä-elokuussa, Jauhojärvi sanoo.

– Myös ulkomaisten korkeanpaikanleirien osuus on ollut vähäisempää kesällä, mutta toisaalta raskaita matkustuspäiviä on ollut vähemmän.

Jauhojärvi uskoo, että tänä vuonna jyvät erottuvat akanoista, sillä jatkuvassa epävarmuudessa eläminen lisää kilpailijoiden stressiä.

– Tällä kaudella pärjäävät henkisesti vahvat, jotka osaavat suhteuttaa sen, että tilanne on kaikille sama, eikä kukaan voi hyötyä tästä – ehkä korkeintaan järjestävä maa.

Urheilustudio lauantana 21.11. alkaen TV2 klo 11.00,12.15, 14.05, 15.10

Lue koko artikkeli uudesta Tv-lehdestä! Lehti on myynnissä 18.11–25.11. yhdessä Ilta-Sanomien kanssa. Digiversion löydät täältä.