Eetu Selänne julkaisi romanttisen yhteiskuvan naisseuralaisen kanssa – Sirpa Selänne heitti kommenttikenttään ihastelevan viestin

Eetu Selänne, 23, esitteli seuralaisensa Instagramissa.

Teemu ja Sirpa Selänteen Eetu-poika on pysynyt julkisuudessa vaitonaisena suhdeasioistaan, mutta nyt hän on julkaissut yhteiskuvan naisseuralaisen kanssa. Hän jakoi yhteiskuvan tunnelmalliselta illanvietolta.

– Virgin Espresso -tyylinen ilta, Eetu Selänne, 23, kuvaili kuvatekstissä silmää vinkkaavan hymiön kera.

Ei mennyt aikaakaan, kun perheenjäsenet innostuivat kommentoimaan kuvaan.

– Dirty Martini? Teemu Selänne letkautti kuvaan.

– Olette molemmat supersuloisia! Paljon rakkautta, Sirpa Selänne ihasteli.

– Oletteko kaksosia? Veera-sisko vitsaili.

Myös Eetu Selänteen muut seuraajat riemastuivat romanttisesta yhteiskuvasta.

– Kuin äitisi ja isäsi 1992 Winnipegissä, eräs hämmästeli.

Eetu Selänne äitinsä Sirpa Selänteen kanssa kesällä 2015.­

50-vuotta täyttäneellä kiekkolegendalla on Sirpa-vaimonsa kanssa neljä lasta. Eetu on Teemu ja Sirpa Selänteen toisiksi vanhin lapsi. Eetulla on isoveli Eemil ja pikkuveli Leevi sekä pikkusisko Veera.

Selänteiden pojat ovat seuranneet isänsä jalanjälkiä kiekkomaailmaan. Eetu on muun muassa kiekkoilut kolmisen Bostonissa ja Leevi puolestaan Teksasissa juniorijoukkueessa.

Yhdysvalloissa asuvat Selänteet kertoivat keväällä IS:lle poikien palanneen heti kotiin, kun Yhdysvalloissa alettiin valmistella koronaviruksen vuoksi lockdownia eli eristäytymistä.

Koronan takia kuukausia kotona olleet pojat Eetu ja Leevi ovat syksyllä palanneet opiskelujensa pariin, Eetu Bostoniin ja Leevi Texasiin.