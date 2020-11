Rita Niemi-Manninen ottaa kantaa nettikiusaamiseen.

Somevaikuttaja ja yrittäjä Rosanna Kulju sai sunnuntaina kuvaansa kommentin hänen ”pyöreydestään”, minkä jälkeen hän avautui ihmisten vartaloiden kommentoimisesta kipakasti Instagram-tilillään. Kuljun mukaan on pöyristyttävää, että ihmiset kehtaavat kommentoida toistensa vartaloita millään tavalla.

Nyt hyvinvointiyrittäjä Rita Niemi-Manninen on osallistunut keskusteluun. Hän julkaisi Instagram-tilillään päivityksen, jossa hän ottaa painavasti kantaa sosiaalisen median aiheuttamiin ulkonäköpaineisiin sekä törkykommentointiin.

– Täällä somessa meihin naisiin kohdistuu aivan liikaa ulkonäköpaineita. Törkykommentteja satelee ulkonäöstä tämän tästä. Niin, että vattaa sisään, ettei pömpötä ja pliis oikea kuvakulma, että näyttää parhaalta versiolta itsestään!

– Miksi? Siksi, että se on ihan perseestä lukea, että ”ootko raskaana?” tai ”tanakka leidi”, Niemi-Manninen tylyttää päivityksessään.

Hyvinvointivaikuttaja sanoo olevansa huolissaan erityisesti nuoremmasta sukupolvesta, joka pienestä pitäen tottuu raadolliseen somemaailmaan.

– Tässäkin kuvassa painoin kädellä takkia, että näyttää hoikemmalta eikä ”pötköltä”. V***u tää on skeidaa. Mun tytär kasvaa tällaiseen maailmaan. Kyllä mä kestän näillä kilometreillä, mutta entä pienet ihmiset? Niemi-Manninen pohtii.

Hän painottaa, että nettikiusaamisella voi olla karut ja tuhoavat seuraukset.

– Mitä se aiheuttaa: syömishäiriökäyttäytymistä (itselläkin kokemusta nuoruudessa), itsetunto-ongelmia, ahdistusta... You name it. Eikö olisi aika ymmärtää, että esimerkiksi alavatsapömppö on normaalia naisilla ja mitä sitten jos on tullut +10kg?! Onko oikein kommentoida lihomiseen viitaten? Ei. Jestas sentään. Nollatoleranssi tälle!

Niemi-Mannisen yli 3 000 tykkäystä saaneen kuvan alle on kertynyt runsaasti viestejä. Monet innostuivat avautumaan omista kokemuksistaan ulkonäköpaineista.

– Olipa tunteikas, rohkea ja asiapitoinen avautuminen. Olen kyllä samoilla linjoilla. Nollatoleranssi kaikkeen negatiivisuuteen, kiusaamiseen ja henkiseen väkivaltaan, eräs seuraajista komppaa.

– Niin kauan kuin itse on onnellinen ja tyytyväinen omaan kehoonsa, niin kaikki on hyvin! Kenelläkään ei pitäisi olla asiaa mennä kommentoimaan toisten ulkonäköä, meissä kaikissa on jotain korjattavia asioita, yhtäkään täydellistä ihmistä ei ole. Olen puhunut, kirjoittaa toinen.

– Ihana sinä, Rosanna Kulju kommentoi sydänemojin kera.

Rita Niemi-Manninen ja Aki Manninen saivat kesällä 2019 pienen tyttövauvan.­

Rita Niemi-Manninen on aiemmin kertonut jopa pienen tyttärensä joutuneen sosiaalisessa mediassa nettikiusaamisen kohteeksi. Hän kertoi reilun vuoden ikäisen tyttärensä Donnan joutuneen sosiaalisessa mediassa ilkeiden kommenttien kohteeksi nimensä takia.

– Nettikiusaaminen on todella huolestuttava ja vakava ilmiö! Oon tottunut jo vuosien ajan kaikennäköiseen itseeni kohdistuvaan ulkonäkö ym. paskanjauhantaan täällä, mutta sitä en voi millään käsittää, että aikuisten kiusankohteena on vastasyntynyt lapsi! Aivan todella syvältä! Niemi-Manninen avautui.

Niemi-Manninen huomautti Instagramissaan, että kommentoijat ovat aikuisia ihmisiä, jotka toiminnallaan antavat esimerkkiä nuoremmille.

– Surullisinta siinä on, että moni näistä nettikiusaajista kasvattavat lapsia omalla ei niin fiksulla esimerkillään. Ei sovi ihmetellä, mistä lapset oppivat kiusaamiskulttuurin, hän kirjoittaa.

Myös Aki Manninen sanoi olevansa järkyttynyt kommentoinnista.

– Taivas kun voi olla järjetöntä ja ihmistä halveksuvaa kommentointia. Voi meidän Donskua, sai osansa heti kun tänne syntyi. No pilvien takana on taivas, hän kirjoitti.