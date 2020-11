Ruotsin kuningasperheen ystävä Kay Wiestål on kuollut koronavirukseen – Prinsessa Victoria suree läheistä ihmistä

Kay Wiestål teki itsensä tunnetuksi kruununprinsessa Victorian syntymäpäivien pääjärjestäjänä.

Ruotsin kuningasperheen läheinen ystävä Kay Wiestål on kuollut koronavirukseen, uutisoi Svensk Damtidning.

Wiestålin vaimo Camilla kertoo lehdelle, että hänen miehensä kuoli sairaalassa lauantaina 13. marraskuuta koronaviruksen aiheuttamiin komplikaatioihin. Hän oli kuollessaan 80-vuotias.

– Hän sai lisähappea viimeisten 14 päivän ajan, mutta ei pystynyt lopulta enää hengittämään, vaimo kertoi Expressenille.

Wiestål tunnettiin Ruotsissa erityisesti kruununprinsessa Victorian syntymäpäiväjuhlien järjestäjänä. Vuosittain vietettävä Victoriapäivän perinne sai alkunsa jo ennen kuin kruununprinsessa oli edes syntynyt. Wiestål aloitti vuosikymmenten mittaisen perinteen yhdessä kuningas Kaarle Kustaan kanssa.

Wiestålin järjestämästä syntymäpäivätapahtumasta on tullut yksi kuningasperheen tärkeimmistä pr-esiintymisistä. Kruununprinsessa on syntynyt 14. heinäkuuta 1977.

Victoriapäivää juhlitaan perinteiseen tapaan Öölannin saarella sijaitsevassa kuninkaallisten kesäpaikassa Sollidenin linnassa. Victoriapäivän juhlallisuudet paisuivat Westålin hyppysissä monipäiväiseksi tapahtumaksi.

– Hän sai Victoriapäivän kautta mielettömän hyvin ystäviä, Camilla-vaimo kommentoi Expressenille.

Tänä vuonna juhlan perinteitä jouduttiin karsimaan koronapandemian takia, eikä prinsessa ei tavannut perinteiseen tyyliinsä ruotsalaisia Sollidenin linnan edustalla. Myös päivänsankarin kunniaksi järjestetty konsertti oli tänä vuonna yksityinen. Konsertti kuitenkin lähetettiin television välityksellä ruotsalaisille.

Kay Wiestål (vasemmalla sinisessä puvussa) kruununprinsessa Victorian 40. syntymäpäiväjuhlilla Öölannissa kesällä 2017.­

Hovin tiedotuspäällikkö vahvistaa Svensk Damtidningille, että kuningasperhe on murheissaan läheisen ystävän ja yhteistyökumppanin poismenosta.

– Tieto kuolemasta on tavoittanut heidät ja se on tietenkin todella surullista. Kay Wiestål perusti Victoriapäivän ja on ollut mukana juhlassa alusta saakka, hovin tiedotuspäällikkö Margareta Thorgren kertoo lehdelle.

Tiedotuspäällikön mukaan myös kruununprinsessa Victoria on surullinen Wiestålin poismenon johdosta. Wiestål vastasi prinsessan syntymäpäiväjuhlan järjestelyistä vuoteen 2018 saakka, jonka jälkeen hän astui sivuun roolistaan.

Aiemmin tänä vuonna kuningas Kaarle Kustaa palkitsi Wiestålin mitalilla, joka myönnettiin Wiestålin ansioista Victoriapäivän järjestäjänä.

– Nyt kaikki on valmista. Mahtava lopetus. Täytän tänä vuonna 80 vuotta. Nyt kaikki on todella hienosti. Olen erittäin ylpeä ja kuninkaallisen mitalin saaminen merkitsee minulle todella paljon, Wiestål kommentoi Svensk Damtidningille helmikuussa.

Kay Wiestål teki aikoinaan uraa myös jalkapalloilijana Hän pelasi 60- ja 70-luvuilla ammatikseen sekä Ruotsissa että Yhdysvalloissa.

– Hän sai elää juuri sellaisen elämän kuin halusikin, vaimo totesi Expressenille.

Vaimonsa Camillan lisäksi Wiestålia jäi suremaan tytär ja tyttärentytär.