Pippa Laukka jakoi Vauva.fi-keskustelun ”komeasta aviomiehestään” – näyttävä pari ollut yhdessä jo 19 vuotta

Pippa Laukka vitsailee Instagramissa, kuinka keskustelupalstoilta toisinaan löytyy myös asiantuntijoita ja yhtyy mielipiteisiin siitä, että hänen aviomiehensä on komea.

Olet mitä syöt -ohjelmasta tuttu lääkäri Pippa Laukka, 50, kertoo Instagramin Tarinat-osuudessa päätyneensä lukemaan itseään ja aviomiestään koskevaa keskustelua Vauva.fi-sivustolla. Laukka kertoo Instagramissa pyrkivänsä kaikin keinoin välttelemään keskustelupalstoja.

– Mutta onhan niissä näköjään ihan jotain asiantuntijoitakin paikalla. Yhdyn näihin kahteen Vauva.fi-sivujen asiantuntijakommentteihin, Laukka kirjoittaa Instagramissa.

Kuvakaappauksessa näkyy, että Vauva.fi-sivustolla aloitetut keskustelut on otsikoitu näin:

”Pippa Laukan mies on komea” ja ”Onko Pippa Laukka paljonkin miestään vanhempi.”

Julkkislääkärinä tutuksi tullut Laukka on ollut parisuhteestaan melko vaitonainen haastatteluissa, mutta hän on jakanut siitä harvakseltaan palasia sosiaalisessa mediassaan. Pippa Laukka ja hänen miehensä Markku Laukka tapasivat tapasi vuonna 2001 ja avioitui vuonna 2003. Perheeseen kuuluu kolme lasta.

Elokuussa 2019 Pippa Laukka jakoi parin hääkuvan Instagramissa ja kertoi parin rakkaudesta pitkässä tekstissä.

– Aikuisiässä olemme olleet parisuhteessamme pidempään yhdessä kuin ilman toisiamme. Yhdessä olemme kokeneet niin paljon että ilman toista ajatuksenakin olo tuntuu amputoidulta. Olemme iloinneet, surreet ja riidelleet, pienistä, isoista, tärkeistä ja vähemmän tärkeistä asioista. Olemme jättäneet jäähyväisiä läheisille, tutustuneet uusiin ihmisiin ja silti aina on ollut yksi, joka on pysynyt: me. Olen oppinut, että kestävään parisuhteeseen tarvitaan tahtoa, aina rakkauskaan ei yksinomaan riitä. Parisuhteessa tärkeintä on, että tahdotaan olla samalla puolella. Silloinkin kun se on vaikeaa tai vaatii myötäilemistä. Sitä minä tahdon, olla samalla puolella, joka päivä. Olla meidän joukkue, Laukka kirjoitti Instagramissa parin hääpäivänä.

Laukka on jakanut parista myös suutelukuvan, jossa hän kertoo siitä, kuinka pari tapasi vuonna 2001. Pippa Laukka oli tuolloin juuri eronnut edellisestä suhteestaan ja päättänyt, ettei tahtoisi olla parisuhteessa ainakaan viiteen vuoteen. Toisin kuitenkin kävi, kun hän tapasi tulevan aviomiehensä baarissa.

– Mitä vielä, se eka baarireissu ja yksi katse, klik ja se oli siinä. Jälkikäteen kun ajattelee, moni ei tainnut uskoa meidän juttuun. Raikulityttö ja superkiltti herrasmies, voisiko siitä tulla jotain pysyvää? Ei voi tietää, ellei uskalla heittäytyä, Laukka kirjoitti Instagramissa.

Urheilullinen pariskunta harrastaa yhdessä muun muassa juoksemista ja kävelylenkkejä, joista Laukka on jakanut myös kuvia sosiaaliseen mediaansa.

Urheilulääkäri Pippa Laukasta tuli suuren yleisön tuntema Olet mitä syöt -ohjelman asiantuntijana. Laukka on kirjoittanut kirjat Luonnollisesti paras, Hyvinvoiva nainen ja Urheilulääkäri.

Keväällä Laukka alkoi koronatilanteen vuoksi tehdä päivystystöitä Uudellamaalla sijaitsevassa julkisen puolen sairaalassa. Laukka kertoi työstään IS:n haastattelussa viime toukokuussa: