Kohuissa rypenyt Ellen DeGeneres astui yleisön eteen palkintogaalassa – ylisti vuolaasti ”mahtavia työntekijöitään”

Ellen DeGeneres Show palkittiin parhaana talk show’na People's Choice Awards -palkintogaalassa.

Talk show -juontaja Ellen DeGeneres, 62, on joutunut kuluneen vuoden aikana keskiöön kohussa, jonka mukaan hän on kohdellut työntekijöitään toistuvasti kaltoin.

DeGeneresin maine alkoi murenemaan viime keväänä niihin aikoihin, kun ohjelma jäi koronapandemian takia tauolle. Syytösten ketjun aloitti koomikko Kevin T. Porter, joka nimesi DeGeneresin Twitterissä ”yhdeksi maailman ilkeimmistä ihmisistä”.

DeGeneres on pysytellyt pitkään poissa valokeilasta, mutta nousi eilen sunnuntaina lavalle vuoden 2020 People's Choice Awards -palkintogaalassa. Palkitun juontajan pitäessään kiitospuhettaan, kuulijat kiinnittivät huomionsa siihen, kuinka vuolaasti DeGeneres kiitteli puheessaan työntekijöitään – niitä, joita hänen väitetään aiemmin mollanneen.

Asiasta uutisoi muun muassa People.

DeGeneres palkittiin gaalassa parhaasta talk show’sta.

– Kiitos, kiitos, kiitos, sydämeni pohjasta kiitän teitä. En vastaanota tätä palkintoa ainoastaan omasta puolestani, vaan myös mahtavan tiimini puolesta, mahtavien työntekijöideni puolesta, jotka mahdollistavat tämän ohjelman, DeGeneres lausui gaalassa.

– He ilmestyvät paikalle joka ikinen päivä, antavat itsestään 100 prosenttia, ihan koko ajan, hän jatkoi.

DeGeneres jatkoi puhettaan kiittämällä fanejaan.

– Kiitos faneilleni siitä, että olette pysyneet rinnallani, en pysty edes sanomaan, kuinka kiitollinen olen siitä. Se on enemmän kuin pystyn sanoin kuvailemaan, varsinkin näinä aikoina.

Ellen DeGeneres Show sai jatkoa syyskuussa, kun sen 18. tuotantokausi käynnistyi Yhdysvalloissa. Juontaja avasi ensimmäisen jakson puheenvuorolla, jossa hän kertoi oman näkemyksensä kesän aikana julki tulleista tiedoista.

– Kuten olette varmasti kuullet, tänä kesänä ilmoilla on ollut syytöksiä myrkyllisestä työympäristöstä ohjelmassamme, ja sitten oli tutkinta.

Tapaus otettiin sisäiseen tutkintaan sen jälkeen, kun ohjelman työntekijät kertoivat kohdanneensa työssään muun muassa rasismia, uhkailua ja syrjintää.

– Sain tietää, että täällä on tapahtunut asioita, joita ei olisi pitänyt tapahtua. Otan asian erittäin vakavasti ja haluan sanoa, että olen hyvin pahoillani niiden puolesta, joita asia koskee, DeGeneres sanoi kuuden minuutin mittaisessa aloituspuheenvuorossaan.

DeGeneres sai oman keskusteluohjelmansa vuonna 2003. Suosittu ohjelma on sittemmin voittanut useita palkintoja.

DeGeneres on työskennellyt myös stand up -koomikkona ja näyttelijänä. Hän on myös tuomaroinut American Idol -laulukilpailua. Juontaja on naimisissa näyttelijä Portia de Rossin kanssa.