Aki Linnanahde ryhtyi elämäntaparemonttiin – teki pian merkittävän oivalluksen

Radiojuontaja on parantanut elintapojaan saadakseen lisää puhtia kaamosaikaan.

Radio Novan aamusta tuttu radiojuontaja Aki Linnanahde kertoo Instagramissa ryhtyneensä kohentamaan elintapojaan. Hänen tavoitteenaan on ollut vähentää sokerin saantia sekä saada lisää energiaa arkeen.

Juontaja jakoi Instagramissa mietteitään elämäntaparemontin ensimmäisistä viikoista.

– Tässä pientä väliraporttia. Olen ylpeä, että sokerin mussuttamiseen on tullut selkeä roti. Olin ekat kaksi viikkoa kokonaan ilman karkkia ja jäätelöä, mikä varmaan sun mielestä ei ole mitään, mutta voin kertoa, että ei ole mulle puistokävely. Nyt olen syönyt kaksi kertaa jäätelöä, enkä ole sen jälkeen kauhonut suklaata, keksejä ja irtokarkkia suuhuni, Linnanahde raportoi yli 45 tuhannelle seuraajalleen.

– Voin kertoa, että aiemmin pienikin määrä karkkia tai jäätelöä sai tämän miehen jopa käymään lasten karkkilaatikolla, jos kaikki muu makea tai makeaksi kelpaava oli syöty. Tosiaan makeaksi on kelvannut jopa Fazerin Parhaiden Orange, mikä on tietenkin jo aivan sairasta.

Marraskuun pilkkopimeät aamut tuntuvat Linnanahteen mukaan joka tapauksessa tukalilta.

– Yksi iso motiivi oli saada tähän pimeään vuodenaikaan lisää virtaa ja jaksamista. Enpä tiedä. Yhtä paljon taitaa aamuduunaria väsyttää. Liikuntaa olen lisännyt hieman enemmän aerobisen puolelle. Siitä tulee kyllä hyvä fiilis. Tulee kyl viinilasistakin silloin tällöin, Linnanahde heitti.

Radiojuontaja sanoi oivaltaneensa, ettei aivan kaikkea tarvitse itseltään kieltää. Joulusta hän aikookin ottaa ilon irti.

– Ehkä tärkein oivallus on ollut, että kohtuus on monessa mielessä hyvä juttu. Jouluna aion olla aivan kohtuuton ja vetää pari päivää kaksin käsin konvehtia kasvoihini. Sit taas takas tähän, Linnanahde päätti.

Linnanahteen julkaisu on kerännyt useita kannustavia viestejä. Moni kokee inspiroituneensa miehen esimerkistä.

– Voi kun mäkin saisin aikaiseksi... Tosi kova juttu, varsinkin tuo sokerin välttäminen, eräs seuraajista tsemppasi.

– Aki, hienoa kun joku sanoo asiasta reilusti. Itse oon jättänyt karkit kauppaan elokuun lopussa. Jotenkin on kyllä parempi olla. Oon tuota joulua ja konvehtia miettinyt, tuo sun suunnitelma voisi toimia (ehkä) mullakin. Vaan mitä jos en kuitenkaan saa poikki sitä mussuttamista, pohti toinen.

– Hyvä Aki! Täällä samanlainen projekti.

Aki Linnanahde Tanssi tähtien kanssa -ohjelman lehdistötilaisuudessa syksyllä 2018.­

Aki Linnanahde tunnetaan sosiaalisessa mediassa rehellisistä sekä humoristisista päivityksistään, joita hän jakaa kymmenille tuhansille seuraajilleen.

Linnanahde on tehnyt pitkän uran televisiossa ja radiossa. Parhaillaan häntä kuullaan Radio Novan aamuissa yhdessä Minna Kuukan kanssa. Juontaja on myös nähty kilpailijana Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa, ja hän on kirjoittanut myös muun muassa jääkiekkoilija Jere Karalahden elämäkerran.

Linnanahde on ollut naimissa vaimonsa kanssa jo parikymmentä vuotta. Heillä on yksi yhteinen lapsi, ja lisäksi perheeseen kuuluu tytär sekä kaksi aikuista poikaa Linnanahteen puolison edellisestä liitosta.