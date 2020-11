Sara Sieppi julkaisi somessa itkuisen avautumisen – pitkittynyt stressi purkautui karanteenissa

Sara Sieppi kertoi paiskineensa hommia vuoden alusta ilman vapaapäiviä.

Ex-missi ja sosiaalisen median vaikuttaja Sara Sieppi julkaisi sunnuntai-iltana Instagram-tilillään videoita, joissa hän avautui rehellisesti tuntemuksistaan korona-arjesta. Sometähti kertoi altistuneensa koronavirukselle ja viettäneensä yli viikon karanteenissa.

– Mulla on täällä ripsivärit pitkin poskia. Pitkästä aikaa itkin, enkä tiedä mitä itkin. Jotain sisästä väsymystä ja stressiä, Sieppi pohti videolla itkuisena.

– Olen nyt ollut yli viikon karanteenissa, altistuin noin yhdeksän päivää sitten. Olen siis tehnyt jo kaksi negatiivista testiä. Ajattelin, että teen tämän viikon kotijuttuja ja muuta, mutta en ole tehnyt mitään. Olen vaan stressannut ja käynyt ylikierroksilla, hän kertoi sunnuntaina.

Siepin mukaan työlään vuoden aiheuttama stressi purkautui pysähtymisen seurauksena. Hän halusi myös näyttää, ettei elämä ole aina niin ruusuista kuin sosiaalinen media antaa ymmärtää.

– Olen tehnyt koko vuoden paljon hommia ilman vapaapäiviä lukuun ottamatta tammikuuta, niin ehkä tässä kroppa alkaa sanoa, että pitäisi vähän hellittää.

– Olen myös tosi usein ankara itselleni, enkä osaa arvostaa niitä juttuja, mitä oon saanut aikaan, vaan mietin jo seuraavaa. Mut oli vaan hulluu huomata, että oon odottanut sellaista ”pakollista pysähtymistä”, mutta se kääntyikin ihan täysin mua vastaan. Mut huomenna tästä kotikuplasta ulos, niin ehkä se jeesaa, Sieppi kirjoitti.

Sieppi kertoi aiemmin Instagramissa käyneensä koronavirustesteissä. Hän sanoi olleensa lähes takuuvarma siitä, että hänellä oli tartunta.

– Yritän ottaa takas elämästä kiinni. Olin siis eilen 99 % varma, että mul on korona. Kävin heti testeissä ja tulos tuli jo illalla ja se oli onneksi negatiivinen, Sieppi kertoi Stories-osiossa.

Tarkkanäköisiä someseuraajia jäi kuitenkin askarruttamaan, miksi Sieppi teki somepäivitystään ravintolasta käsin, vaikka oli kertomansa mukaan vasta eilen käynyt koronatestissä. Sieppi koki tarpeelliseksi selittää tilanne auki juurta jaksain.

– Mä haluun nyt korjata sen verran, että mulla ei siis ole mitään flunssan oireita. Mulla oli alkuviikosta tosi väsynyt, vetämätön ja semmoinen erikoinen olotila – semmoinen, että mä olin varma, että mulla on korona, Sieppi selvensi.

Siepin seuraajat pohtivat muun muassa sitä, miksi tämä ei ole karanteenissa tai käytä maskia ravintolassa asioidessaan.

– Koronavilkku ei hälyttänyt, kukaan mun läheisistä ei oo koronassa, eikä tosiaan ole mitään flunssan oireita. En ole siis flunssaisena pyörimässä ympäriinsä.

– Halusin tarkistaa, että mulla on kaikki varmasti hyvin, koska omassa päässä miettii kaikkia pahimpia skenaarioita, enkä halua missään nimessä tartuttaa muita. Niin kävin vaan kattoo, että kaikki on ok, ja kaikki oli ok, Sieppi kuittasi Instagramissa.

Siepillä on huimat 197 000 seuraajaa Instagramissa. Hänet tunnetaan rehellisistä päivityksissään liittyen muun muassa sosiaalisen median aiheuttamiin paineisiin sekä nettikiusaamiseen.