Rosanna Kuljun kuvaan ilmestyi kommentti hänen ”pyöreydestään” – 10 kiloa kerryttänyt kaunotar menetti hermonsa ja antoi palaa

Rosanna Kulju avautui ihmisten vartaloiden kommentoimisesta kipakasti Instagram-tilillään.

Rosanna Kulju julkaisi sunnuntaina Instagram-tilinsä Stories-osiossa kuvakaappauksen kommentista, jonka hän oli saanut erään kuvansa alle ja joka sai hänet menettämään hermonsa totaalisesti. Kuljun saamassa viestissä tuntematon ihminen kommentoi hänen vartaloaan.

– Ihanaa, kun joku uskaltautuu näyttäytyä uikkareissa, vaikka ei langanlaiha olekaan. Pieni pyöreys on kauniimpaa minusta, kuului kommentti.

Viesti sai Kuljun ärsyyntymään, sillä vaikka hänen vartaloaan ei arvosteltu siinä varsinaisesti negatiivisesti, koki hän vääräksi toisen ihmisen kehon kommentoimisen millään tavalla.

– Ok. Olipa ystävällinen kommentti. On jengillä vaan pokkaa, Kulju vastasi kommentoijalle.

Instagram-tilillään Kulju avautui tilanteesta lisää.

– Ai että mä menetän uskoni ihmiskuntaan enemmän ja enemmän joka päivä, hän täräytti.

– Minä pyöreä vai? Mun kroppa on just hyvä näin ja kenelläkään ei ole oikeutta arvostella kenenkään kroppaa oli se millainen vaan.

Kuljun mukaan hän voi hyvin, hänen vartalonsa toimii hyvin, hän syö terveellisesti, mutta myös herkuttelee välillä ja on sinut itsensä kanssa. Hänen mukaansa on pöyristyttävää, että ihmiset kehtaavat kommentoida toistensa vartaloita millään tavalla.

– Ai että mua suorastaan vit***aa ihmiset, joilla on itsellään niin huono olla, että on pakko tulla heittämään muille lokaa, hän toteaa.

Kulju kertoo Stories-osiossaan, että hänen painonsa on noussut viime vuodesta noin kymmenen kiloa, mutta hän on silti äärimmäisen tyytyväinen vartaloonsa. Hänen mukaansa painolla ei ole mitään merkitystä vaan sillä, millaiseksi olonsa tuntee.

– Mulle on henkilökohtaisesti yks hailee, mitä mulle kirjotellaan, mutta tuo kommentti voisi tehdä jonkun itsetunnolle ihan jäätävän suurta damagea. Ei vaan ole ok! Ikinä! Kulju korostaa.

Kulju toivoo kirjoituksensa päätteeksi, että ihmiset miettisivät ennen kuin kirjoittavat kommentteja muista ihmisistä ja katsoisivat peiliin.

Kulju on puhunut vartalostaan aiemminkin hyvin avoimesti Instagramissa. Hän kertoi lokakuussa, ettei tiedä tarkkaa painoaan, sillä ei omista vaakaa. Hän kuitenkin arvioi painavansa noin 70 kiloa.

– Painosta mulla ei oo ollut stressiä tai paineita pitkään aikaan, tämä paino joka mulla on nyt (veikkaan 70kg, mulla ei ole vaakaa) on mulle tosi ok. 5 kg sinne tai tänne ei tunnu missään, elämää tämä vaan on ja välillä mennään ylös ja välillä alas, Kulju totesi lokakuussa.