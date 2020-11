Jukka Hildén laihtui 10 kiloa Tanssii tähtien kanssa -sarjassa – suurin muutos tapahtui silti Duudsonin sisällä, kiittää siitä pariaan Katria

Tanssii tähtien kanssa -kisasta pudonnut Jukka Hildén kiittää tanssipariaan Katri Mäkistä siitä, että tämä palautti hänen kiireen runtelemaan elämäänsä kipinän.

Sunnuntai-iltana suorassa Tanssii tähtien kanssa -lähetyksessä juuri ennen semifinaaleja putosi Duudsonit-rämäpääryhmästä tuttu Jukka Hildén parinsa Katri Mäkisen kanssa. Illan aikana kukin pareista asteli parketille peräti kaksi kertaa, sillä he esittivät paitsi yhden täysin oman tanssin, myös Love Boat -teemaisen tanssipotpurin. Illan aikana sekä sambaa että salsaa tanssinut tähtipari ei onnistunut vakuuttamaan tuomareita. He saivat suorituksistaan yhteensä 24 pistettä ja pitivät näin ollen hallussaan pistetaulukon viimeistä sijaa. Myöskään yleisöäänet eivät riittäneet siivittämään heitä semifinaaliin.

Kilpailussa jatkavat edelleen tubettaja Miisa Rotola-Pukkila ja Marko Keränen, ex-jääkiekkoilija Niklas Hagman ja Kia Lehmuskoski, ex-hiihtäjä Virpi Sarasvuo ja Sami Helenius sekä räppäri Jare Brand ja Saana Akiola.

Heti kun tv-kamerat sammuivat, Hildén kiiruhti suukottamana yleisössä kannustanutta vaimoaan Chachi Hildéniä. Tanssiparinsa perässä myös Mäkinen riensi halaamaan Chachia. Mäkinen kertoo, että hänestä on kisan myötä tullut erittäin läheinen Hildénin perheen kanssa.

– Heillä on aivan ihana perhe. Tätä on tehty niin tiiviisti ja Chachi on ollut erittäin iso tuki tässä. Tuskin tätä ohjelmaa olisi pystynyt ilman hänen tukeaan tekemään ja ilman häntä tämä ei olisi varmaan onnistunut niin hyvin, kiitos hänelle suuresti minunkin puolesta, Mäkinen hehkuttaa.

Katri Mäkinen ja Jukka Hildén jaksoivat hymyillä kuvaajille heti sen jälkeen, kun he olivat pudonneet kisasta.­

Jukka Hildén kertoo, että hänelle on syksyn aikana merkinnyt erittäin paljon vaimon läsnäolo livelähetyksen katsomossa.

– Hän on minulle tuki ja turva. Meillä on perheenä kaikki tällä hetkellä niin hyvin ja on tosi ihanaa, että me kannustamme toistemme juttuja. Välillä ne jutut ovat tällaisia turnausluonteisia, Hildén kertoo ja jatkaa:

– Chachi on puskenut minua ja sanonut, että nyt vaan menet Jukka treenaamaan vaikka yömyöhällä, ettei jää jälkikäteen harmittamaan.

Hildén kertoo ennen kaikkea olevansa kiitollinen siitä, että sai tv-ohjelman myötä Mäkisestä uuden ystävän itselleen.

– Kiitän häntä siitä, että hän on tutustuttanut minut tanssin taikaan ja maailmaan. Katri on antanut minulle takaisin sellaisen tietyn kipinän, joka minulta on puuttunut vähän aikaa. Kipinäni unohtui kiireeseen. Nyt huomaan, että sama vanha Jukka on taas löytynyt ja se on Katrin ansiota, Hildén kiittelee.

– Olin vuosia sellaisen kiireen ja pakokauhun runtelema, Hildén kuvailee aiempaa olotilaansa.

Hän kertoo myös Yhdysvalloista Suomeen muuton myös parantaneen henkistä hyvinvointiaan.

– Se, että löysin jälleen liikunnan ja ilmaisun ilon saa oloni tuntumaan paremmalta kuin ikinä. Minusta tuntuu, että olen tällä hetkellä paras versio itsestäni ja suuri osa siitä on Katrin ansiota. Kiitos, että olet pistänyt minut tanhuamaan, Hildén kiittää vieressään seisovaa tanssipariaan.

Chachi Hildén oli kannustamassa Jukkaa jokaisessa jaksossa yhtä lukuun ottamatta. Kyseinen jakso oli Roosa nauha -hyväntekeväisyyslähetys, jossa kutsuvieraiden määrää oli rajoitettu.­

Kaksikko myöntää, että putoaminen juuri ennen semifinaaleja harmittaa heitä todella paljon. Hildén toteaa etenkin samban ja salsan olleen hänelle vaikeita tanssilajeja. Mäkinen kertoo olevansa ylpeä siitä, kuinka paljon Hildén kehittyi kisan aikana.

– Näin ammattilaisena on myönnettävä, että nyt rahkeet eivät riittäneet tämän pidemmälle. Saimme tehdä kisassa monia hienoja juttuja ja näyttää parketilla montaa eri fiilistä. Totta kai se harmittaa, että putosimme, pakko se on myöntää, Mäkinen sanoo.

Kaksikko kokee kisan tuomareiden, Jorma Uotisen, Helena Ahti-Hallbergin ja Jukka Haapalaisen, kohdelleen heitä reilusti. Hildén painottaa parin ennen kaikkea kisanneen itseään vastaan.

– En itse asiassa hirveästi kuunnellut tuomareita, kun minusta tuntui, että tiesin aina itsekin, että voi vitsi, kun olisin tehnyt tietyt jutut paremmin.

Katri Mäkinen ja Jukka Hildén Tanssii tähtien kanssa -ohjelman avausjaksossa syyskuussa.­

15 viikkoa kestäneellä tanssirupeamalla on ollut positiivisia vaikutuksia Hildéniin niin fyysisesti kuin psyykkisestikin. Hän iloitsee muun muassa fyysisen kuntonsa parantumisesta.

– Olin fyysisesti niin huonossa kunnossa, kun aloitin tämän. Minulta on pudonnut painoa noin kymmenen kiloa ja olen taas päässyt kuntoon. Kaikista eniten olen huomannut sen, että kannattelen kehoani nykyään paremmin ja ryhtini on on kohentunut.

– Ruokavaliolleni en ole tehnyt mitään tai itse asiassa päinvastoin: olen lisännyt pepperonipizzaa vain entisestään, että on ollut mitä polttaa tanssiessa, Hildén nauraa.