Jukka ja Chachi Hildén muuttivat uuteen taloon Espoossa – nämä kriteerit parilla oli kodilleen

Chachi Hildén kertoo perheen muuttaneen uuteen kaksikerroksiseen taloon Espoossa.

Chachi Hildén on kannustanut aviomiestään lähes joka sunnuntai Tanssii tähtien kanssa -lähetyksessä.­

Jukka Hildénin aviopuoliso Chachi Hildén on ollut kannustamassa miestään lähes joka sunnuntai Tanssii tähtien kanssa -lähetyksessä kuluneella kaudella. Chachilta on jäänyt väliin ainoastaan yksi jakso ja tuolloinkin siitä syystä, että Roosa nauha -hyväntekeväisyysjaksossa kutsuvieraiden lukumäärää oli rajoitettu.

Chachi on itse alun perin tullut tunnetuksi kotimaassaan Yhdysvalloissa tanssijana ja hän myöntää edelleen jännittävänsä joka sunnuntai Jukan puolesta. Puoliso saa häneltä suuret kehut.

– Voi luoja, olen todella hermostunut aina, kun Jukka on tanssimassa, Chachi naurahtaa ja lisää:

– Mielestäni hän on puhjennut kukkaan kisan edetessä. En itse koskaan nähnyt Jukkaa tanssijana, varsinkin kun aloimme seurustella ja hän esitteli minulle todella ”iskämäiset tanssiliikkeensä”.

Chachi kertoo olevansa ylpeä siitä, kuinka suuresti Jukka on omistautunut kisalle.

– Mielestäni on hauskaa nähdä hänet täällä joka sunnuntai pukeutuneen ja laittautuneena tekemässä juttuja, joita minä itse en edes osaisi tehdä.

Hildénien uusperheessä on pitänyt viime aikoina kiirettä, sillä he muuttivat juuri uuteen kotiinsa Espoossa. Parilla on yksi yhteinen yksivuotias tytär Sophia, lisäksi perheeseen kuuluu kaksi lasta Jukan edellisestä liitosta. Perheeseen kuuluu myös kaksi koiraa.

Chachi on ylpeä Jukan kehittymisestä.­

Ennen Tanssii tähtien kanssa -kisan alkua Jukka, Chachi, Sophia ja koirat asuivat Ähtärissä viiden kuukauden ajan. Ennen uuteen kotiinsa muuttoa he asuivat Helsingin keskustassa.

– Olemme pikkuhiljaa saaneet uutta kotiamme kuntoon. Tämä talo on viimeinkin meidän pysyvä kotimme, joka on meidän omamme.

Uudessa kaksikerroksisessa talossa on hyvin tilaa kaikille perheenjäsenille.

– Talo on oikein kivankokoinen ja siihen kuuluu muun muassa sauna ja sisällä oleva uima-allas.

Chachi kertoo alkaneensa Suomessa olon aikana rakastaa saunomista.

– Olin ennen todella huono saunoja ja minun piti laittaa märkä pyyhe kasvoilleni, jotta edes pystyin hengittämään saunassa. Nyt minusta on tullut aika pro saunoja, Chachi nauraa.

Jukka Hildén ja Chachi Hildén kuvattuna Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa lokakuussa.­

Hildénit päätyivät Espooseen, sillä he tahtoivat sekoituksen kaupunkia ja luontoa.

– Ähtäri oli pelkästään luontoa, kun ympärillämme oli vain lehmiä ja vuohia ja ei lainkaan kaupunkielämää. Helsinki taas oli vaan kaupunkia ja tahdomme edelleen nauttia luonnosta muun muassa koirien kanssa lenkkeillessä. Siispä se oli hyvä ratkaisu meille.

Chachi kertoo, että perheen tämän hetkinen suunnitelma on jäädä Suomeen, mutta he pitävät kaiken avoinna tulevaisuuden suhteen.

– Olen todella onnellinen täällä, mutta kyllä meillä on edelleen tulevaisuus myös Los Angelesissa, meillä on unelmia ja tavoitteita, jotka tahdomme saavuttaa siellä.

Perhe saa pian vieraita Yhdysvalloista, kun Chachin vanhemmat, sisko ja veli saapuvat ensimmäistä kertaa Suomeen. He tapaavat nyt myös ensimmäistä kertaa Chachin ja Jukan Sophia-tyttären, mitä Chachi odottaa innolla.

– Pimeä vuodenaika ei todellakaan haittaa, sillä Texasissa on taas aivan liian aurinkoista. Viemme heidät Lappiin, jotta he pääsevät näkemään lunta. Näytämme heille Suomea ja missä heidän tyttärensä oikein on asunut tämän ajan.