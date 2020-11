Tosi-tv-tähti julkaisi kuvan, jota kenenkään ei pitänyt nähdä – poistatti rintaimplanttinsa ja koki huiman muodonmuutoksen

OC:n täydelliset naiset -sarjaa tähdittävä Emily Simpson julkaisi Instagramissa paljonpuhuvan kuvaparin.

OC:n täydelliset naiset -sarjasta tuttu Emily Simpson on käynyt läpi huiman muodonmuutoksen reilun vuoden aikana. Simpson on karistanut painoaan tuntuvasti sekä käynyt poistattamassa rintaimplanttinsa. Hän on laittanut elämäntapansa remonttiin, alkanut panostaa terveelliseen elämään ja omaan hyvinvointiinsa.

Simpson esittelee muodonmuutostaan tuoreessa kuvaparissa Instagram-tilillään. Hän poseeraa kuvissaan treenivaatteissa ennen muodonmuutostaan ja bodyssa ja pitkissä saapikkaissaan sen jälkeen.

Kuvatekstissä Simpson myöntää, ettei kyseisen kuvaparin ollut koskaan tarkoitus päätyä ihmisten silmien eteen, sillä hän häpesi sitä liikaa.

– En halunnut koskaan näyttää näitä kuvia julkisesti, sillä häpesin sitä, millaiseksi olin itseni päästänyt, mutta tässä olen nyt ja esittelen muodonmuutostani, sillä haluan olla läpinäkyvä teille kaikille. Tein niska limassa töitä päästäkseni tähän pisteeseen ja olen todella ylpeä siitä, miten pitkälle olen päässyt, Simpson kertoo kuvansa yhteydessä.

Simpsonin mukaan hänen painonsa nousi pari vuotta sitten pikavauhtia. Lihominen ahdisti häntä ja kaiken lisäksi sitä todistivat miljoonat silmäparit ympäri maailmaa. Simpson on tähdittänyt suosittua OC:n täydelliset naiset -sarjaa vuodesta 2018.

– Kadotin itseni ja itsevarmuuteni, kun lihoin lähes 14 kiloa vuodessa miljoonien tv-katsojien edessä tosi-tv-ohjelmassa. Tässä olen nyt puolitoista vuotta myöhemmin tuntien itseni seksikkääksi ja itsevarmaksi omissa nahoissani ja siksi Emilyksi, joka minun kuuluu olla, hän kertoo.

Simpson on kertonut Instagram-tilillään avoimesti uudesta, terveellisemmästä elämästään. Hän on lisäksi paljastanut poistattaneensa rintaimplanttinsa hiljattain tajuttuaan niiden terveysriskit. Samassa leikkauksessa Simpsonin vatsasta poistettiin ylimääräistä nahkaa hänen painonpudotuksensa jäljiltä.

Simpson päätyi leikkaukseen perehdyttyään rintaimplanttien terveysriskeihin ja huolestuttuaan omasta terveydestään. Peoplen mukaan tosi-tv-tähti kärsii reumasta, joka on pahentunut viime vuosina.

– En ole lääkäri, en tiedä miten nämä kaksi asiaa ovat yhteydessä, mutta päätin panostaa turvallisuuteen ja poistattaa ne (implanttini) ja teen niin, Simpson totesi ennen leikkaustaan.

Simpsonin rintaimplantit poistettiin lokakuun puolivälissä. Hänen puolisonsa Shane on ollut tosi-tv-tähden tukena ja ymmärtänyt hänen päätöksensä täysin.

Silikoni-implanttien terveysvaikutuksista on kiistelty jo vuosien ajan. Niiden on väitetty aiheuttavan reuma- ja sidekudossairauksia ja niihin on epälty liittyvän suurentunut riski sairastua harvinaiseen imusolmukesyöpään.

44-vuotias Emily Simpson on tuttu kasvo myös Suomessa, sillä OC:n täydelliset naiset -sarjaa on esitetty AVA-kanavalla.