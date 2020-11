Hollywood-tähti Aaron Paul ylistää suomalaisia – julkaisi paljonpuhuvan kuvan tamperelaisen ravintolan edustalta

Hollywood-elokuvaa Tampereella kuvannut Aaron Paul ei säästellyt ylistyssanoja kertoessaan Suomen-reissustaan.

Hollywood-tähti Aaron Paul on ollut viime viikot Tampereella kuvaamassa uutta tieteistrilleriä nimeltä Dual. Supersuositusta Breaking Bad -sarjasta tutun Paulin visiitti Suomeen herätti laajaa kiinnostusta, ja muun muassa Tampereen keskustassa sijaitseva Maja/Talo-niminen ravintola lupautui tarjoamaan näyttelijälle ilmaiset ruuat.

Suomi teki vaikutuksen myös Pauliin. Hän julkaisi paljonpuhuivan kuvan Tampereelta liki viidelle miljoonalle Instagram-seuraajalleen. Kuvassa Paul poseeraa ylpeänä Maja/Talon edustalla.

Paul kertoo olevansa hullaantunut Suomesta, suomalaisista ja maan vieraanvaraisuudesta.

– Kaipaan jo nyt Suomea! Ja teitä kaikkia upeita suomalaisia. Sain juuri kuvaukset Dualin osalta valmiiksi, ja se on yksi hauskimpia elokuvia, joissa olen koskaan ollut mukana. Ohjaaja ja käsikirjoittaja Riley Stearns onnistui haalimaan kaikki parhaat ihmiset Suomessa tekemään tätä elokuvaa kanssamme, emmekä olisi onnistuneet ilman heitä. Kiitos koko työryhmälle kovasta työstä, Paul kiittelee.

Paul toteaa myös, ettei tietenkään voinut jättää menemättä ravintolaan, jonka edustalla komeili kuva hänestä itsestään. Kyltissä luki ”Have you seen this man? Aaron Paul eats here for free”.

– Eilen illalla olin kaupungilla ja poikkesin Maja Taloon yhdelle juomalle. Heillä oli tällainen kyltti ulkopuolella. Miten olisin voinut olla menemättä tuonne. Kiitos oluista, te upeat ihmiset! Ikävöin teitä. En malta odottaa, että pääsen tulemaan takaisin jonain päivänä. Kippis kaikille, Paul hehkuttaa.

Aaron Paul näytteli Breaking Badissa Jesse Pinkmania. Taustalla Walter Whitea näytellyt Bryan Cranston.­

Paulin vierailu tamperelaisravintolassa oli ikimuistoinen myös henkilökunnalle. Ravintolapäällikkö Sara Andersson kertoi IS:lle, että Paul ei lunastanut ilmaista ateriaansa, koska hän oli ehtinyt jo käydä syömässä. Sen sijaan hän tilasi tiskiltä itselleen oluen.

Mieleen jäi muille asiakkaille esitetty antelias ele.

– Aaron tarjosi koko baarille juomat. Hän kiersi joka pöydässä kysymässä, saisiko olla juotavaa, Andersson paljasti.

Andersson kuvailee näyttelijätähteä ystävälliseksi ja hyvin kohteliaaksi asiakkaaksi. Muut asiakkaat eivät aluksi tajunneet tilannetta.

– Kyllä siellä sitten hieman huudahdettiin ja naurettiin yhdessä. Illan kuluessa Aaron höpötteli muiden kanssa rennosti kuin kuka tahansa.

Muun muassa Karen Gillanin ja Aaron Paulin tähdittämä Dual on noin viiden miljoonan dollarin eli noin 4,3 miljoonan euron budjetin tieteistrilleri, jonka tuottaa Hollywoodissa toimiva tuotantoyhtiö XYZ Films.

Dual-tieteisjännärin kuvauksista ei ole kerrottu paljoakaan julkisuuteen. Se tiedetään, että elokuvaa kuvataan Tampereella ainakin Hervannan kaupunginosassa sekä Metson pääkirjaston tuntumassa.

Elokuvaa on kuvattu myös Lempäälässä omakotitaloalueella. Lokakuun lopulla Ruskea-ahteen asukkaiden postilaatikkoon sujahti lappu, jossa ilmoitettiin, että alueella kuvataan elokuvaa.