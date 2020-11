Aku Hirviniemi julkaisi nostalgisen kuvan suosikkielokuvan kuvauksista – yksi asia kiinnitti heti fanien huomion

Aku Hirviniemen kuva ensimmäisen Luokkakokouksen kuvauksista keräsi nopeasti hilpeitä kommentteja.

Näyttelijä Aku Hirviniemi on yksi vuonna 2015 ilmestyneen Luokkakokous-elokuvan tähdistä. Suositulle komediaelokuvalle on puuhattu kovaa vauhtia jo kolmatta jatko-osaa, mutta Hirviniemi muisteli vielä taipaleen alkuvaihetta Instagramissaan.

Hirviniemi julkaisi elokuvan kuvauksissa vuonna 2014 otetun kuvan, jossa poseeraavat hänen lisäkseen elokuvan tähdet Sami Hedberg ja Jaajo Linnonmaa.

– Thröwbäk vuoteen 2014, ku alettiin puuhaamaan ekaa Luokkakokousta! Vaikka vuodet vierii, ni mehän vaan ollaan nuorruttu noista hetkistä! Hirviniemi naureskelee.

Kuva keräsi monia hilpeitä kommentteja Hirviniemien seuraajilta.

– Huh miten komeita kansainvälisen tason koiraita! juontaja Mikko Peltola kehaisi.

Erityisesti Linnonmaan pidempi hiusmalli herätti fanien huomion. Linnonmaa on suosinut viime vuosina lyhyempää hiustyyliä, joten kuusi vuotta vanha hiustyyli sai ihmiset kommentoimaan.

– En muistanutkaan, että Aki Tykki olikin yks kolmikosta, eräs fani heitti.

– En tiennytkään, että Sami Kuronen oli ykkösosassa, toinen nauroi.

Ensimmäistä elokuvaa mainostettiin vuonna 2014. Kuvassa elokuvan tähtikolmikko.­

Ensimmäinen Luokkakokous-elokuva oli Taneli Mustosen ohjaama. Kaikki kriitikot eivät ylistäneet elokuvaa, mutta se valittiin ilmestymistä seuraavana vuonna Jussi-gaalassa yleisön suosikkielokuvaksi. Elokuva keräsi teattereihin peräti puoli miljoonaa suomalaista. Ykkösosa sai myös kunnian olla toiseksi katsotuin kotimainen elokuva 25 vuoteen.

Luokkakokous 2 – Polttarit sai ensi-iltansa vuonna 2016. Elokuva ei yltänyt katsojalukujen valossa aivan samalle tasolle kuin edeltäjänsä.

Kolmatta elokuvaa kuvattiin Allas Sea Poolilla Helsingissä elokuussa 2020. Kuvassa Aku Hirviniemi, Jaajo Linnonmaa, Sami Hedberg, Pertti Sveholm ja Renny Harlin.­

Nyt kolmatta elokuvaa on kuvattu kesän aikana ohjaaja Renny Harlinin johdolla. Yhdysvalloissa ja Kiinassa vaikuttanut Renny Harlin on muun muassa ohjannut menestyselokuvat Painajainen Elm Streetillä 4 – Unien valtias, Die Hard 2 ja Cliffhanger. Viimeksi Harlin on kuvannut Suomessa elokuvan 34 vuotta sitten. Kyseessä on nyt hänen ensimmäinen suomenkielinen elokuva.

Luokkakokous 3 saa ensi-iltansa vuonna 2021.