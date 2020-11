Pettämisskandaalin keskelle joutuneen näyttelijätähden vaimo rikkoo vihdoin hiljaisuuden – avioliiton jatkosta selkeä mielipide

Näyttelijä Dominic Westin vaimo Catherine FitzGerald kommentoi suhteen jatkumista Daily Mailille.

Näyttelijä Dominic Westin, 50, ja hänen vaimonsa Catherine FitzGeraldin, 49, aviodraama jatkuu. Parin pitkä avioliitto koki lokakuussa rajun kolauksen, kun West narahti kiinni näyttelijäkollegansa Lily Jamesin, 31, kanssa Roomasta. West ja James muhinoivat kahvilassa ja kaduilla avoimesti, vaikka kyseessä piti olla työreissu.

Eronkin uhka leijui ilmassa, sillä vielä muutama viikko sitten FitzGerald oli paennut parin yhteisestä kodista miettiäkseen liiton tilaa.

FitzGerald ei ole aiemmin antanut lausuntoja pettämisskandaalista. Nyt hän kuitenkin rikkoo hiljaisuuden pettämisdraaman ympärillä ja kertoo avioliittonsa uusimmat käänteet Daily Mailille. Eroa ei ole näköpiirissä, sillä hänen mukaansa liitto Westin kanssa voi tällä hetkellä oikein mainiosti.

– Meillä on kaikki hyvin, kiitos vain, FitzGerald vakuuttaa.

– Asiat ovat hyvin välillämme. Emme tarvitse neuvoja keneltäkään, kiitos, hän jatkaa.

Yllä olevat Daily Mailin kuvat aiheuttivat kohun niiden vuodettua julkisuuteen. Kuvissa West ja Lily James muhinoivat Roomassa keskellä päivää.

Lienee selvää, että kulissien takana asia ei ole ehkä aivan niin yksinkertainen. Muutama viikko sitten lehtien otsikoissa kerrottiin, että FitzGerald on paennut parin yhteisestä kodista ja kutsunut koolle ”kriisikokouksen”. FitzGerald pyyhälsi kotikulmilleen Irlantiin siskojensa Nestan ja Honorin luokse.

FitzGeraldin perhe on angloirlantilaista aristokraattisukua ja he asuvat Irlannissa hulppeassa Glin Castle -nimisessä linnassa, joka on kuulunut heidän suvulleen jo 700 vuoden ajan. FitzGerald halusi kipeästi tukea perheeltään, joten hän kutsui koolle ”kriisikokouksen”.

– Hän on lukittautunut perheen kotiin ja kokoaa ajatuksiaan. Hän on kutsunut siskonsa tuekseen. Hän ei ole varma, pystyvätkö he rakentamaan Dominicin kanssa suhteen siihen, missä se oli ennen, lähipiiristä kerrotaan.

Myös West myönsi julkisesti, että hänen vaimonsa jätti parin kodin ja lähti perheen kotilinnaan. Westillä oli kuitenkin erilainen näkemys vaimonsa poistumisen syystä, sillä hän kertoi Daily Mailille, että FitzGerald oli työmatkalla.

– Hän on töissä, ja lähti siksi reissuun yksin, West totesi.

– Ja olemme edelleen yhdessä, meidän suhteemme voi mainiosti, West lisäsi vielä.

West ja FitzGerald suukottelivat toisiaan kotinsa edustalla järjestetyssä mediatilaisuudessa.­

Pariskunta vakuutteli liittonsa tilaa medialle jo heti tuoreeltaan Westin narahdettua pettämisestä Roomassa. West pakkasi laukkunsa ja pyyhälsi takaisin kotiinsa heti intiimien pettämiskuvien vuodettua julki. Pian West ja FitzGerald astelivatkin kotinsa edustalla olevan mediajoukon eteen suudellen ja hymyillen.

Lopulta pari ojensi toimittajille käsinkirjoitetun valkoisen paperin, jossa oli lyhyt ja ytimekäs viesti.

– Avioliittomme on vahva ja olemme todellakin edelleen yhdessä, parin ojentamassa lapussa kommentoitiin.

Dominic Westin vaimo Catherine FitzGerald pyyhälsi Irlantiin asti miettimään suhteen jatkoa. Nyt liitto voi heidän mukaansa kuitenkin mitä parhaiten.­

Westillä ja FitzGeraldilla on takanaan pitkä yhteinen historia, sillä pari rakastui ensi kertaa jo yliopistoaikoinaan. Välissä he olivat erossa, mutta avioituivat 2010. Nyt heillä on neljä yhteistä lasta: 13-vuotias tytär Dora, 12-vuotias poika Senan, 11-vuotias poika Francis ja 7-vuotias tytär Christabel. Lisäksi Westillä on yksi aikuinen tytär aiemmasta suhteestaan.