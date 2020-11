Näyttelijätähti Olivia Wilde ja koomikko Jason Sudeikis: ero!

Pari ehti olla kihloissa seitsemän vuotta, mutta nyt lusikat on pistetty jakoon.

Näyttelijätähti Olivia Wilden, 36, ja hänen puolisonsa, näyttelijä ja koomikko Jason Sudeikisin, 45, liitto on tullut päätökseensä. Asiasta kertovat People ja USA Today.

Parilla on kaksi lasta, ja he ovat olleet yhdessä liki kymmenen vuotta. Lähipiiristä kerrotaan yhdysvaltalaislehdille, että parin tiet erkanivat jo vuoden alussa.

– Ero tapahtui alkuvuonna. Kaikki on mennyt sopuisasti, ja he ovat kehittäneet toimivan tavan olla vanhempia erosta huolimatta. Lapset ovat totta kai tärkeintä heidän elämässään, ja koko perheen ydinasia, lähipiiristä kuiskutellaan.

Pari ei ole itse vielä kommentoinut erouutista.

Juuri kihloihin mennyt pari vuonna 2013.­

Wilden ja Sudeikisin rakkaus roihahti marraskuussa 2011, jolloin pari alkoi tapailla toisiaan vakavasti. Tammikuussa 2013 he paljastivat olevansa kihloissa. Sudeikis oli pyytänyt Wildea vaimokseen romanttisella lomalla.

Onnea hehkunut Wilde kertoi tuolloin haastatteluissa olevansa umpirakastunut Sudeikisiin. Hän kuvaili rakastumisen tunnetta villiksi ja autuaaksi.

Parin onni täydentyi pojalla vuonna 2014 ja tyttärellä kaksi vuotta myöhemmin. Nyt Otis Alexander on 6-vuotias, Daisy Josephine puolestaan 4-vuotias.

Naimisiin pari ei koskaan mennyt.

Wilde ja Sudeikis vuonna 2018.­

Olivia Wilde on ollut aiemmin naimisissa italialaisen muusikon ja elokuvantekijän Tao Ruspolin kanssa. Ex-pari vihittiin vuonna 2003. Wilde oli häiden aikaan 19-vuotias. Wilden ja Ruspolin rakkaus oli taputeltu vuoteen 2011 mennessä, ja pian avioeron jälkeen Wilde tapasikin Sudeikisin.

Myös Sudeikisilla on takanaan yksi avioliitto. Hän oli naimisissa käsikirjoittaja Kay Cannonin kanssa vuosina 2004–2010.

Wilde on tuttu monista elokuvista ja tv-sarjoista.­

Wilde muistetaan erityisesti tv-sarjoista House ja O.C. Valkokankailla Wilde on nähty useissa menestyselokuvissa, kuten The Next Three Days (2010), The Change-Up (2011) ja In Time (2011).

Sudeikis puolestaan niitti mainetta Saturday Night Live -viihdeohjelman tähtenä vuosina 2005–2013. Hänet on nähty myös muun muassa elokuvissa Kaameat pomot (2011 ja 2014) ja Millerit (2013). Tänä vuonna hän aloitti Ted Lasso -komediasarjassa.