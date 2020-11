Renny Harlin julkaisi ensimmäisen yhteiskuvan Johanna-rakkaansa kanssa – innostui siteeraamaan kuuluisaa aktivistia ja suomalaista sanoittajaa

Rakkaus sai ohjaajan lainaamaan Helen Kelleriä ja Reino Helismaata.

Renny Harlin julkaisi Instagramissa kuvan, jossa hän poseeraa auringonpaisteessa naisystävänsä Johanna Kokkilan ja pariskunnan yhteisen cockapoo-pennun kanssa. Cockapoo on cockerspanielin ja villakoiran risteytys. Rodun edustajia kuvaillaaan älykkäiksi, seurallisiksi ja aktiivisiksi.

– Parhaita ja kauneimpia asioita maailmassa ei voi nähdä tai edes koskea, ne pitää tuntea sydämessään, Harlin siteeraa Helen Kelleriä.

Vuonna 1968 kuollut Keller oli yhdysvaltalainen kuurosokea kirjailija, aktivisti ja luennoitsija. Hän antoi suuren panoksen sokeiden ja syrjittyjen aseman parantamiseksi kansainvälisesti.

Kellerin jälkeen Harlin päätti lainata myös Reino Helismaata.

– Elämä on ihanaa, kun sen oikein oivaltaa. Ja kun lentää siivin valkein niin kuin joutsen, hän kirjoittaa.

Rivi on Reino Helismaan sanoittamasta ja Tapio Rautavaaran tunnetuksi tekemästä Kulkuri ja joutsen -kappaleesta. Se on käännös ruotsalaisen Lasse Dahlquistin kappaleesta Lite grann från ovan.

IS kertoi taannoin, että Harlin tapasi Johannan Luokkakokous-elokuvan castingissa.

– Johanna sai roolin, josta en nyt enempää kerro, Harlin paljasti tuolloin Ilta-Sanomille.

Hän totesi, että yhteistyö Johannan kanssa sujui loistavasti ja pikkuhiljaa heistä tuli ystävät.

– Kun minun tuli aika elokuussa lähteä Bulgariaan seuraavaan elokuvaprojektiin, sovimme, että Johannakin tulee sinne. Nyt asumme jo yhdessä keskustassa puutarhamaisessa idyllissä, Renny kertoi ja paljasti heidän sisustaneen asunnon yhdessä.

Johanna Kokkila, 26, on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri ja hän on toiminut luokanopettajana. Hän on myös fitness-kilpailija ja hän on osallistunut menestyksekkäästi muun muassa bikinifitness-kisoihin.

–Meillä on Johannan kanssa paljon yhteisiä intressejä ja on hienoa pystyä kommunikoimaan suomeksi ja puhua näin asioista niiden oikeilla nimillä. Elämä ei voisi olla paremmin, rakastunut ohjaaja Renny Harlin kertoi IS:lle.­

Kun Johanna tuli Bulgariaan Rennylle töihin, pari huomasi viihtyvänsä hyvin yhdessä.

– Huomasimme yhtäkkiä, ettemme halua olla erossa toisistamme ja ymmärsimme ystävyyden muuttuneen rakkaudeksi. Johanna on upea nainen ja olemme nyt olleet yhdessä kolme kuukautta, Renny hehkutti.