Seurapiirikaunotar Emilia Lagus koki musertavan menetyksen, kun hän menetti vauvansa ollessaan kuudennella kuukaudella raskaana. Hän päätti miehensä kanssa heti, että tästä selvitään.

Ensin Espoossa sijaitsevan keltaisen kivitalon eteisikkunasta kurkistaa kaksi pientä valkoista karvakuonoa. Pian coton de tuléar -rotuisten koirien perässä ovelle saapuu niiden omistaja Emilia Lagus (o.s. Poikkeus).

Emiliasta, 29, tuli alun perin tunnettu, kun hän seurusteli ex-kansanedustaja Mikael Jungnerin kanssa neljä vuotta sitten. Nyt Emilia on ollut onnellisesti naimisissa lääkärinä työskentelevän miehensä kanssa yli vuoden ajan. Emilia ja mies löysivät yli 300-neliöisen kolmikerroksisen talonsa noin vuosi sitten ja ihastuivat siihen välittömästi. Ennen talon ostamista kolme vuotta seurustellut pari oli asunut omissa asunnoissaan.

Kun unelmien talo löytyi, molemmat myivät Helsingin keskustassa sijainneet arvoasuntonsa. Osan ajasta pariskunnan luona asuvat miehen kolme lasta edellisestä liitosta.

– Tahdoimme jotain aivan muuta kuin perinteisen suomalaisen omakotitalon. Tämä talo näyttää aivan linnalta ja siihen ihastuimme välittömästi. Sinkkuna tykkäsin asua Helsingin keskustassa ja käydä helposti baareissa juhlimassa. Nyt kun olen naimisissa, on ihanaa viettää aikaa paljon kotona ja vaikkapa käydä omalta pihalta poimimassa marjoja, Emilia kertoo.

Eteisen portaikon alla seisovat lastenvaunut, jotka muistuttavat siitä, että näiden seinien sisällä on eletty myös vähemmän onnellisia aikoja. Vaunut kuuluvat vauvalle, jonka laskettu aika oli heinäkuussa. Pari menetti lapsen Emilian ollessa kuudennella kuulla raskaana.

Emilia ja hänen miehensä saivat musertavat uutiset viime pääsiäisenä. Aamulla herätessään Emilia huomasi, ettei vauva enää potkinut tai liikkunut lainkaan, minkä vuoksi hän lähti lääkäriin tarkistukseen.

– Siellä minulle sanottiin, ettei vauvalla enää ole sykettä. Menin tiedosta täyteen shokkiin. Minun on edelleen vaikea löytää sanoja kuvailemaan sitä, miltä se tuntui.

Koronarajoitusten vuoksi Emilia oli tilanteessa yksin, mutta uutisten selvittyä hän sai ottaa miehensä mukaan Naistenklinikalle, jonne pari seuraavaksi ohjattiin. Siellä he saivat päättää, jäävätkö he suoraan sairaalaan vai tahtovatko he nukkua yön yli kotona ennen synnytyksen käynnistystä.

– Tulimme kotiin, olin shokissa ja en muista illasta juuri mitään. Aamulla toimin täysin järjettömästi, sillä meikkasin ja laittauduin todella kauniiksi ennen sairaalan lähtöä.

” Rakastan häntä aina. Minä uskon, että hän on meidän suojelusenkeli.

Naistenklinikan henkilökunta saa Emilialta suuret kiitokset siitä, kuinka lämpimästi he pitivät Emiliasta ja hänen miehestään huolta. Neljä päivää kestänyt synnytys oli rankka kokemus sekä henkisesti että fyysisesti, mutta silti Emilia vaalii näitä muistoja mielessään.

– Kun näin vauvan, hän oli täydellinen, pieni ja tummatukkainen. Rakastan häntä aina. Minä uskon, että hän on meidän suojelusenkeli.

Emilia kokee ratkaisevaksi selviytymiskeinokseen sen, että he miehensä kanssa välittömästi päättivät, että tästä selvitään yhdessä. Surusta selviytymisessä Emilia kuvailee auttaneen suuresti sen, että hän on alusta asti pystynyt puhumaan tapahtuneesta avoimesti.

– Totta kai tämä oli miehellenikin todella rankka paikka, vaikka hänellä on hyvä psyyke ja hän ei pienestä hetkahda. Tämä oli hänellekin hirveää.

Emilia jutteli paljon myös psykologiystävänsä kanssa, joka totesi mielen säännöstelevän surua. Tämän Emilia koki itsekin, kun joinain hetkinä itkusta ei ollut tulla loppua ja toisina hän puski eteenpäin kuin sumussa.

– Koen, että osasin käsitellä surua alusta alkaen hyvin. Loin itselleni ajatuksen, jota toistin itselleni: ”Vauva ei haluaisi minun olevan surullinen. Hän tahtoisi minun olevan onnellinen ja hänen tarkoituksenaan ei ollut pilata elämäämme. Kyllä tästä selvitään.”

– Sain kokea syvää yhteyttä vauvani kanssa, ja hän antoi minulle todella paljon. Edesmennyt uskovainen mummuni opetti minulle, että kuolema on kaunis asia, silloin pääsee jumalan syliin turvaan. Kukaan meistä ei tiedä, mitä kuoleman jälkeen on, mutta minulla on olo että hän on turvassa.

Kesäkuussa selvisi, että vauvan kuolinsyynä oli napanuorakomplikaatio.

– Tieto syystä helpotti suuresti, sillä en olisi voinut tehdä mitään toisin. Lohdullista on myös, että on hyvin epätodennäköistä, että tämä toistuisi, jos joskus tulen uudestaan raskaaksi.

Emilia ja hänen miehensä toivovat vielä jonain päivänä saavansa yhteisen lapsen. Tällä hetkellä Emilia nauttii siitä, että saa olla läsnä puolisonsa 14-, 10, ja 7-vuotiaiden lasten elämässä. Emilia kuvailee, että hänen ja lasten välinen suhde on jotain vanhemmuuden ja ystävyyden väliltä.

Kun lapset asuvat parin luona, Emilialla on heidän huolehtimisestaan päävastuu.

– Mieheni käy töissä ja minä hoidan kotia, Emilia tiivistää ja jatkaa:

– Tämä järjestely sopii meille erittäin hyvin. Mieheni kokee paljon raskaampana sen, jos hän joutuu vaativan työnsä lisäksi kuskaamaan lapsia harrastuksiin, auttamaan heitä läksyissä ja hoitamaan kotia. Minä taas nautin, kun saan tehdä näitä asioita.

Muutaman kerran viikossa Emilia käy myyntityössä, vaikka hänen ei rahan vuoksi tarvitsisi. Hän tykkää käydä töissä mukavan työporukan ja vaihtelun vuoksi.

– Se tuo arkeeni rutiinia, sillä en myöskään jaksaisi koko ajan olla kotona siivoamassa ja jynssäämässä jotain pöytiä.

Emilialle järjestely on normaali ja hän ei kyseenalaistanut sitä ennen kuin joskus sai kuulla ihmettelyä asiasta.

– Olen kohdannut väitteitä siitä, että olisin mieheni kanssa vain rahan vuoksi, mutta annan niiden puheiden mennä korvieni ohi. Kun tapasin mieheni, hän luuli minun olevan kova likka tuhlaamaan. Hänkin yllättyi siitä, kuinka hyvä olen rahan kanssa, Emilia sanoo ja jatkaa:

– Olen kiitollinen siitä, että olen saanut niin paljon, sillä isäni ja isoisäni ovat auttaneet minua taloudellisesti ja olen osannut sijoittaa rahojani hyvin.

Emilia ei muutenkaan pidä ajattelusta, että avioliitossa asiat eivät olisi yhteisiä.

– Meillä on mieheni kanssa yhteiset rahat. Olen tottunut tähän jo lapsuudenperheessäni: isäni teki töitä ja äiti hoiti minua ja kotia. Kun vartuin, minulle tuli yllätyksenä, että moni muu ei ajatellutkaan samalla tavalla kanssani ja minun ajattelutapani tuomittiin.

Myös Emilian oli tarkoitus jäädä kotiäidiksi ja lapsen ollessa isompi pohtia, mitä hän tahtoo tehdä.

– Elämä on seikkailu niin hyvässä kuin pahassa. Elämästä löytyy niin paljon kaikkea kivaa, jos vaan keskittyy löytämään hyvät asiat. Ihminen on luonteeltaan todella sopeutuvainen.

– Tulevaisuuden suhteen suurin haaveeni on, että saamme jonain päivänä linnaamme pikkuprinssin tai -prinsessan kruunaamaan onnemme.

Kuvat: Antti Hämäläinen / IS