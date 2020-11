Juuri avioituneiden Jani Sievisen ja Maria Nyqvistin rakkaus roihahti kotibileissä – Marialla oli tyly ennakkokäsitys ex-huippu-uimarista

Jani Sievinen ja Maria Nyqvist purjehtivat avioliiton satamaan reilu viikko sitten Levillä.

Kahvipannun porina synnyttää helsinkiläisen kerrostalokolmion iltatilaan harmonisen latauksen. Se symboloi osuvasti tätä hetkeä, sillä levollisuus, jos mikä, on aistittavissa ex-uimaritähti Jani Sievisen ja hänen tuoreen vaimonsa Maria Nyqvistin kasvoilta.

On kulunut vajaa viikko siitä, kun Sievinen ja Nyqvist avioituvat Lapissa, Levin matkailukeskuksessa sijaitsevassa Taivaanvalkeat-hotellissa. Perhepiirissä pidettyjen häiden jälkeen Sievinen, 46, ja Nyqvist, 36, ovat hiljalleen palanneet arkeen eteläisemmässä Suomessa.

– Olen viime päivät pohtinut itsekseni, että miten avioliitto tulee muuttamaan suhdettamme. Ainakin voin sanoa sen, että tunnen oloni helpottuneeksi ja tosi onnelliseksi, Sievinen sanoo.

– Ennen avioliittoa stressasin asioista enemmän kuin nyt. Muutos lähtee siitä, että me molemmat uskomme avioliittoon. Jos mahdollista, se vain lisää keskinäistä luottamussuhdettamme.

Pari tapasi toisensa noin kuusi ja puoli vuotta sitten. Nyqvist kertoo vuokra-asuntonsa pöydän ääressä, että hänen ja Sievisen maailmat kohtasivat saman tien, aivan itsestään.

– Olemme molemmat spontaaneja tyyppejä, ja minun on tosi helppo elää Janin rinnalla. Voin huoletta olla oma itseni, ja pitkälti siksi halusin Janin kanssa naimisiin, julkisuudessa toistaiseksi vain satunnaisesti esiintynyt Nyqvist linjaa.

Uinnissa peräti kolmisenkymmentä arvokisamitalia saavuttaneen Sievisen ja uskonnon opettajaksi kouluttautuneen Nyqvistin rakkaus roihahti kotibileissä Nummelassa. Tosin aivan ensimmäisen kerran Nyqvist oli nähnyt Sievisen livenä yhdeksänvuotiaana ollessaan serkkunsa kanssa uimassa Nummelassa.

– Se oli vuosi 1993. Näimme serkkuni kanssa Janin starttaavan altaanvälille ja päätimme kisata häntä vastaan viereisellä radalla. No, ei päästy menosuuntaan kuin puoleen väliin allasta, kun Jani jo tuli samassa kohdin toisella radalla vastaan, nykyään apulaisrehtorina työskentelevä Nyqvist kertoo hymähdellen.

– Tämä varsinainen tapaamisemme tapahtui sillä tavoin, että siskoni esitteli minut Janille siellä bileissä. Ja oikeastaan saman tien Jani oli aloitteellinen minun suuntaani, ja siitä se sitten lähti. Peli oli heti avointa, homma vaan natsasi oitis kohdalleen.

Karkkilassa kasvaneella Nyqvistillä oli tapaamishetkellä tietty peruskäsitys Sievisestä. Mielikuvat eivät kuitenkaan vastanneet todellisuutta.

– En tiedä, kehtaako tätä edes oikein sanoa... No, minähän siis pidin Jania sellaisena simppelinä, yksikertaisena tyyppinä. Minulle oli piirtynyt se kuva joistakin hänen lehtihaastatteluistaan. En uskonut arvomaailmojemme kohtaavan, Nyqvist sanoo.

– Onnekseni olin kuitenkin väärässä. Ihastuin Janissa nopeasti moniin asioihin – esimerkiksi luotettavuuteen ja huumorintajuun. Huomasin saavani Janista myös mainion ja syvällisen keskustelukumppanin. Välillemme syntyi heti vahva keskinäinen kunnioitus.

–Olemme molemmat spontaaneja tyyppejä, ja minun on tosi helppo elää Janin rinnalla, Maria sanoo.­

Sievinen kuuntelee korvat höröllään ja hymyssä suin vaimonsa suorapuheisuutta. Nummelassa asunnon omistava uimari-ikoni muistaa suhteen alkuajoilta lähtemättömästi tapauksen, joka myös omalla tavallaan synnytti hänessä arvostusta Nyqvistiä kohtaan.

– Maria kerran ohimennen kysäisi, että mitä sinä muuten olet siinä uinnissa saavuttanut. Olin hetken aikaa hieman hölmistynyt, kunnes tokaisin, että katso Googlesta. Ei Mariaa siis uintimenneisyyteni juuri kiinnostanut, Sievinen kertoo virnistellen.

– Jos oikein tarkasti mietitään, niin Mariassa itseäni kiehtoi ensinnäkin ulkonäkö ja toiseksi älykkyys. Kaipasin rinnalleni syvällistä keskustelukumppania. Ihmistä, joka tarpeen tullen pystyisi parsimaan myös omia haavojani umpeen. Ja niin Maria on tehnyt, Sievinen ruotii.

Pari korostaa suhteen kehittyneen myönteiseen suuntaan myös siksi, että kummallakin on ollut omat asunnot. Sievinen myi hiljattain Nummelassa sijainneen omakotitalonsa ja muutti siellä kerrostaloasuntoon.

– Hyvin tiiviisti me kuitenkin ollaan oltu yhdessä, varmaan puolet ajasta täällä Helsingissä ja puolet Nummelassa, hän täsmentää.

Sievinen on ollut kahdesti aiemmin naimisissa, ja niistä liitoista hänellä on kaikkiaan viisi lasta (2 poikaa ja 3 tytärtä). Nyqvistillä on kaksi lasta, eli yhteensä uusperheeseen kuuluu seitsemän lasta. Sievisen pojat ovat 23- ja 19-vuotiaita, parin muut lapset 6–12-vuotiaita.

– Lapsemme tulevat todella loistavasti toimeen keskenään. Nuorempi kaarti pitää toisiaan sisaruksinaan, Nyqvist kertoo.

– Kaikki on tosiaan sujunut mutkattomasti, Sievinen lisää.

Vuonna 2006 uransa päättäneen Sievisen tyttäret asuvat pääosin Norjassa. Sievisen mukaan hän näkee tyttäriään 10–12 viikkoa vuodesta.

– Korona ei onneksi ole rajoittanut tapaamisiamme – paitsi aivan alkuvaiheessa, kun kukaan ei tiennyt, mitä maailmassa tapahtuu. Silloin en nähnyt tyttäriäni lähes kolmeen kuukauteen, ja niin pitkää eroa meillä ei ollut aiemmin ollut. Vastapainoa toi onneksi se, että tytöt olivat sitten lähes koko loppukesän Suomessa, Sievinen selvittää.

– Ainahan ihminen lapsiaan kaipaa, mutta kaikkeen tottuu. En ole päivittäin surkutellut ikävääni. Kun olen tiennyt seuraavan tapaamishetkemme etukäteen, olen pystynyt sulkemaan asian mielestäni pois. Omaa elämää on joka tapauksessa pystyttävä elämään.

Maria Nyqvistin ja Jani Sievisen uusperheesen kuuluu seitsemän lasta.­

Nyqvistin työpaikka löytyy Helsingistä, Sievisen Vihdistä. Sievinen sai vuodeksi alakoulun opettajan sijaisuuspestin, ja sen lisäksi hän hankkii tienestejä Eurosportin uintikommentaattorina sekä kuntouimarien ja neljän triathlonistin uintivalmentajana. Huippu-urheilijoilla perusarkeen sopeutuminen ei aina käy kivuttomasti, eikä Nyqvist kuulemma odottanutkaan Sievisestä mitään kotitalousihmettä.

– Jos joku suhteessamme vasaraa käyttää, niin se olen minä – ja tarvittaessa ehkä hieman sitä kuuluisaa kaulintakin, Nyqvist sanoo nauraen.

– Olen selvästi pedantimpi ja järjestelmällisempi kuin Jani. Jos Jani laittaa pyykit kuivumaan, menen hetken päästä perässä ja ripustan ne uudestaan, koska ne ovat aivan rypyssä. Se ei kuitenkaan häiritse yhtään. Yllätys on oikeastaan ollut vain se, että aikatauluissa Jani on ihan mahdoton. Kun hän alkuun kertoi hakevansa minut vaikkapa kello 18.03, niin luulin sitä vitsiksi. Mutta ei se ollut.

Tuore aviopari riitelee kertomansa mukaan harvoin. Kun niin tapahtuu, sovinto syntyy ilmeisen vaivatta.

– Olen erittäin huono riitelemään. Niinpä sovintomme syntyvät siten, että minä pyydän anteeksi, vaikka syy olisi Mariassa, Sievinen linjaa hymyillen.

– Niin, se johtuu siitä, ettei vika kuitenkaan ole ollut minussa. No ei vaan, minulla vaan usein kestää prosessoida asioita, ja kun se vaihe on vielä kesken, niin Jani jo säntää luokseni, Nyqvist jatkaa.

Uutta perheenlisäystä ei ole odotettavissa, mutta yhteisestä kodista pari jo haaveilee. Sievisen mukaan tärkeintä on kuitenkin elää hetkessä.

– Tuntuu, että vasta tämän suhteen myötä olen oppinut ymmärtämään, mitä normaali elämä on. Elämääni on löytynyt juuri oikeanlainen rytmi ja sisäinen rauha, hän summaa.

Häätanssi monta kertaa uusiksi

Pariskunnan perhepiirissä pidettyihin juhliin osallistui kaikkiaan 29 vierasta, mukana olivat sekä Sievisen että Nyqvistin lapset (yhteensä seitsemän).

– Oli hienoa, että kaikki lapsemme pääsivät mukaan juhliimme. Toisella pojallani oli yhdessä vaiheessa korona, mutta hän sairasti sen lieväoireisena ja vaaditun karanteenin jälkeen hän palasi nopeasti perusarkeen, Sievinen kertoo.

– Ruokapuoli näytteli häissämme isoa roolia, ja ruoka olikin kerta kaikkiaan viimeisen päälle. Juhliimme mahtui myös esimerkiksi puheita ja paljon tanssimista, Nyqvist sanoo.

Häätanssi oli ollut luku sinänsä. Nimittäin Sievisen kilpaurheilijanluonne oli paistanut vaihteeksi esiin.

– Meillä oli selkeä koreografia häätanssiin, koska siskoni on tanssinopettaja. Nyt minua ja siskoani alkoi jo kuitenkin hieman ärsyttää, kun Jani halusi aina vaan uusia ja uusia häätanssimme. Jani halusi tehdä siitä täydellisen, Nyqvist kertoo hymyillen.

Sievinen ei tavallaan ollut ensimmäistä kertaa pappia kyydissä, sillä vuonna 2007 hän osallistui Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaan tanssitaituri Helena Ahti-Hallbergin parina.

– Valitettavasti niistä ajoista ei ollut jäänyt selkäytimeeni mitään, Sievinen virnistää.

– Se ohjelma oli kyllä hauska ja opettavainen kokemus, mutta en ole varma, olemmeko Helenan kanssa vieläkään väleissä, heh. Helena olikin sitten aika tiukka daami ja opettaja. Emme päässeet aina ihan samalla sivulle, sillä Helena olisi halunnut treenata sellaiset seitsemän tuntia päivässä.

Häät pidettiin Taivaanvalkeat-nimisen hotellin tunnelmallisessa ravintolassa. Alun perin häät oli merkitty maaliskuulle, mutta koronaepidemian vuoksi niitä oli siirrettävä. Häämatkalla pari piipahti jo noin vuosi sitten Malesiassa ja Singaporessa.