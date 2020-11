Kamala Harris eli sinkkuna lähes viisikymppiseksi, kunnes sokkotreffit muuttivat kaiken – nyt hän on äitipuoli, jota lapset kutsuvat erikoisella nimellä

Yhdysvaltojen tuleva varapresidentti Kamala Harrisista tuli äitipuoli keski-iässä. Modernissa perheessä häntä ei haluttu kutsua äitipuoli-nimellä.

Douglas Emhoff on seurannut puolisoaan Kamala Harrisia pitkin presidentinvaalitaivalta.­

– Nelikymppisenä, julkisuuden valokeilassa olevana sinkku-uranaisena treffailu ei todellakaan ollut helppoa, Kamala Harris, 56, kirjoitti viime vuonna julkaistussa kirjassaan The Truths We Hold: An American Journey.

– Tiesin, että jos ottaisin seuralaisen mukaani johonkin tilaisuuteen, alkaisi välitön spekulointi. En halunnut sitä ellen olisi varma, että olen löytänyt sen oikean. Siksi pidin yksityiselämäni ja työni erillään monta vuotta.

Vuonna 2013 ystävä antoi tuolloin Kalifornian osavaltion yleisenä syyttäjänä toimineen Harrisin puhelinnumeron eräälle lakimiehelle, joka oli tavannut Harrisin lyhyesti ja puhunut sen jälkeen tästä ihailevaan sävyyn.

– Päivä ensimmäisten treffiemme jälkeen Douglas lähetti minulle sähköpostin, jossa hän listasi vapaat ajat kalenteristaan seuraavien kuukausien ajalle ja totesi, että haluan nähdä saammeko tämän toimimaan. Ja me saimme, Harris kirjoitti Twitteriin onnitellessaan miestään tämän syntymäpäivänä lokakuussa.

Vuoden seurustelun jälkeen Douglas Emhoff polvistui Harrisin asunnolla ja kosi tätä. Neljä kuukautta tästä pari vihittiin Santa Barbaran oikeustalolla. Harrisilla oli yllään kullanhohtoinen mekko ja Emhoffin kaulaan pujotettiin Harrisin intialaisia juuria kunnioittaen kukkaseppele. Juutalaisperinteistä mukaan otettiin lasin polkaiseminen. Seremonian suoritti Harrisin sisar Maya.

Emhoffin myötä Harrisista tuli äitipuoli kahdelle teini-ikäiselle lapselle miehen edellisestä avioliitosta. Lapset ja Harris tosin pian päättivät, että he eivät halua käyttää termiä stepmom. Siitä lähtien Kamala on ollut ”Momala”.

– Olin jo koukussa Dougiin, mutta uskoakseni Cole ja Ella lopulta ratkaisivat asian, Harris kirjoitti Ellessä 2019.

Kamala Harris ja Maya-sisko kampanjaetapilla Michiganissa kesällä 2019.­

Harrisin oman vanhemmat erosivat, kun hän oli 5-vuotias ja hän tiesi, että uusperhekuvio voisi olla haastava. Toisin kävi, ja Harris onkin vitsaillut tilanteen toimivan jopa liian hyvin. Puolison ex-vaimo ilmoittautui jopa vapaaehtoiseksi Harrisin kampanjaan.

– Yksi avainasioista suhteessa Coleen ja Ellaan on heidän äitinsä. Olemme ystäviä. Meillä on hyvin moderni perhe, Harris totesi taannoin CNN:lle.

Ella on kertonut Glamourin haastattelussa, että Momala-Kamala muistaa lapsia usein ja hänellä oli tapana jättää myös kampanjakiireiden keskellä ääniviestejä.

– Se on ihan vain jotain suloista, kuten: ”Moi, ajattelin sinua, toivottavasti sinulla on kiva päivä”.

Emhoffista tulee tammikuussa historian ensimmäinen ”Second Gentleman”, jolla tittelillä varapresidentin miespuolisoa kutsutaan. Emhoff on alusti asti ottanut ilolla vastaan tukijan roolin vaimonsa poliittisella uralla. Ennen koronapandemiaa hän kulki mukana Harrisin presidentinvaalitapahtumissa ja piti sitä ”loputtoman kiehtovana”. Kun Harris lopulta luovutti oman kampanjansa syksyllä 2019, oli puoliso taas tukena.

Äitinsä kasvattaman Harrisin perhe on hyvin naisvoittoinen. Lähipiiriin kuuluu Hillary Clintoninkin kampanjassa toiminut sisko Maya Harris, joka suvun mallin mukaan on kunnostautunut lakipuolella ja kansalaisoikeusaktivistina, sekä tämän lastenkirjailija-tytär Meena omine tyttärineen.

Meena julkaisi vaalihuipennuksen alla sosiaalisessa mediassa sydämiä sulattaneen videon isotäti-Kamalan ja 4-vuotiaan Amara-tyttären kohtaamisesta pitkästä aikaa. Videolla tyttö istuu Kamalan sylissä ja pari käy tiivistä keskustelua presidenttiydestä.

– Sinusta voi tulla presidentti Mutta ei ihan vielä. Sinun pitää odottaa kunnes olet 35-vuotias, Harris selittää tytölle, joka äidin mukaan haluaisi olla sekä astronautti että presidentti.

Yksi Kamala Harrisin tavaramerkeistä on varsin hersyvä ja äänekäs nauru. Varsinkin Harrisin äiti oli juurruttanut häneen lapsesta asti aktivismin merkityksen. Syöpätutkija Shyamala Gopalan halusi tytärtensä kunnioittavan juuriaan ja olevan ”ylpeitä mustia naisia”. Opiskelukaveri Lita Rosario-Richardsonin mukaan Harris lähti mielellään mukaan kaikenlaisiin väittelyihin jo yliopistossa.

– Hänellä on aina ollut se nauru ja nokkela ja piikikäs huumorintaju, jo yliopistoväittelyissä, ja niillä hän sai asiansa perille, Rosario-Richardson kuvaili BBC.lle.

Kamala Harris koulunsa vuosikirjassa 17-vuotiaana.­

Piirre on tullut esiin sekä lavalla käydyissä väittelyissä että sosiaalisessa mediassa. Yksi uhreista oli presidentti Trumpin poika.

– Miksi Kamala Harris on itse ainoa henkilö, joka nauraa hänen vitseilleen...aina liian pitkään ja liian kovaa? Donald Trump Jr. kritisoi Twitterissä viime syksynä.

– Et tunnistaisi vitsiä, vaikka yksi sellainen olisi kasvattanut sinut, Harris laukoi takaisin.

