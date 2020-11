Tamperelaisravintola turvautui ovelaan kikkaan saadakseen Hollywood-tähden asiakkaakseen – ravintolapäällikkö ei saanut sanaa suustaan, kun maailmankuulu näyttelijä asteli sisään

Hollywood-tähdet Aaron Paul ja Karen Gillan kuvaavat Tampereella Dual-elokuvaa.

Tampere pääsi hiljattain maailmankartalle, kun kaupungissa kerrottiin kuvattavan parhaillaan maailmankuulujen näyttelijöiden tähdittämää Hollywood-elokuvaa.

Muun muassa Karen Gillanin ja Aaron Paulin tähdittämä Dual on noin viiden miljoonan dollarin eli noin 4,3 miljoonan euron budjetin tieteistrilleri, jonka tuottaa Hollywoodissa toimiva tuotantoyhtiö XYZ Films.

Hollywood-tähtien läsnäolo kaupungissa pistettiin merkille myös Tampereen keskustassa sijaitsevassa Maja/Talo-nimisessä ravintolassa. Ravintolan ovelle pystytettiin näyttelijä Aaron Paulin kuvalla varustettu kyltti, jossa luki ”Have you seen this man? Aaron Paul eats here for free”.

Ravintolan Instagram-tililtä selviää, että Paul saapui kuin saapuikin lopulta asioimaan tamperelaisravintolaan. Maja/Talo-ravintola jakoi Instagram-tilinsä tarinat-osiossa kuvia, joissa Paul poseeraa omalla kuvallaan varustetun mainoskyltin vieressä.

– Tämä sujui paremmin kuin odotimme, kuului yhden Instagram-päivityksen teksti.

Aaron Paul poseeraa hänen kuvallaan varustetun kyltin edessä.­

Ravintolapäällikkö Sara Andersson kertoo IS:lle ikimuistoisesta tilanteesta. Hän ei ollut uskoa silmiään, kun Aaron Paul asteli torstaina ravintolaan.

– Olin häkeltynyt. Emme uskoneet, että hän tulisi, Andersson hehkuttaa.

– Kun hän asteli tiskille ja alkuhäkellyksestä toivuin, kysyin ensimmäisenä, mitä voisin hänelle tarjota. Totesin, että saisiko olla vaikka koko menu, Andersson naurahtaa.

Aaron Paul oli kuulemma käynyt jo illallistamassa, mutta tilasi tiskiltä vaatimattomasti itselleen oluen. Muille asiakkaille hän esitti anteliaan eleen.

– Aaron tarjosi koko baarille juomat. Hän kiersi joka pöydässä kysymässä, saisiko olla juotavaa, Andersson paljastaa.

Andersson kuvailee näyttelijätähteä ystävälliseksi ja hyvin kohteliaaksi asiakkaaksi. Muut asiakkaat eivät aluksi tajunneet tilannetta.

– Kyllä siellä sitten hieman huudahdettiin ja naurettiin yhdessä. Illan kuluessa Aaron höpötteli muiden kanssa rennosti kuin kuka tahansa.

Sara Andersson (kesk.) oli ottamassa näyttelijästä kuvaa kyltin edessä, mutta mies halusi ehdottomasti hänet ja toisen työntekijän kuvaan mukaan.­

Ravintolapäällikön mukaan Paulin mukana olivat myös näyttelijä Beulah Koale, kuvaaja, ohjaaja sekä muutama tuotantoryhmän jäsen. Andersson kertoo, että elokuvan ohjaaja-käsikirjoittaja Riley Stearns oli käynyt jo useamman viikon ravintolan asiakkaana.

– Hän oli käynyt meillä viikon ajan, kunnes tunnistimme hänet lehdestä ja vasta silloin tajusimme, kuka oli kyseessä, Andersson kertoo.

– Rileyn kanssa juteltiin, ja hän vihjasi, että pienellä mahdollisuudella Aaron Paul saattaisi tulla kuvausten päätyttyä käymään.

Ikimuistoisesta illasta jäi muistoksi kuvia.­

Maja/Talo ei ole ainoa tamperelaisravintola, joka on turvautunut erikoiseen mainoskikkaan Hollywood-tähtien houkuttelemiseksi. Elokuvaa tähdittävä Karen Gillan jakoi hiljattain omassa Instagramissaan kuvan pupukahvila 3D Crushin mainostelineestä, jossa ilmoitettiin, että Gillan syö ja juo kahvilassa ilmaiseksi.

– Karen Gillan ja hänen klooninsa syövät ja juovat kahvilassa ilmaiseksi. Tämä sisältää myös sisäänpääsyn puputerapiahuoneeseen, kahvilan kyltissä luki.

Paul ja Gillan eivät ole ainoat elokuvan tähtikaartista, jotka ovat ehtineet kuvausten lomassa ihastelemaan ja ihmettelemään Tamperetta. Elokuvassa nähtävä uusiseelantilainen näyttelijä Beulah Koale julkaisi Instagramissaan videon, jossa hän hämmästelee lunta.

Breaking Bad -tähti Aaron Paul kuvaa parhaillaan elokuvaa Tampereella.­

Dual-tieteisjännärin kuvauksista ei ole kerrottu paljoakaan julkisuuteen. Se tiedetään, että elokuvaa kuvataan Tampereella ainakin Hervannan kaupunginosassa sekä Metson pääkirjaston tuntumassa.

Elokuvaa on kuvattu myös Lempäälässä omakotitaloalueella. Lokakuun lopulla Ruskea-ahteen asukkaiden postilaatikkoon sujahti lappu, jossa ilmoitettiin, että alueella kuvataan elokuvaa.