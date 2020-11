Tältä näyttää Jere Karalahdesta kertova elokuva – kaunistelemattomassa trailerissa sukelletaan suoraan syvään päätyyn

Karalahti-elokuvan ensimmäinen traileri on julkaistu. Elokuva saa ensi-iltansa tammikuussa.

Ex-kiekkotähti Jere Karalahdesta kertova elokuva Karalahti tulee teatteriensi-iltaan keskiviikkona 13.tammikuuta 2021. Solar Filmsin dokumenttielokuva kertoo Jeren karun ja omalla tavallaan järkyttävän tarinan, sekä paljastaa peliurasta ja sen taustoista seikkoja, joita ei ole kerrottu aiemmin.

Elokuvan viralliselta trailerilta selviää, että valkokankailla tullaan näkemään kaunistelematon tarina Karalahden elämästä.

Voit katsoa elokuvan trailerin alla olevalta videolta.

Trailerissa ääneen pääsevät muun muassa Stanley Cup -voittaja ja olympiamitalisti Kimmo Timonen sekä entinen HIFK-valmentaja Doug Shedden.

Elokuvassa nähdään haastattelujen lisäksi arkistomateriaalia ja dramatisoituja kohtauksia. Juuso Syrjän ohjaamaan elokuvaan on haastateltu Jeren lisäksi yli 50 henkilöä, hänen perhettään, valmentajiaan, toimittajia, kanssapelaajia, poliiseja, lääkäreitä ja lapsuudenkavereita sekä Jeren mukaan aitoja lapsuudenystäviä kotikulmilta Helsingin Tapulikaupungista.

Karalahden elokuvahankkeesta uutisoitiin ensimmäisen kerran vuonna 2019.

Karalahden peliuraa varjostivat aikoinaan huumausainerikoksista saadut tuomiot. Dokumentin ohjaaja Juuso Syrjä paljasti aiemmin, ettei haastattelujen saaminen ollut aina helppoa.

– Kuvasimme Jeren kanssa videon, jossa Jere antaa luvan ja kehottaa muita ihmisiä puhumaan näistä asioista avoimesti. Osa sanoi, että näistä asioista puhuminen ei ole helppoa, mutta nyt kun on lupa puhua, niin puhutaan, Syrjä kertoo.

Ohjaaja kuvaili Karalahtea aika äänekkääksi kaveriksi.

– Nyt saadaan muidenkin ääntä kuuluville.

Syrjä näkee dokumentin selviytymistarinana.

– Jere on käynyt koomassa ja lähellä kuolemaa. Dokumentti on urheilijan tarina. Jos on ongelmia, käydään läpi se, miten niistä päästään eteenpäin, Syrjä kuvaili.