Maria Veitola saa Sannin pasmat sekaisin – täräyttää yllättäen: ”Oletko hetero, lesbo vai jotain muuta?”

Yökylässä Maria Veitola -sarjassa Veitola tahtoo tietää Sannilta, miten tämä suhtautuu siihen, että ihmiset haluavat tietää tämän seksuaalisen suuntautumisen.

Ensi torstaina televisiossa esitettävässä Yökylässä Maria Veitola -ohjelmassa Veitola vierailee laulaja Sannin luona. Sanni, koko nimeltään Sanni Kurkisuo, tunnetaan suorasukaisista sanoituksistaan, mutta yksityiselämästään 27-vuotias laulaja-lauluntekijä on ollut julkisuudessa vaitonainen.

Ohjelmassaan Veitola tahtoo tietää, miltä Sannista tuntuu, kun ihmiset arvuuttelevat julkisesti tämän seksuaalista suuntautumista. Sannin reaktiosta päätellen kysymys tulee tälle hieman yllättäen.

– No Sanni, miltäs susta tuntuu, että ihmiset haluavat niin kovasti tietää, että oletko sä hetero, oletko sä lesbo vai oletko sä jotain muuta?

– Semmoinen kysymys sitten, Sanni toteaa Veitolalle.

– Niin, miltä se susta tuntuu? Veitola kysyy uudestaan.

– Aa...musta tuntuu siltä, että...odota kun mä mietin hetken, Sanni sanoo ja rapsuttaa silmäkulmaansa ennen kuin on saanut jäsenneltyä ajatuksensa vastausta varten:

– Se tuntuu jotenkin kauhean lokeroivalta ja ahtaalta. En mä rajoita rakkautta.

– Mitä se tarkoittaa? Veitola kysyy.

– No mulle tavallaan sukupuolella ei ole väliä, Sanni vastaa.

Sanni ja Maria Veitola keskustelemassa Sannin olohuoneessa Yökylässä Maria Veitola -ohjelmassa.­

Veitola kertoo tunnistavansa Sannin ajattelutavan todella hyvin. Veitola kertoo laulajalle, kuinka hänellä itsellään on ollut kumppaneinaan miehiä, naisia, transsukupuolisia ja muun sukupuolisia. Veitola kertoo, ettei ole ikinä miettinyt asiaa sen kummemmin ja on sen vuoksi kokenut hämmentävänä sen, kuinka nuoresta saakka muut ihmiset ovat tahtoneet määritellä hänen kumppaneidensa sukupuoli-identiteetin.

– Minusta tuntuu, että ylipäänsä tuo, että voi seurustella miehen kanssa ja seuraavalla hetkellä naisen kanssa. Ja jos sillä hetkellä, kun seurustelee miehen kanssa ja sanoisi, että seurustelee miehen kanssa, niin sinut leimattaisiin heti heteroksi. Tai jos sanoo, että seurustelee naisen kanssa, niin helposti siten, että: ”aa tuli kaapista ulos, hän on lesbo”, Sanni selostaa ja lisää:

– Nuo boksit ovat niin ahdistavia ja en usko niihin bokseihin. En oikeasti usko, että voisin tämän ikäisenä vielä täysin ihan tarkalleen tietää, kuka tai mikä minä olen.

Sanni toteaa, että hänestä jokainen ihminen saa itse määritellä oman seksuaalisuutensa tai identiteettinsä, mikäli kokee siihen tarvetta. Hän ei itse koe tätä tarpeelliseksi.

– En koe, että olen tilivelvollinen ilmoittamaan, missä milloinkin menen. Haluan pitää kiinni yksityisyydestäni ja myös niiden ihmisten yksityisyydestä, keiden kanssa olen mahdollisesti pyörinyt julkisen urani aikana. Siinä ei ole pelkästään kyse siitä, että olisin jotenkin pelkuri, vaan siinä on kyse siitä, että rakkaus on aika intiimi asia.

Sanni toteaa, ettei myöskään tahdo kappaleidensa ”filtteröityvän” oman henkilökohtaisen elämänsä läpi.

– Minusta tuntuu, että jokin pieni semmoinen mystisyyden illuusio häviää, jos joku artisti julkaisee biisin ja kaikki tietää kaiken sen artistin henkilökohtaisesta elämästä.

Sanni ja Maria Veitola nappasivat selfien yökyläilyn päätteeksi, kuten sarjassa on tapana tehdä.­

Sannista tuli alun perin tunnettu vuonna 2012, kun hän näytteli Miss Farkku-Suomi -elokuvan pääosassa. Sittemmin hän on keskittynyt enemmän musiikkiin ja on julkaissut neljä albumia, joista viimeisin, Trippi, ilmestyi vuonna 2009. Sanni on palkittu kolmella Emma-palkinnolla ja hän on Spotifyssa Suomen kuunnelluin naisartisti.

