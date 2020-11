Mitä tapahtuu Johnny Deppille? Amerikkalaislehti julkaisi synkän arvion potkut saaneen tähden uran jatkosta

Näyttelijä Johnny Depp joutui luopumaan roolistaan Ihmeotukset-elokuvasarjassa. Amerikkalaislehti uskoo, että Depp on joutunut suurten elokuvastudioiden mustalle listalle.

Näyttelijä Johnny Depp, 57, hävisi viime viikolla oikeustaiston brittiläistä The Sun -lehteä julkaisevaa News Group Newspapersia vastaan. Depp nosti syytteen lehden kirjoitettua hänestä artikkelin, jossa näyttelijää kutsuttiin ”vaimonhakkaajaksi”.

Artikkeli, josta oikeutta käytiin, julkaistiin The Sunin sivuilla huhtikuussa 2018. Artikkelin otsikossa ihmeteltiin, miten kirjailija J.K. Rowling voi olla tyytyväinen siihen, että ”vaimonhakkaaja” palkataan hänen kirjaansa perustuvan elokuvan tuotantoon.

Fantastic Beasts -elokuvat tunnetaan Suomessa nimillä Ihmeotukset ja niiden olinpaikat sekä Ihmeotukset: Grindelwaldin rikokset. Depp on näytellyt elokuvissa Gellert Grindelwaldia, jota hänen oli tarkoitus näytellä myös tulevissa jatko-osissa.

Pia oikeuden päätöksen jälkeen Depp kuitenkin ilmoitti luopuvansa roolistaan Ihmeotukset-elokuvissa.

– Haluan kertoa, että Warner Bros. on pyytänyt minua luopumaan Grindelwaldin roolistani. Kunnioitan heidän pyyntöään ja suostuin siihen, Depp kirjoitti Instagramissaan.

The Hollywood Reporter -lehti kertoo, että potkuista huolimatta Depp saa täyden palkkion kolmannesta Ihmeotukset-elokuvasta, vaikka häntä ei nähtäisi elokuvassa laisinkaan.

The Hollywood Reporterin mukaan elokuvan kuvaukset alkoivat Lontoossa syyskuussa ja Depp ehti kuvata yhden kohtauksen Grindelwaldin roolissa. Elokuvan tuotannosta ei vielä ole kerrottu kuka näyttelijä korvaa Deppin elokuvassa ja poistetaanko Deppin kohtaus kokonaan elokuvasta.

Johnny Deppin viime vuosien elokuvat eivät ole olleet jättimenestyksiä. Tähti on myöntänyt olevansa taloudellisessa ahdingossa tuhlailevan elämäntyylinsä takia.­

Amerikkalaislehden mukaan Depp oli solminut Warner Brosin kanssa sopimuksen, joka velvoittaa elokuvastudion maksamaan Deppille täyden palkkion, vaikka elokuvaa ei koskaan julkaistaisi tai rooliin palkattaisi toinen näyttelijä. Lehti kertoo, että monet nimekkäimmistä Hollywood-tähdistä solmivat vastaavanlaisia sopimuksia, joten Deppin tapaus ei ole ainutkertainen.

Amerikkalaislehden tietojen mukaan Depp saa elokuvasta yli 8 miljoonan euron palkkion. Hän on tähdittänyt Ihmeotukset-elokuvia Eddie Redmaynen ja Jude Law’n kanssa, mutta Depp on ollut kolmikon kovapalkkaisin.

Joutuuko Depp Hollywoodissa mustalle listalle?

Mediat ovat spekuloineet mitä Johnny Deppin uralle tapahtuu nyt, kun hän hävisi oikeustaiston. Se tiedetään, että Deppiä ei nähdä tulevassa Disneyn Pirates of The Caribbean -elokuvassa-

Valtavan menestynyt elokuvasarja saa jatkoa spin offin muodossa, mutta pääosassa nähdään näyttelijä Margot Robbie. Kuudes Pirates of The Caribbean -elokuva on myös tekeillä, mutta tuottaja Jerry Bruckheimer on sanonut haastatteluissa, ettei hän toistaiseksi osaa sanoa, onko Depp mukana elokuvassa vai ei.

Johnny Depp on näytellyt Jack Sparrow’ta viidessä Pirates of The Caribbean -elokuvassa. Pirates of The Caribbean on yksi kaikkien aikojen menestyneimpiä elokuvasarjoja.­

The Hollywood Reporter kertoo, että Depp on vaikeassa tilanteessa, sillä hänen ja ex-vaimo Amber Heardin riitaisaa eroa puidaan oikeudessa vielä tulevaisuudessakin. Heard on syyttänyt Deppin pahoinpidelleen häntä parin liiton aikana useita kertoja. Depp on kiistänyt syytteet.

Amerikkalaislehti arvioi, että The Sunia vastaan hävitty oikeustaisto on voinut vahingoittaa tähden uraa pysyvästi. Lehti arvioi, että pahoinpitelysyytösten takia Depp on nyt isojen elokuvastudioiden mustalla listalla.

Amber Heard kuvattuna matkalla oikeuteen Lontoossa.­

Samoilla linjoilla on myös arvostettu Telegraph-lehti.

– Johnny Deppin ura on ohi, Telegraph-lehti julistaa.

– Deppin vastanäyttelijöiden edustajat tuskin ovat mielissään siitä tulevaisuudennäkymästä, että näyttelijät joutuvat vastaamaan haastatteluissa kysymyksiin Deppiin kohdistuneista syytöksistä. Katastrofaalinen oikeudenkäynti on tarpeeksi paha asia, mutta lisätään tähän vielä PR-painajainen. Hän ei koskaan tule tekemään töitä Hollywoodissa, Telegraphin elokuvakriitikko Robbie Collin arvioi.