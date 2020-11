Suurin pudottaja -kilpailijat joutuvat äärirajoille yhdeksän tuntia kestävässä haasteessa – Antti Railio turvautuu kivun takia hätäratkaisuun

Suurimmassa pudottajassa vedetään torstai-iltana peräti yhdeksän tuntia kestävä haaste, jossa tarkoituksena on kerätä mahdollisimman monta kilometriä eri kuntosalilaitteita käyttäen.

Suurin pudottaja Suomi -kilpailijat Aarni Mikkola, Veera Korhonen, Daniel Lehtonen ja Antti Railio kohtaavat torstai-illan jaksossa hurjan haastetehtävän.

Jokaisen pudottajan tehtävänä on kerätä yhdeksän tunnin aikana itselleen mahdollisimman monta kilometriä eri kuntosalilaitteita käyttäen. Kilpailijat vetävät 1,5 tuntia juoksumatolla ja saman verran soutulaitteella. Lopuksi edessä on kuuden tunnin pyöräily.

Suurin pudottaja Suomi -triathlonin käynnistyttyä kilpailijoille valkenee vauhdilla, mikä ruumiinosa joutuu kovimmalla koetukselle.

– En oo ajatellut, että perberi on niin suuressa osassa tässä haasteessa! Että tuska on enemmän, kuin että se on fyysistä, niin perberissä, Aarni manaa tauollaan.

Veera yrittää helpottaa tuskaista oloa laittamalla jäitä housuihinsa. Lähes 200-kiloinen Antti Railio turvautuu pyöräilyn aikana jykevän jumppamaton voimaan.

– Onneksi sain sen mun Kyöpelinvuoren pakoputken perberini alle. Se auttoi sen verran paljon, että pylly kesti painokuorman.

Kisan edetessä tuska paistaa jokaisen kilpailijan kasvoilta.

– En tiedä, tuleeko mulle näin hiki vastuksesta vai kivusta? Antti kiroaa.

Dani yrittää pitää pokkaa, mutta todellisuus viileän ilmeen takana on toinen.

– Jengi kyselee, tuntuuks Dani perseessä, olin vaan, että ei, kipu on tunne, sen voi unohtaa… Rehellisesti? Mua sattui varmaan jo ensimmäisen tunnin jälkeen. Mulla on täällä ihan helvetinmoinen hiertymä, se kiusas tosi pahasti! Dani manaa haarojaan osoittaen.

