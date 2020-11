Suosittu olympiatähti ei nähnyt suomalaisrakastaan yli yhdeksään kuukauteen – sitten hän sai viestin, joka paljasti koronarajoitusten porsaanreiän

Olympiamitalisti Adam Rippon matkusti Suomeen poikaystävänsä Jussi-Pekka Kajaalan luokse. Koronaviruksen vuoksi pariskunta ei ollut nähnyt toisiaan sitten tammikuun.

Olympiamitalisti ja tosi-tv-tähti Adam Rippon on jo kolmen vuoden ajan pitänyt yhtä suomalaisen kiinteistövälittäjän Jussi-Pekka Kajaalan kanssa. Pariskunta on elänyt etäsuhteessa koko kolmevuotisen suhteensa ajan, sillä Rippon asuu Yhdysvalloissa ja Kajaala taas Suomessa.

Hiljattain julkaisemallaan Youtube-videolla Kajaala kertoo koronapandemian vaikutuksista parin suhteeseen. Kajaalan mukaan pariskunta ei ole halunnut ottaa lainkaan riskejä, eivätkä he näin ollen ole tavanneet toisiaan pandemian aikana.

– Tämä on ollut pisin aika, jonka olemme koskaan viettäneet erossa. Tapasimme toisemme nopeammin jopa silloin, kun olimme vasta löytäneet toisemme Tinderissä, Kajaala kertoi videollaan.

– Vaikka olemme tottuneet etäsuhteeseen, tämä on ollut rankkaa, sillä pandemian takia emme ole tienneet, koska näemme taas. Mutta samaan aikaan suhteemme on vahvempi kuin koskaan, hän hehkutti.

Tällä viikolla Rippon kuitenkin pääsi matkustamaan Yhdysvalloista Suomeen poikaystävänsä luokse ensimmäistä kertaa kuukausiin. Kajaala julkaisi Youtube-kanavallaan videon, jossa kertoo poikaystävänsä saapumisesta Suomeen. Ensitöikseen pariskunta vietti yhdessä Ripponin syntymäpäivää.

Voit katsoa Kajaalan tuoreen Youtube-videon yllä olevasta videoikkunasta.

Taitoluistelun olympiamitalistina ja Tanssii tähtien kanssa -voittajana tunnettu Rippon kertoi matkastaan Suomeen myös omalla Instagram-tilillään, jossa hänellä on yli 840 000 seuraajaa. Rippon paljasti Instagramin tarinat-osiossa saaneensa yhdeltä seuraajistaan viestin, jossa kerrottiin matkustamisen Yhdysvalloista Suomeen olevan mahdollista.

– Syy, miksi tulin Suomeen on se, että sain viestin, jossa minulle kerrottiin Suomen matkustusrajoituksista. Sain selville, että jos pystyt todistamaan olevasi parisuhteessa, matkustaminen on mahdollista. Totesin, että minähän todistan sen, sillä en ollut nähnyt JP:tä sitten tammikuun, Rippon kertoi Instagramissa.

Rippon ja Kajaala tapasivat toisensa deittisovellus Tinderissä kolme vuotta sitten ja he ovat pitäneet yhtä siitä lähtien. He kertoivat suhteestaan julkisesti ensimmäistä kertaa huhtikuussa 2018.

Kajaalan oli alun perin tarkoitus muuttaa poikaystävänsä luo Yhdysvaltoihin. Elokuussa 2018 People-lehdelle antamassaan haastattelussa Rippon kuitenkin muistutti, ettei Yhdysvaltoihin muuttaminen ole aivan yksinkertaista, vaan se vaatii paljon järjestelyjä ja paperitöitä.

– Se on hankalampaa kuin luulettekaan. Hän on matkustanut edestakaisin paljon, Rippon totesi tuolloin.

Rippon on ensimmäinen avoimesti homoseksuaali yhdysvaltalaisurheilija, joka on voittanut mitalin talviolympialaisissa. Rippon voitti Pyeongchangissa joukkuepronssia vuonna 2018. Yksilökilpailussa hän sijoittui kymmenenneksi. Seuraavana vuonna hän voitti Tanssii tähtien kanssa -kilpailun ja sittemmin hän on toiminut ohjelmassa myös tuomarin roolissa.