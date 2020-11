Suvi Pitkänen paljastaa saavansa rajuja kommentteja ulkonäöstään: ”Ollaan kasvettu kulttuuriin, jossa naisilla kainalokarvat ja tuulipuku on pop”

Tv:stä tuttu Suvi Pitkänen arvelee saamiensa ikävien kommenttien johtuvan osittain suomalaisesta kulttuurista, jossa laittautuvia naisia ei arvosteta.

Julkkis-dj ja somepersoona Suvi Pitkänen, 33, on puhunut julkisuudessa avoimesti hänelle tehdyistä kauneusoperaatioista. Nyt Pitkänen kertoo Instagramissaan saavansa jatkuvasti kritiikkiä ulkonäöstään.

Pitkänen julkaisi Instagramin tarinat-osiossa vanhan koulukuvansa ja analysoi suorapuheisesti ikävän palautteen syitä.

– Jatkuvasti saan kuulla ”ennen olit niin nätti, mutta sitten pilasit itsesi” juttua, mutta kysynpä vaan, että luuleeko jengi, että näyttäisin edelleen tältä ilman että olisin tehnyt esteettisiä hoitoja? En tietenkään, koska ihmiset kasvaa ja muuttuu luonnostaan! Pitkänen sanoo.

Yksi syy hänen saamansa kritiikin määrään on Pitkäsen mukaan suomalaisessa kulttuurissa, jossa itsestään huolehtiva nainen leimataan helposti turhamaiseksi.

– En ymmärrä miksi Suomessa itsestään huolta pitävä nainen haukutaan ja leimataan. Itsestä huolehtimien nähdään turhamaisuutena ja lähes häpeänä. Tuntuu välillä, että täällä vallitsee sellainen ”mitä rumempi sen parempi” kulttuuri. (Pyydän anteeksi typerää ilmaisua). Kauneus on katsojan silmissä ja meitä on moneen junaan. Kaikkien kasvojen ei tarvitse miellyttää, mutta sen julki tuominen on ala-arvoista, Pitkänen muistuttaa.

Kirurgi ei ole Pitkäsen mukaan hänen kasvoihinsa veitsellä kajonnut. Sen sijaan hän on ennenkin avoimesti kertonut, että hänen kasvoihinsa on laitettu botoxia, mesolankoja sekä tehty muita esteettisiä hoitoja.

– Se miltä näytän nyt, on minä. Mun kasvoja, lukuun ottamatta huulia, ei ikinä ole muokattu mitenkään leikkauksilla tai täyteaineilla. Esteettisiä hoitoja on tehty kyllä edistämään ihon toimintoja (hapot ja mesot) ja parantamaan kudoksen laatua ja elastisuutta ja botox-hoidoissa olen käynyt. Kuten todella moni muukin. Rintojen suurennus on luonnollisesti tehty, enkä kadu yhtään tänäkään päivänä, Pitkänen toteaa.

Tv:stäkin tuttu Pitkänen toteaa Instagramissa, että hän ei halua peitellä hoidoissa käymistä. Lisäksi hänen mukaansa muualla maailmassa itseään ehostavia naisia ei tuomita samalla lailla kuin Suomessa, jossa ”kainalokarvat ja tuulipuku on pop”.

– Meillä Suomessa on hyvin erilaiset kauneusihanteet kun muualla maailmassa. Ei tarvitse kun oikealle, vasemmalle ja etelään kun huomaa eron. Itseään ehostava nainen on normaali asia eikä siitä tuomita. Miksi itseään ehostavia naisia tuomitaan? Usein syynä taitaa olla tietämättömyys ja kateus, mutta myös se, että ollaan kasvettu tällaiseen ihme kulttuuriin jossa naisilla kainalokarvat ja tuulipuku on pop, Pitkänen sanoo.

Viime vuonna Pitkänen avautui huulissaan olevasta kudosvauriosta. Plastiikkakirurgi pisti hänen huuliinsa liikaa täyteainetta ja aiheutti hänelle pysyvän kudosvaurion.

Pitkänen oli huulivauriosta huolimatta edelleen pistoshoitojen puolestapuhuja.

– Plastiikkakirurgia on turvallista, kun se tehdään oikeilla aineilla ja osaavissa käsissä. Nuorten kannattaa kuitenkin sisäistää, että ei ole olemassa arvettomia leikkauksia tai riskittömiä injektiohoitoja, hän kertoi.

Tällöin Pitkänen korosti, että ei ottaisi sellaisia operaatioita, joiden lopputuloksen voi saavuttaa ilmankin leikkausta.

– Minulle rinnat on ihan tarpeeksi. En tekisi montaakaan kauneusleikkausta, suoraan sanottuna. Jos minulle tulisi vaikka sellainen tilanne, että synnytän monta lasta ja nahka roikkuu, niin voisin tehdä abdominoplastian (vatsan muotoiluleikkaus), hän pohti.

– Mutta rasvaimua tai pepputäytteitä en ottaisi, koska kaiken sen voi tehdä luonnollisilla menetelmillä. Voi käydä salilla ja syödä vähemmän. Pepusta saa kyllä isomman, kun tekee vain kyykkyjä.

Pitkänen nähdään ensi vuonna jälleen tv:ssä, kun hän kilpailee Selviytyjien uudella kaudella. Aiemmin Pitkänen on nähty muun muassa Martina ja hengenpelastajat -ohjelmassa.