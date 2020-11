Seura: Pippa Laukka yritti naamioitua, etteivät potilaat tunnistaisi häntä – asetti tiukat ehdot yhteiskuville

Tv:stä tuttu lääkäri Pippa Laukka kertoo Seurassa, millaisia haasteita työn ja julkisuuden yhdistämisessä on ollut.

Laukka aloitti työt usean sairaalan päivystyksessä koronapandemian iskiessä keväällä. Tv-lääkärin kohtaamisesta seurasi potilaille yleensä hätkähtäminen. Seuralle Laukka kertoo, miten hän yritti jopa muuttaa ulkonäköään, jotta häntä ei tunnistettaisi.

– Kokeilin olla ilman meikkiä, käytin silmälaseja ja maskia, mutta minut tunnistettiin äänestäkin.

Usein käynti päättyi pyyntöön yhteiskuvasta. Laukka antoi ihmisille luvan jakaa niitä sosiaalisessa mediassa, mutta asetti kaksi tiukkaa ehtoa.

– En suostunut patsastelemaan kuvissa yksin enkä ilman maskia.

Laukka kertoi aiemmin Apu-lehdelle, miten julkisuus on tuonut hänen elämäänsä myös negatiivisia kokemuksia. Hänen tyyliään laittaa ihmisten elämät kuntoon tv:ssä on arvosteltu rajusti ja hän on joutunut hieman liian innokkaan fanituksen kohteeksi.

– Eräs potilas varasi paljon aikoja vastaanotolleni, mutta perui ne aina viime tingassa. Lopulta eräässä tilaisuudessa hän tuli esittelemään itsensä, mikä oli vähän erikoista. Varsinaisia stalkkereita en ole saanut kannoilleni, elän niin tasapainoista ja tylsää elämää, Laukka kertoi Avussa.

Myös Laukan ulkonäkö on herättänyt tv-katsojissa huomiota, sillä 50-vuotias lääkäri näyttää monen mielestä hämmästyttävän nuorelta. Laukka kertoo Avussa, ettei huomio kuitenkaan ole räjäyttänyt hänen inboxiaan esimerkiksi treffipyyntöjen muodossa.

– Treffipyyntöjä tai kikkelikuvia en ole saanut, eikä tarvitse lähettää! Olen nähnyt työssäni jo ihan tarpeeksi kikkeleitä, ne eivät minua säväytä, Laukka kertoo nauraen lehdelle.

Itse viruksen ohella Laukka kertoo Seuralle olevansa huolissaan tilanteen vaikutuksesta ihmisten mielenterveyteen. Hän uskoo kuitenkin suomalaisten kestävyyteen.

– Me suomalaiset olemme koronaa vahvempaa tekoa, hän summaa.

Laukka aloitti tällä viikolla Vihdin ja Karkkilan johtavana ylilääkärinä. Olet mitä syöt -ohjelma on parhaillaan käynnissä MTV3:lla.