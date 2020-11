Demi Mooren tytär julkaisi harvinaisen otoksen: tältä näyttelijätähti näytti legendaarisen strippauselokuvan kulisseissa

Demi Mooren tytär Rumer Willis onnittelee äitiään nostalgisilla kuvilla, joita ei ole ennen nähty julkisuudessa.

Maailman tunnetuimpiin näyttelijätähtiin kuuluva Demi Moore täytti keskiviikkona 58 vuotta. Pitkän ja menestyneen uran tehnyt Moore ei voi koronapandemian vuoksi järjestää isoja juhlia, mutta onnitteluja satoi sitäkin enemmän sosiaalisen median puolella.

Yksi onnittelijoista oli Mooren ja hänen ex-miehensä, näyttelijä Bruce Willisin tytär Rumer Willis, 32. Rumer julkaisi Instagramissaan tunteikkaan onnittelutekstin äidilleen, sekä liudan hauskoja kuvien vuosien varrelta. Yksi kuvista sattuu olemaan kuuluisan, vuonna 1996 julkaistun draamakomedia Stripteasen kulisseista. Tuolloin 34-vuotias Demi Moore näytteli elokuvan pääosaa Erin Grantia.

Rumerin julkaisemassa nostalgisessa kuvassa alusvaatteisiin pukeutunut Moore syleilee vain 7-vuotiasta tytärtään kuvaustauon aikana. Rumer Willis näytteli itsekin elokuvassa, ja ketäpä muutakaan kuin äitinsä roolihahmon tytärtä Angelaa.

Voit selata kuvia painamalla kuvan oikeassa reunassa olevaa valkoista nuolta. Kuva Stripteasen kulisseista on neljäntenä.

Rumer onnittelee äitiään sydämellisesti ja kehuu hänen olevan todellinen voimanainen.

– Äiti, hyvää syntymäpäivää. Olen niin kiitollinen, että saan elää elämääni sinun kanssasi. Olet todellinen kovis, kaikista hupsuin, hölmöin ja taistelutahtoisin skorpioninainen, kenet tunnen. Rakastan sinua eniten. En malta odottaa, että pääsen tänään juhlimaan sinua, Rumer onnitteli viitaten skorpionilla äitinsä horoskooppimerkkiin.

Striptease-elokuva muistetaan Mooren roolisuorituksesta.­

Kuuluisassa Striptease-elokuvassa Mooren näyttelemä Erin työskentelee FBI:lla, kunnes vaihtaa leipätyönsä strippaamiseen.

Striptease on monella tapaa käänteentekevä elokuva. Filmi sai kriitikoilta ja alan ammattilaisilta murskakritiikkiä, sekä muun muassa kuusi Razzie-palkintoa huonoimmasta ohjauksesta ja naispääosasta lähtien. Siitä huolimatta elokuva oli taloudellinen menestys. Moorelle maksettiin peräti 12.5 miljoonaa dollaria eli reilusti yli 10 miljoonaa euroa.

Striptease-elokuva vaati Moorelta heittäytymistä.­

Palkkakuitti teki Mooresta kertaheitolla aikansa parhaiten tienaavan naiselokuvatähden. Muhkeasta palkkiosta huolimatta Mooren uran katsotaan kuitenkin usein ottaneen osumaa nimenomaan Striptease-elokuvan takia.

Asiaa ei helpottanut se, että kritiikkiä saaneen Striptease-roolin jälkeen Moore päätyi näyttelemään Sotilas Jane -elokuvassa, jossa hän ajeli päänsä kaljuksi. Sotilas Janekin sai kriitikoiden keskuudessa varsin vaatimattoman vastaanoton.

Äidin ja tyttären yhteiskuva vuosimallia 2020.­

Demi Moorella on ex-miehensä Bruce Willisin kanssa kolme yhteistä lasta, joista vuonna 1988 syntynyt Rumer on vanhin. Keskimmäinen Scout on syntynyt 1991, ja nuorin Tallulah vuonna 1994.

Willis ja Moore olivat naimisissa 1987–2000. Viisi vuotta myöhemmin Moore meni vihille näyttelijä Ashton Kutcherin kanssa. Liitto päättyi eroon marraskuussa 2013.

Willisin ja Mooren liitto kesti yli 10 vuotta, ja he saivat kolme yhteistä lasta.­

Pitkän ja menestyneen uran tehnyt Moore avasi elämäänsä kohua herättäneessä elämäkertakirjassaan, jossa hän kertoo avoimesti päihteiden ja vaikeuksien täyttämästä nuoruudestaan.