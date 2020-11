Mitä tapahtuu isänsä silmäterälle Ivanka Trumpille, kun valta vaihtuu? Piinkovaa bisnesnaista odottaa kotona irvokas yllätys

Presidentti Trumpin silmäterä, tytär Ivanka Trump menettää pian työpaikkansa ja joutuu tekemään kiperän päätöksen. Onko edessä paluu seurapiireihin vai hamuaako hän valtaa isänsä jalanjäljissä?

20. tammikuuta 2021 tulee olemaan monelle Valkoisen talon seinien suojissa viime vuodet eläneelle käänteentekevä päivä. Tuolloin vaalivoiton napannut Joe Biden vannoo virkavalansa ja presidentti Donald Trumpin valtakausi päättyy.

Samalla päättyy myös Trumpin ensimmäisestä avioliitosta Ivana Turmpin kanssa syntyneen tyttären, 39-vuotiaan Ivanka Trumpin työpesti isänsä hallinnossa.

Sekä Ivanka että hänen aviopuolisonsa Jared Kushner ovat toimineet neljän vuoden ajan presidentti Trumpin läheisinä neuvonantajina ja asuneet lastensa Arabellan, 9, Josephin, 7, ja Theodoren, 4, kanssa Washingtonissa. Tammikuussa perheellä on edessään muutto ja uusi elämä, joka on vielä toistaiseksi täynnä kysymysmerkkejä.

Ivanka Trump on kolmen lapsen omistautunut äiti.­

Isänsä silmäteränä tunnetun Ivanka Trumpin vastuulla Valkoisessa talossa ovat olleet naisten koulutuksen ja taloudellisen tilanteen vahvistaminen, työpaikkojen luominen ja talouskasvun ja yrittäjyyden edistäminen.

Ennen presidentin neuvonantajana toimimista Ivanka tunnettiin mallina, tosi-tv-tähtenä ja piinkovana bisnesnaisena. Taloustieteiden ylipistotutkinnon suorittaneella Ivankalla oli oma vaatemerkki ja hän johti kehitystä ja hankintoja isänsä Trump Organization -yrityksessä.

Ivankan arki pyöri aiemmin hyvin pitkälti New Yorkin muotimaailmassa. Hän eli ylellistä seurapiirielämää Upper East Sidella lastensa ja puolisonsa kanssa. Kushner pyöritti kiinteistöbisneksiään ja Ivanka oli kaupungin kerman vakiokasvo ja tuttu näky muoti- ja taidetapahtumien punaisilla matoilla.

Isänsä avustajana toimimisen myötä Ivanka luopui bisneksistään ja vaatemerkistään, joka lakkautettiin vuonna 2018. Hän jätti asuntonsa New Yorkissa ja hylkäsi vanhan elämänsä vedoten tärkeään rooliinsa Washingtonissa.

Nyt, kun ura Valkoisessa talossa lähestyy loppuaan vain yhden kauden jälkeen, saattaa Ivanka yrittää palata New Yorkin seurapiireihin ja elvyttää vaatebisneksensä.

Donald Trump ei ole arastellut tuoda tytärtään parrasvaloihin. 17-vuotias Ivanka isänsä kanssa Grammy-gaalassa vuonna 1998.­

Nuori Ivanka Trump nähtiin lukuisien huippumerkkien mallina 1990-luvulla.­

Taloudellisen tilanteensa valossa Ivankan ei tarvitsisi tehdä töitä Valkoisen talon jälkeen. Independentin mukaan hän tienasi viime vuonna yli 4,6 miljoonaa dollaria.

Myös Jared Kushnerilla on mittava omaisuus, johon kuuluu brittimedian mukaan jopa yli 23 000 kiinteistöä ja asuntoa. Pari tienasi julkisten raporttien mukaan viime vuonna yli 30 miljoonaa euroa ja heidän omaisuuden arvioidaan olevan satoja miljoonia.

Mikäli Ivanka kuitenkin haluaa tehdä töitä, voi se olla haastavaa, sillä hänen lähes koko uransa perustuu hänen isäänsä. Ivanka nähtiin Donald Trumpin rinnalla Diili-sarjassa ja hän nousi tähdeksi isänsä avulla. Hän on asunut isänsä omistamissa asunnoissa ja ollut töissä tällä käytännössä aina.

Jared Kushner ja Ivanka Trump ovat olleet naimisissa vuodesta 2009. Pari on työskennellyt viime vuodet presidentti Trumpin neuvonantajina.­

Presidentti Trumpin epäillään muuttavan valtakautensa päätyttyä Floridan Palm Beachissa sijaitsevaan kartanoonsa. Joidenkin arvioiden mukaan myös Ivankan kannattaisi tehdä samoin, sillä New Yorkin eliitin väitetään kääntäneen hänelle selkänsä ja kaupungissa vallitsee mediatietojen mukaan äärimmäisen Trump-vastainen ilmapiiri.

Trumpin bisneksiä tutkitaan laajalti New Yorkissa ja tämän yhtiöillä on yli miljardin dollarin velat, joista suuri osa lankeaa maksuun lähivuosina. Siviiliksi palaavaa presidenttiä uhkaavat useat oikeusjutut, joiden keskiöön myös hänen perheensä voi joutua.

Mikäli Ivanka Trump kuitenkin palaa New Yorkiin, on hänellä vastassa karu tervetulotoivotus. Times Squaren jättimäistä mainostaulua on koristanut tänä syksynä kuva, jossa hän poseeraa tosi-tv:stä tutulla tavalla ja esittelee koronavirukseen kuolleiden amerikkalaisten määrää.

Viereisessä taulussa komeilee hänen aviopuolisonsa aivan yhtä epäedullisessa asetelmassa: Kushner poseeraa ruumissäkkien vierellä ja kuvassa komeilee suurilla kirjaimilla ”Newyorkilaiset tulevat kärsimään ja se on heidän oma ongelmansa”. Vanity Fairin mukaan Kushner päästi lauseen suustaan koronapandemian alussa.

Ivanka Trumpin ja Jared Kushnerin kuvat ovat koristaneet valtavia mainostauluja New Yorkin Times Squarella. Pari on lehtitietojen mukaan nostanut heille kiusallisista mainoksista syytteet.­

Mainosten takana on Trump-vastainen konservatiiviryhmittymä The Lincoln Project. Ivanka Trump ja Jared Kushner ovat brittimedian mukaan nostaneet mainoksista syytteet.

Trumpien kanssa työskennelleen PR-ammattilaisen Rob Goldstonen mukaan Ivankan kannattaisi nyt vetää henkeä ja viettää hiljaiseloa niin kauan, että häly hänen perheensä ympärillä laantuu.

– Minun vinkkini heille on kadota vuodeksi tai kahdeksi, Goldstone täräyttää Independentille.

Trumpin riveissä työskennellyt Goldstone kuvailee Ivankaa ahkeraksi bisnesnaiseksi, joka on aina huoliteltu ja saapuu tapaamisiin etuajassa päivän asiaan tarkasti perehtyneenä. Goldstonen mukaan vankkumaton Ivanka on raikas tuulahdus keskellä pröystäilevää bisnesmaailmaa.

– Ihmisillä oli suuret toiveet hänen varalleen. He ajattelivat, että hänellä olisi rajoittava vaikutus isäänsä, ja hänellä väitettiin olevankin, mutta selkeästi niin ei ollut, Goldstone sanoo.

– Hän kantaa todennäköisesti paljon kaunaa siitä, että paluu hänen vanhaan elämäänsä on nyt niin vaikeaa.

Ivanka Trump on paistatellut parrasvaloissa isänsä rinnalla jo vuosien ajan, mutta tämän presidenttikauden myötä huomio korostui entisestään.­

Jos Ivanka ei palaa töihin isälleen tai perusta vaatemerkkiään uudelleen, mitä hän tekee? Guardian arvelee, että hänellä voisi olla loistelias tulevaisuus tosi-tv:n parissa. Lehden mukaan Ivanka on saanut lukuisia tv-tarjouksia aina omasta ohjelmasta osallistumiseen Tanssii tähtien kanssa -kilpailussa saakka.

Taidesivusto Artnetin mukaan Ivanka saattaisi myös palata taidekeräilyn pariin. Sivuston mukaan hän on kaikessa hiljaisuudessa ylläpitänyt suhteitaan New Yorkin taidemaailmaan ja valmistautunut hankkimaan uusia teoksia mittaviin kokoelmiinsa. Ivanka Trumpin ja hänen puolisonsa henkilökohtaisen taidekokoelman arvon uskotaan olevan jopa parikymmentä miljoonaa euroa.

Toisaalta Ivanka voisi myös jatkaa isänsä jalanjäljissä ja suunnata politiikkaan. Innokkaimmat Trump-fanit ovat jo kaavailleet hänestä Yhdysvaltojen ensimmäistä naispresidenttiä, joka jatkaisi isänsä politiikan toteuttamista Valkoisessa talossa neljän vuoden kuluttua.

Donald Trumpin kerrotaan palvovan tytärtään. Kuvassa kaksikko vaihtaa poskisuudelman presidentin kampanjatilaisuudessa Iowassa.­

Työ presidentti Trumpin neuvonantajana on vienyt Ivanka Trumpin suuriin pöytiin. Kuvassa isä ja tytär isännöivät illallista Brasilian presidentille Jail Bolsonarolle maaliskuussa Mar-a-Lagon kartanossaan.­

Ivankan kerrotaan olevan monissa asioissa samaa mieltä presidentti Trumpin kanssa. Aiemmin melko liberaalina näyttäytynyt Ivanka kuvailee nykyään itseään Trump-republikaaniksi, ja on kampanjoinut voimakkaasti isänsä puolesta.

Taannoin hän kohautti ilmoittamalla julkisesti vastustavansa aborttia.

– Kunnioitan kaikkia osapuolia siinä hyvin henkilökohtaisessa ja herkässä keskustelussa. Mutta olen myös kolmen lapsen äiti ja vanhemmuus on vaikuttanut minuun syvästi sen suhteen, mitä ajattelen nyt näistä asioista, Ivanka kertoi Real Clear Politics julkaisulle tänä syksynä.

– Olen abortinvastainen enkä pyytele sitä anteeksi, hän jatkoi.

Jared Kushnerilla ja Ivanka Trumpilla on neljä lasta. Kuvassa esikoistytär Arabella ja keskimmäinen Joseph.­

Yksi vaihtoehto Ivankan seuraavalle liikkeelle voisi olla myös kirja. Ivanka on julkaissut kirjoja aiemminkin ja brittimedian mukaan hän saattaisi valottaa aikaansa Valkoisessa talossa teoksessa, joka kuvaisi hänen taivaltaan isänsä rinnalla Yhdysvaltain päätöksenteon ytimessä.

Evening Standardin mukaan avioliittonsa myötä juutalaisuuteen kääntynyt Ivanka saattaisi myös muuttaa perheineen Israeliin tai ottaa vastaan pestin Maailmanpankissa, jota hänen isänsä huhutaan hänelle aiemmin kaavailleen.

Toistaiseksi Ivanka itse ei ole paljastanut, mitä hän aikoo tammikuun jälkeen tehdä. Hänen veljensä Donald Jr. kiteytti aiemmin siskonsa tulevaisuudennäkymät varsin luottavaisesti.

– Ivankan voi laittaa käytännössä mihin tahansa ympäristöön ja hän kukoistaa, Donald Trump Jr. totesi.

Lähteet: Independent, Guardian, Evening Standard, Artnet News, BBC, Vanity Fair, IS Arkisto