Melania Trump päästi vuonna 2005 toimittajan hulppeaan kattohuoneistoonsa häiden jälkeen – kertoi paljastuksia Donald Trumpista ja parin suhteesta

Yhdysvaltain ensimmäinen nainen Melania Trump on pysynyt varsin vaitonaisena yksityiselämästään. Vuonna 2005 kiinteistömiljonääri Donald Trumpin kanssa juuri avioitunut sloveenimalli avarsi tarinaansa.

Melania Trump, 50, on seisonut neljä vuotta puolisonsa taustalla ja elänyt Valkoisen talon seinien suojassa. Mallina uraa luonut kaunotar avioitui 24 vuotta vanhemman Donald Trumpin kanssa vuonna 2005.

Entisen Jugoslavian alueella, nykyisessä Sloveniassa, syntynyt Melania Knavs (myöhemmin Knauss) on kertonut julkisuudessa vain hyvin vähän itsestään.

Vuonna 2005 kuukausi häiden jälkeen Melania Trump antoi haastattelun Tatler-lehdelle ja kertoi harvinaislaatuisesti yksityiselämästään. Lehden toimittaja Camilla Long tapasi tuoreen vaimon Trump Towerissa parin hulppeassa kattohuoneistossa New Yorkissa, jossa Melania Trump majaili myös puolisonsa presidenttikauden ensimmäiset kuukaudet. Toimittaja kysyi, millaista on elää Donald Trumpin vierellä ja uteli, millaista on hivellä presidentin paljon huomiota saaneita hiuksia.

– Se on kaunista, Melania Trump totesi ujosti.

– Hänen hiuksensa ovat pehmeät. Hän on erittäin komea ja seksikäs. Tietenkään hän ei ole täysin tyytyväinen hiuksiinsa, mutta meillä kaikilla on jotain, mitä haluaisimme parantaa, eikö? hän jatkoi.

Artikkelissa tuolloin 34-vuotiasta Melania Trumpia kuvaillaan New Yorkin kuningattareksi. Hän kulki pitkän matkan kommunistisen Jugoslavian köyhistä oloista ensin mallimaailmaan ja sitten rikkaan liikemiehen ja Yhdysvaltain presidentin puolisoksi.

Huippumallina työskennellyt Melania avioitui kiinteistömoguli Donald Trumpin kanssa Mar-a-Lagon ökykartanossa Floridan Palm Beachillä tammikuussa 2005. Spektaakkelimaisia häitä kutsuttiin jopa amerikkalaisten kuninkaallishäiksi.

– No, ne olivat vain isot juhlat, Melania Trump naurahti Tatlerin haastattelussa ja vähätteli maailmanlaajuista hysteriaa aikaansaanutta tapahtumaa.

Melania ei säästellyt hääkuluissa miehensä rahoja: Hän tilasi häihin lähes kaksi metriä korkean, Grand Marnier -liköörillä maustetun hääkakun, halusi kutsut Tiffany & Co -kultasepänliikkeestä ja sai 1,2 miljoonan euron arvoisen vihkisormuksen.­

Haastattelussa Melania Trump oli tyylikkäänä ”kotilookissa”. Hänellä oli Leviksen farkut ja vaaleanpunainen kashmir-toppi. Hänellä oli leopardikuvioiset Dolce & Gabanna -korot. Hänen ainoa korunsa oli vihkisormus. Melanian hiukset oli kiharrettu, ja hän oli ilman meikkiä.

Toimittaja Camilla Long ei voinut olla kuvailematta parin äimistyttävää asuntoa, joka on heillä yhä käytössä. New Yorkin legendaarisella 5. Avenuella sijaitsevan jättimäisen pilvenpiirtäjän kolmikerroksisen kattohuoneiston kullattu sisustus jäljittelee Ranskan Aurinkokuninkaan tyyliä. Angelo Donghian suunnittelemaa yli 2500 neliön huoneistoa on kuvailtu New Yorkin kalleimmaksi. Asunnossa on muun muassa suihkulähde sekä 3 metriä leveä kattokruunu.

– Meillä on oma yksityinen tila yläkerrassa, jossa katsomme televisiota, syömme ja rentoudumme, Melania Trump esitteli.

Ikkunasta avautuu uskomattomat näkymät yli Keskuspuiston ja Manhattanin. Kattohuoneistossa on tilat myös lastenhoitajille. Trumpeilla on oma makuuhuone, jossa he Melanian mukaan toisinaan illallistivat kahdestaan. Makuuhuoneessa Melania Trump tokaisi rentoutuneensa katsomalla Täydellisiä naisia.

Trump ja Melania Knauss avioituivat, Trumpin edellisestä avioerosta näyttelijä Marla Maplesin kanssa oli kuusi vuotta aikaa. Ensimmäisen vaimon, Ivana Trumpin kanssa avioero tuli vuonna 1992.­

Esitellessään kotiaan huomio kiinnittyi valtavaan lahjakasaan, jonka pari oli saanut 450 juhlavieraaltaan. Haastattelu järjestettiin kuukausi häiden jälkeen, eikä Melania kuulemma ollut ehtinyt avata paketteja.

Tietojen mukaan häät maksoivat yli miljoona dollaria. Pelkästään Melanian ylellinen Diorin morsiuspuku maksoi yli 100 000 dollaria. Haute couture -unelmaan oli ommeltu yli 1500 upeaa strassia ja helmeä koristeeksi. Vihkisormus sen sijaan maksoi peräti 1,2 miljoonaa euroa.

Pari teki avioehdon. Donald Trumpilla oli avioehto myös kahden aiemman vaimonsa kanssa. Ivana Trumpin kanssa hän uusi avioehtonsa neljästi omaisuutensa kasvaessa.

– Allekirjoitin avioehdon. Se oli hyvin antelias. Se oli hyvä! Melania Trump tokaisi toimittajalle.

Melania Trump on Donald Trumpin kolmas vaimo. Hän ei halunnut kutsua ex-vaimoja häihin. Melania kertoi haastattelussa myös, ettei hän ole ollut missään yhteydessä heihin.

– Tämä on meidän aikamme. Minulla on oma elämäni ja toivon, että myös he elävät omaa elämäänsä. He ovat hänen menneisyyttään, Melania kommentoi.

Melania Trump ei juuri ole kertonut elämästään julkisuudessa. Amerikkalaismedia epäilee, että asia voisi muuttua hänen puolisonsa presidenttikauden jälkeen, ja että hän saattaisi paljastaa tarinansa kirjassa.­

Trumpien rakkaustarina alkoi 90-luvulla, kun Melania muutti New Yorkiin vuonna 1996 töiden perässä. Kaksi vuotta myöhemmin hän tapasi Donald Trumpin muotialan seurapiirijuhlissa. Melania oli 28-vuotias, Donald Trump puolestaan 52 ja juuri eronnut toisesta vaimostaan. Mallina uraa luoneesta Melaniasta liikkui huhuja.

– Kuulin mitä naurettavimpia tarinoita itsestäni. Kuulin, että en ollut menestyvä malli ja että minulla ei ole rahaa ja siksi olen Donaldin kanssa. Itse asiassa minulla meni hyvin, Melania kertasi.

Donald pyysi ensi tapaamisella heti Melanian numeroa, vaikka tapaili toista naista. Melania esitti vaikeasti tavoiteltavaa ja pyysi Trumpia antamaan oman numeronsa.

– En meinannut antaa omaa numeroani, koska tiesin kuka hän oli ja hänellä oli niitä naisia, joten halusin nähdä, minkä numeron hän antaa minulle. Jos hän olisi antanut yrityksen numeron, en olisi ollut tekemisissä hänen kanssaan, Melania Trump muisteli.

Melania odotti kolme päivää ennen kuin otti yhteyttä.

– Kävimme treffeillä ja loppu on historiaa.

Melania Trump kertoi haastattelussa myös perheestään. Hän kuvaili Tatlerille lähipiiriään pieneksi. Hän totesi, että hänen ainoa kontaktinsa Sloveniaan on hänen perheensä.

– Jätin Slovenian 15 vuotta sitten. Nykyään käyn siellä ainoastaan tapaamassa äitiäni. Minulla ei juuri ole muita ihmisiä siellä, ei esimerkiksi koulukavereita, Melania kertoi.

Myös New Yorkissa hän sanoi pitävänsä piirinsä pienenä. Hän sanoi varjelevansa yksityisyyttään ja varovansa, ketä päästää lähelleen.

– Ihmiset väittävät tuntevansa minut, jotta pääsisivät lehtiin. Mutta he eivät todellisuudessa tunne minua.

Mitä seuraavaksi tapahtuu?

Presidentti Trumpin valtakausi päättyy, mutta parin suunnitelma tulevalle on pysynyt mysteerinä. Pian Jugoslaviassa syntynyt ex-malli on vapaa tekemään mitä haluaa, mutta kukaan ei tunnu tietävän, mitä se mahtaa olla.

Hurjimpien huhujen mukaan Melania Trump suunnittelisi eroavansa seksiskandaaleissa rypeneestä miehestään 16 vuoden avioliiton jälkeen. Melania Trumpia on pidetty pitkään eräänlaisena palkintovaimona, joka on pakotettu vasten tahtoaan elämään miehensä rinnalla. Toisaalta hänen on myös kerrottu olevan Trumpille tasavertainen kumppani, jonka mielipiteitä tämä arvostaa.

Trumpin valtakauden päätyttyä Melania Trump tullaan muistamaan ainakin tyylitajustaan ja huimaavista koroistaan.­

Trumpien arvellaan muuttavan presidenttikauden jälkeen pysyvästi Floridan Palm Beachiin, jossa heillä on vankka ihailijakunta ja hulppea kartano. Toisaalta Melania saattaa jatkossa viihtyä myös omissa oloissaan New Yorkin kattohuoneistossa.

Mitä ikinä Melania Trump tekeekään tulevaisuudessa, uskotaan sen tapahtuvan suljettujen ovien takana ja etäällä ”tavallisista ihmisistä”. Myös rahan arvellaan olevan merkittävä tekijä siinä, mitä hän päättää lopulta tehdä.