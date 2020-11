Britney Spears hävisi oikeudessa huoltajuuskiistan: Jamie-isä jatkaa holhoojana – asianajajan mukaan poptähti pelkää isäänsä

Brtiney Spears on ollut isänsä holhouksessa jo 12 vuoden ajan. Jamie Spears on täten hallinnut poptähden elämää sekä tämän miljoonaomaisuutta.

38-vuotias poptähti Britney Spears käynyt oikeustaistoa päästäkseen irti isänsä holhouksesta. Britney Spears on ollut isänsä Jamie Spearsin holhouksessa jo kahdentoista vuoden ajan. Holhous määrättiin Spearsin kuuluisan, vuonna 2007 tapahtuneen hermoromahduksen jälkeen.

Nyt Britney Spears on hävinnyt oikeudessa, ja oikeuden päätöksen mukaan Jamie Spears jatkaa laulajan huoltajana, uutisoi muun muassa BBC.

Britney Spearsin asianajajan mukaan laulaja pelkää isäänsä ja vakuuttaa peruuttavansa kaikki keikkansa siihen asti, kunnes hän pääsee irti isänsä holhouksesta. Sen sijaan Jamie Spearsin asianajaja totesi oikeudessa, että Jamie on toiminut ainoastaan tyttärensä etujen mukaisesti.

Britney Spearsin asianajaja Samuel Ingham sanoi tiistaina kuulemistilaisuudessa, ettei Britneyllä ja hänen isällään ole toimivaa työsuhdetta, eivätkä he edes ole puhuneet toisilleen pitkään aikaan.

Jamie Spearsin asianajaja Vivian Thoreen puolestaan sanoi, etteivät he ole puhuneet toisilleen siitä syystä, että asianajaja oli neuvonut Spearsia olemaan puhumatta isälleen. Thoreenin mielestä on myös isän ansiota, että laulajan talous on kunnossa oikeustaisteluista huolimatta. Thoreenin mukaan Britney Spearsin omaisuus on 60 miljoonaa dollaria eli yli 51 miljoonaa euroa.

Britney Spears ei aio esiintyä niin kauan kuin hänen isänsä säilyttää asemansa.­

Poptähti ei ole saanut päättää itse rahojensa käyttämisestä, vaan hänen isänsä on hallinnut hänen miljoonaomaisuuttaan. Spearsin on kerrottu maksavan isälleen yli 100 000 euroa vuodessa raha-asioidensa hoitamisesta.

Entertainment Tonight uutisoi aiemmin poptähden pyytäneen edunvalvojakseen perheen ulkopuolista tahoa, joka tulisi jatkossa hallinnoimaan hänen omaisuuttaan. BBC:n mukaan edunvalvontaa käytetään usein muun muassa dementoituneiden tai vakavista mielenterveysongelmista kärsivien ihmisten kohdalla. Britneyn tapauksessa edunvalvontaa on perusteltu mielenterveydellisillä syillä.

Tuoreen oikeuspäätöksen mukaan Britneyn rahoista huolehtii toistaiseksi myös rahoitusyhtiö Bessemer Trust.

Kuvassa Britney Spearsin isä James ”Jamie” Spears.­

Fanit huolissaan

Poptähden fanit ovat puolustaneet Spearsia #FreeBritney -kampanjalla, jolla he yrittävät saada tähden vapaaksi holhouksesta.

Fanit ovat ilmaisseet huolensa tähden voinnista toistuvasti. Viimeksi huolta herätti, kun innokkaana somettajana tunnetun poptähden Instagram-tili hiljeni yllättäen. Sosiaalisessa mediassa spekuloitiin, onko tähden voinnissa tapahtunut muutos huonompaan vai johtuiko somehiljaisuus kenties oikeusprosessista.

Tähti kuitenkin palasi Instagramiin viime viikolla ja julkaisi videon, jossa hän puhutteli fanejaan, jotka ovat olleet huolissaan hänen hyvinvoinnistaan.

– Hei. Tiedän, että ihmiset puhuvat minusta kaikenlaisia asioita, mutta haluan kertoa teille, että olen kunnossa. Olen onnellisempi kuin koskaan. Lähetän teille paljon rukouksia, toiveita ja rakkautta, Spears sanoi videolla.

Spearsin video ei hälventänyt fanien huolta, vaan pikemminkin lisäsi spekulaatiota poptähden elämäntilanteesta. Fanit ovat muun muassa syyttäneet tähden isän manipuloivan tytärtään ja jopa pitävän häntä vankina.

– Jos kaikki olisi oikeasti hyvin, niin sinun ei tarvitsisi julkaista videoita, joissa vakuuttele olevasi kunnossa, Instagramissa kommentoitiin.

– Jos olet ok, niin miksi et tee Instagramissa livelähetystä? fanit kyselivät.

Fanit ovat tukeneet poptähteä aktiivisesti.­

Julkisuudessa on spekuloitu, ettei Spears todellisuudessa päivitä itse Instagramiaan, vaan kaikkia hänen julkaisujaan valvotaan.

Jamie Spears puolestaan on jyrissyt julkisuudessa olevansa tyrmistynyt poptähden fanien käytöksestä. Jamie Spears kritisoi The New York Postin haastattelussa fanien ”Free Britney” eli ”Vapauttakaa Britney” -kampanjaa ja kommentoi väitteitä, joiden mukaan hän pitäisi tytärtään vankina.

– Salaliittoteorioita keksivät ihmiset eivät tiedä mitään. Ihmisillä ei ole aavistustakaan asioista, hän jyrisi lehdelle.