Aamulypsyn Tuukka Ritokoski avautuu podcastissa elämästään sinkkuna – ystävä heitti kommentin, joka avasi radiotähden silmät

Tuukka Ritokoski ja Joonas Vuorela pohtivat erilaisia elämäntilanteitaan uudessa podcastissa.

Radiosta tutut kaverukset Tuukka Ritokoski ja Joonas Vuorela tekivät hiljattain uuden aluevaltauksen ja perustivat The Boys -podcastin. Kaksikon mukaan podcastissa tullaan keskustelemaan paitsi arkisista asioista, myös pelimaailman ilmiöistä, sillä konsolipelaaminen on miesten yhteinen rakas harrastus.

Voit kuunnella Ritokosken ja Vuorelan tuoreen podcast-jakson yllä olevasta soittimesta.

Podcastin keskiviikkona ilmestyneessä ensimmäisessä jaksossa Radio Suomipopin Aamulypsystä tuttu Ritokoski ja HitMix-kanavan aamuohjelmaa juontava Vuorela keskustelevat siitä, miten heidän elämänsä tänä päivänä eroavat toisistaan. Siinä missä Vuorela on naimisissa oleva kahden lapsen isä, viettää Ritokoski vielä poikamieselämää.

Joonas Vuorela on tuttu HitMixin aamuista.­

Kun Ritokoski ja Vuorela tapasivat toisensa vuonna 2014, olivat heidän elämänsä verrattain samanlaiset. Vuosien varrella asiat ovat kuitenkin muuttuneet ja Vuorela kertookin podcastissa kadehtivansa toisinaan Ritokosken vapaampaa elämäntyyliä. Vuorelaa kuitenkin kiinnostaa erityisesti tietää, onko tunne kenties molemminpuolinen.

– Yks aamupäivä me lähettiin täältä duunista. Oltiin käyty salilla ja oltiin käyty syömässä. Me oltiin samaan aikaan tuolla parkkihallissa ja sä sanoit huikkasit mulle, että kotiin terveisiä ja mä heitin sulle takas, että sano sä kans, Vuorela muistelee.

– Sä katoit mua sellaisella ilmeellä kuin mä olisin iskenyt tikarin. Koska sulla ei ole ketään siellä kotona, kelle sanoa terveisiä. Kun mä kadehdin aidosti sun elämää välillä. Tuleeks sulle ikinä kateutta tai kaipuuta mun hetkiin, Vuorela utelee Ritokoskelta.

– Kaipuuta ei voi olla, kun mä en ole sitä koskaan kokenut. Vastaus kysymykseen on, että kyllä. Kyllä Joonas tulee. Kyllähän se olisi kiva joskus, jos siellä kotona olisi joskus joku venaamassa, Ritokoski tunnustaa.

Tuukka Ritokoski kertoo tuoreessa podcastissa poikamieselämästään.­

27-vuotias Ritokoski kuitenkin painottaa Vuorelalle, että vaikka hän tunnustaa haaveilevansa perheestä, ei hän olisi vielä valmis asettumaan aloilleen.

– Jos joskus aikaisemmin oli sellainen, että en tiedä haluaako lapsia tai ehkä joskus monen vuoden päästä, niin pikkuhiljaa alkaa nostaa päätään sellainen, että vois olla ihan nasta juttu, Ritokoski pohtii podcastissa.

– Täytyy sanoa, etten olisi vielä valmis tohon projektiin, mikä sulla on. Mutta mä tiedostan, että se on tulossa joskus lähitulevaisuudessa. Tai toivottavasti se on tulossa jossain vaiheessa, mä odotan sitä ihan innolla. Mutta tiedostan sen, että nyt on hyvää aikaa with them boys ja sitä ei saa heittää hukkaan, Ritokoski heittää.

Tuukka Ritokoski on yksi suositun Aamulypsyn kolmesta juontajasta.­

Tuukka Ritokoski on ollut kiinteä osa Aamulypsyä helmikuusta 2019. Hän hyppäsi lähetyksiin mukaan sen jälkeen, kun Juha Perälä lopetti ohjelmassa. Ritokoski on kuitenkin työskennellyt Nelonen Median radioilla jo kuuden vuoden ajan.

Ritokoski on vuosien varrella saanut osakseen myös runsaasti ihailevia viestejä. Esimerkiksi nuorten suosimassa Jodel-viestipalvelussa Ritokoskella on oma ihailijakuntansa, joka viestittelee ”Tuken ihanuudesta” palveluun aktiivisesti. Ritokoski itse on kertonut suhtautuvansa tilanteeseen hämmentyneesti ja epäuskoisesti.

– Minun on pitänyt vähän totutella siihen, kuinka paljon ihmiset laittavat palautetta ja nykyään suurin osa palautteesta on positiivista. Olen tosi otettu. Tämä vain tuntuu oudolta, kun tähän ei ole tottunut, Ritokoski totesi IS:lle maaliskuussa 2020.