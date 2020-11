Renny Harlin, 61, esittelee uuden naisystävänsä – tällainen on ohjaajan 26-vuotias kuvankaunis Johanna-rakas

Ohjaaja Renny Harlin saapui keskiviikkona Suomeen uuden naisystävänsä Johannan kanssa.

–Meillä on Johannan kanssa paljon yhteisiä intressejä ja on hienoa pystyä kommunikoimaan suomeksi ja puhua näin asioista niiden oikeilla nimillä. Elämä ei voisi olla paremmin, rakastunut ohjaaja Renny Harlin sanoo.­

Ohjaaja Renny Harlin vietti Suomessa muutaman kuukauden menneenä kesänä kuvaten Luokkakokous 3-elokuvaa. Kun Harlin etsi elokuvaan päänäyttelijöiden lisäksi muita näyttelijöitä, castingiin saapui eräs porilainen Johanna.

– Johanna sai roolin, josta en nyt enempää kerro, Renny Harlin, 61, sanoo Ilta-Sanomille.

Pariskunnan suhteesta kertoi ensimmäisenä Apu.

Ilta-Sanomille Harlin kertoo yhteistyön kuvausten aikaan sujuneen loistavasti ja pikkuhiljaa heistä tuli ystävät.

– Kun minun tuli aika elokuussa lähteä Bulgariaan seuraavaan elokuvaprojektiin, sovimme, että Johannakin tulee sinne. Nyt asumme jo yhdessä Sofian keskustassa puutarhamaisessa idyllissä, Renny kertoo ja paljastaa heidän sisustaneen asunnon yhdessä.

Johanna Kokkila, 26, on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri ja hän on toiminut luokanopettajana. Kaunis nainen on myös fitness-ammattilainen ja hän on osallistunut menestyksekkäästi muun muassa bikinifitness-kisoihin.

Kun Johanna sitten tuli Bulgariaan Rennylle töihin, pari huomasi viihtyvänsä hyvin yhdessä.

– Huomasimme yhtäkkiä, ettemme halua olla erossa toisistamme ja ymmärsimme ystävyyden muuttuneen rakkaudeksi. Johanna on upea nainen ja olemme nyt olleet yhdessä kolme kuukautta, Renny kertoo.

Ohjaaja kuvailee heidän suhdettaan vakavaksi.

– Suhteemme on tarkoitus kestää ja haluamme jakaa tulevaisuuden yhdessä. Johanna on ihminen, jota olen koko elämäni etsinyt, Renny herkistyy.

Parin kemiat pelaavat hyvin yhteen. Renny kertoo molempien nauttivan luonnosta, pitävän eläimistä ja he käyvät yhdessä salilla.

– Rakkaus on syventynyt, mitä enemmän olemme olleet yhdessä. Meillä on ainutlaatuinen ja ihana suhde, Renny sanoo.

Koska Johanna on myös ravitsemusasiantuntija, pari syö terveellisesti. He myös nauttivat yhdessä kokkaamisesta.

– Meillä on todella kivaa ja nauramme paljon yhdessä. Olemme onnellisia ja rakastuneita, elämä ei voisi olla paremmin, Renny kuvailee.

Johanna Kokkila on 26-vuotias opiskelija.­

Renny paljastaa siirtäneensä firmansa Kiinasta Bulgariaan. Syyksi hän sanoo niin koronapandemian kuin Amerikan ja Kiinan väliset nykysuhteet.

– Yhtiökumppaninikin on muuttanut tänne Sofiaan. Johanna puolestaan toimii projektipäällikkönä ja keskittyy muun muassa uusiin kansainvälisiin ja suomalaisiin hankkeisiin sekä projekteihin, unohtamatta kuitenkaan Kiinaakaan, Renny kertoo.

Parhaillaan työn alla on työnimellä Guardians of the Swords -elokuva sekä tv-projekteja ja Luokkakokous 3:n jälkityöt.

– Monet työt viivästyvät koronan takia, Harlin harmittelee.

Suomeen parin tuo myös kahdeksan viikkoa vanha koiranpentu. Harlin haki pientä koiraa muutama viikko sitten Facebookin kautta.

– Koiran on oltava niin pieni, että sen voi ottaa koneeseen sisään, sillä se tulee matkustamaan meidän kanssa ympäri maailmaa. Nyt tuollainen koira on löytynyt Etelä-Suomesta, Renny paljastaa.

Renny kertoo, että Johannan perheellä on ollut paljon cockerspanieleita ja Renny on taas tuntenut ihmisiä, joilla on ollut puudeleita.

– Siksi olisimme halunneet Cockapoon. Niitä oli vaikea löytää ja olisimme joutuneet odottamaan vuoden. Meillä kävi tuuri, sillä löysimme koiran, joka ei ole ihan puhdas cockapoo, sillä siinä on hieman muutakin rotua. Haemme sen ja viemme uuteen kotiimme. Se on meidän perheenlisäyksemme, Renny kertoo.

Renny aikoo viedä Johannan myös Harlinin suvun kesäpaikkaan Tammioon. Sieltä on nyt hankittu toinen talo, joka remontoidaan myös talviasuttavaksi.

– Työ on ulkomailla, joten Suomeen emme asetu. On kuitenkin ihana tietää, että on joku paikka Suomessa, jossa voi viettää vaikkapa joulut.