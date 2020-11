Anna: Leskeksi jäänyt Janne Virtanen löysi uuden rakkauden – näin Hanna-Riikka puhui aiheesta ennen kuolemaansa

Kaksi vuotta sitten leskeksi jäänyt Janne Virtanen kertoo Anna-lehdessä löytäneensä rinnalleen uuden rakkauden.

Näyttelijänä ja ohjaajana tunnettu Janne Virtanen kohtasi kesällä 2018 suuren surun, kun hänen puolisonsa Hanna-Riikka Siitonen menehtyi syöpään. Samalla Virtasesta, 53, tuli pariskunnan teini-ikäisen Vieno tyttären yksinhuoltaja.

Siitosen poismenon jälkeen Virtanen on pysytellyt julkisuudessa melko vaitonaisena yksityiselämästään. Tuoreessa Anna-lehdessä Virtanen kuitenkin paljastaa löytäneensä hiljattain rinnalleen uuden rakkauden. Lehdelle antamassaan haastattelussa Virtanen toteaa, ettei nainen ole julkisuuden henkilö ja kertoo parin etenevän suhteessaan varovaisesti.

– Hanna-Riikka yritti puhua minulle ennen kuolemaansa siitä mahdollisuudesta, että tapaisin jonkun uuden ihmisen hänen jälkeensä. Silloin ajatus tuntui tosi kaukaiselta, ja yhä ajattelen, että perheeni olemme vain Vieno ja minä, Virtanen toteaa Anna-lehdelle.

– Kun tapasin nykyisen naisystäväni, tein jo varhaisessa vaiheessa selväksi, että minulle on tärkeintä, että tyttärelläni on kaikki hyvin. Kumppanini on aikuinen, vähän minua nuorempi ja hänellä on omat lapsensa ja elämäntilanteensa, Virtanen kertoo Annassa.

Virtasen ja Siitosen Vieno-tytär on nyt 14-vuotias.­

Vaikka Virtanen kuvailee pariskunnan suhdetta vakavaksi, on hän tehnyt sen suhteen yhden selkeän päätöksen.

– Meille ei tule uusperhettä. En osaa kuvitella itseäni enää pienten lasten isänä. Minusta on hienoa, että voimme olla yhdessä ja silti päättää itsenäisesti omista asioistamme ilman, että suhdetta haastetaan liikaa. En tiedä, mitä tapahtuu Vienon kasvettua aikuiseksi. Ajattelen sitä sitten, kun aika on, Virtanen selittää Annassa.

Monilahjakkuus, laulajana ja näyttelijänä tunnettu Hanna-Riikka Siitonen oli kuollessaan 47-vuotias. Virtanen kertoi IS:lle marraskuussa 2019, ettei hän koskaan unohda päivää, jolloin hän sai tietää vaimonsa poismenosta. Heinäkuun 23. mies oli tuolloin 12-vuotiaan Vienon kanssa Tampereella töissä, kun hän sai pysäyttävän puhelun.

– Minulle kerrottiin Hanna-Riikan olevan todella huonossa kunnossa. Päätin lähteä heti kohti pääkaupunkia. Sitten tuli toinen puhelu, jossa sanottiin, etten ehdi hänen luokseen, Virtanen muisteli tuolloin.

Virtanen on tehnyt pitkän uran näyttelijänä ja ohjaajana.­

Janne ja Vieno Virtanen antoivat taannoin myös yhteisen haastattelun Ilta-Sanomille isänpäivän kunniaksi. Vieno kertoi tuolloin Siitosen poismenon muuttaneen isän ja tyttären välistä suhdetta.

– Kun äitiä ei enää ole, sitä kertoo isälle enemmän asioitaan, hän totesi.

Janne Virtanen on tehnyt pitkän uran suomalaisessa viihdemaailmassa. Hänet muistetaan muun muassa elokuvista FC Venus, Paha maa ja Valkoinen kaupunki. Hän on tähdittänyt urallaan myös televisiosarjoja Kotikatu ja Uusi päivä, joista jälkimmäisen pääohjaajana hän työskenteli joulukuusta 2012 lähtien.

Tällä hetkellä Virtanen työskentelee parhaillaan televisiossa pyörivän Big Brother Suomen pääohjaajana.