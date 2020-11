Juontaja Kim Sainio tyrmäsi Frederikin kirjan hurjia väitteitä suorassa radiolähetyksessä – ajautui laulajan kanssa kiivaaseen sanaharkkaan

Radio Rockin Korporaatio haastatteli elämäkerran julkaissutta Frederikiä puhelimitse. Big Brotherin pääohjaajana aiemmin toiminut Kim Sainio ei kirjan väitteitä purematta niellyt.

Iskelmälaulaja Frederikin eli Ilkka Sysimetsän elämäkerta Harva meistä on Frederik (Otava, 2020) on kerännyt runsaasti huomiota. Kohua ovat nostattaneet kirjan väitteet ja niiden paikkansapitävyys.

Tiistaiaamuna Radio Rockin Korporaatio haastatteli Frederikiä puhelimitse muun muassa kirjan väitteistä liittyen Julkkis Big Brotherissa tapahtuneisiin asioihin.

Kirjassaan Frederik muun muassa väittää käyttäneensä huumeita BB-talossa. Hänen kanssaan samaan aikaan talossa oli muun muassa Andy McCoy.

– Pihalla istuskeluun liittyi myös se syy, että Andy oli kaukaa viisaasti salakuljettanut taloon terästettyä nuuskaa, jota hänen sallittiin käyttää talossa. Asia paljastui, kun istahdimme tuoleihin ja Andy kaivoi taskustaan paketin tupakan näköistä jauhetta. Hän otti sitä hiukan sormiensa väliin ja veti nenäänsä. Homma vaikutti niin hienostuneelta, että minäkin pyysin, Frederik väittää kirjassaan.

Hän myös kertoo vaimentaneensa mikkinsä, jotta tuotanto ei kuulisi keskustelua.

– Andy neuvoi sulkemaan mikin kämmenen sisään ja työntämään nyrkin kainaloon, jotta valvojat eivät kuulisi keskusteluamme. Kun Isoveli huomasi, että kommunikaatiota tapahtui salaa, ämyreistä alkoi kuulua vihaista huutoa, Frederik muistaa kirjassaan.

Frederik BB-talossa vuonna 2013.­

Samaan aikaan Big Brotherin pääohjaajana toimi Kim Sainio, joka Korporaation haastattelussa tiistaina kertoi tietävän asioiden todellisen kulun.

– Olet päätynyt sellaiseen tilanteeseen, että BB-talossa on nautittu jotain terästettyä nuuskaa, jossa on kokaiinia seassa. Tämähän on suurinta p*skapuhetta, mitä olet pystynyt koskaan tuottamaan, Sainio tylyttää.

– Mistä sä tiedät, mitä siellä nuuskarasiassa oli? Frederik vastaa.

– Semmoinen homma, että jos olet jutellut tästä asiasta kuten kirjassa olet väittänyt, niin voin valitettavan tosiasian kertoa, että olen kuullut kaiken, mitä siellä talossa puhutaan, siellä on niin paljon tallennuslaitteita, Sainio perustelee.

Frederik ei tästä huolimatta suostu perumaan väitteitään. Hänen mukaansa he onnistuivat peittämään mikin niin, ettei tuotanto kuullut.

– Te ette varmasti kuullut mitään, Frederik sanoo.

– Täyttä höpinää ja pöpinää, tätä ei usko uskokaan. Mulla on tästä todistusaineistoa. Et ole pystynyt piilottamaan keneltäkään yhtään mitään, Sainio jatkaa.

Harri Moisio ja Kim Sainio juontavat Korporaatio-lähetystä.­

Sainio kommentoi myös laulajan BB-ajan päättymistä, kun Frederik poistui talosta vedoten sydänvaivoihinsa.

– Luulitko tosiaan, että kun vetosit sydänvaivoihisi ja sitä kautta pääsit poistumaan BB-talosta, että kukaan uskoi sitä? Sainio kysyy napakasti.

– Tuo on vähän vaikea väite, minkä sinä väität, Frederik vastaa.

– Hyvä, koska mulla tulee lisää asiaa tähän. Eihän me nyt niin tyhmiä oltu, ettei oltaisi katsottu sun keikkakalenteria. Jännästi sulla oli ilmoitettu keikka tehtäväksi juuri sillä päivämäärällä, kun lähdit talosta pois, Sainio huomauttaa.

– Joo. Mutta muistatteko semmoisen asian, että te tarjositte mulle rahaa siitä, että olisin jäänyt pidemmäksi aikaa?

Sainio vastaa huomauttamalla, että kyseessä on sopimustekninen asia ja toteaa, että he tarjosivat huomattavasti enemmän rahaa Andy McCoylle.